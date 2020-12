OK boomer, jönnek az avokádók! Ellepték a fiatal kisbefektetők a tőzsdéket

Sok szempontból extrém évet tudhatunk lassan magunk mögött, 2020 márciusában világszerte beütött a koronavírus-válság, bedőltek a gazdaságok, emberek milliói kényszerültek otthonaikba, digitális rendre állt át az oktatás és sok munkahely is otthonról foglalkoztat március óta. A kétségbeejtő reálgazdasági folyamatokkal párhuzamosan valósággal szárnyaltak a tőzsdék a pandémia gerjesztette pánikeladások óta, az "otthonmaradós" részvényekkel, az elektromosautó-szektor szárnyalásával és a bitcoinnal az élen új csúcsokra törtek a tőzsdék. A látszólag ellentmondásos folyamat egyik legfőbb oka a kisbefektetők millióinak tőzsdére lépése volt, a rendkívül alacsony költségekkel operáló online brókercégek felületei váltak az új és szexi közösségi élmény, a tőzsdei kereskedés színterévé.

“Sure, skip this ad…”

Hányszor hallhattuk már idén a Golden Globe-díjas Alec Baldwin internetes körökben már-már szállóigévé váló reklámkezdését, amivel az eToro online brókercéget népszerűsíti a színész. Számos mém körbejárta már a virtuális teret az ikonikus spotról, jó eséllyel ennek a cikknek az olvasói fejében is Baldwin lágy bariton hangján szólalt meg a fenti fejezet címe.

Forrás: reddit.com

Talán felesleges is ismertetni a hirdetés alaphelyzetét, hiszen szinte mindenki találkozott már a reklámmal: Baldwin ruhahajtogatás közben mesél a platform előnyeiről, kiemelve, hogy bármennyire is elfoglalt az ember – például olykor ruhákat kell hajtogatnia -, az eToro platformon gyorsan és egyszerűen, sőt jutalékmentesen lehet kereskedni a tőzsdéken (eddig már nem sokan jutnak el a reklámban). Ha pedig nem annyira ért a tőzsdék világához az ember, az sem probléma, hiszen mások, akár tapasztaltabb befektetők trédelését is könnyen le lehet követheti.

Persze nem csak a Baldwin reklámozta brókercégtől volt hangos az internet a mögöttünk álló évben, többek között