Tőzsdére siet a fél világ, mert a befektetők mindent megesznek

Az elmúlt évek egyik legizgalmasabbja volt 2020 a tőzsdei kibocsátások tekintetében, már jó ideje nem volt akkora érdeklődés a befektetők részéről az új vállalatok iránt, mint idén. Komolyan felfutott a népszerűsége az üres vállalatoknak, de megőrültek a befektetők az elektromos autókat gyártó vállalatokért és a technológiai cégekért is. A teljesítmény azonban egy egészen más kérdés, itt már jelentős eltérések vannak a cégek között: sokat lehetett kaszálni, de bukni is.

IPO-boom

Már évek óta nem volt akkora pezsgés a tőzsdei kibocsátások tekintetében, mint idén, az alább látható az elmúlt néhány év teljesítménye:

Kifejezetten nagy éve volt idén a SPAC-nek, vagyis a biankó vállalatoknak, amelyek üzleti tevékenységet nem folytatnak, hanem kifejezetten azzal a céllal vitték őket tőzsdére, hogy azok a befektetőktől összegyűjtött pénzből felvásároljanak egy másik privát céget. Jellemzően erre egy meghatározott időkeret áll rendelkezésre – általában 2 év -, és ha nem sikerült megfelelő célpontot találni, akkor a hoppon maradt befektetők visszakapják a pénzüket kamatokkal együtt. Ennek a szokatlan formátumnak egy előnye az például, hogy felvásárlás előtt is lehet kereskedni a SPAC részvényeivel, vagyis, ha valaki időközben ráunna, kétségei támadnának akkor azokat eladhatja, míg a másik oldalon nem kell attól félni, hogy lemaradtunk egy lehetőségről. Nyilván ez a spekuláció táptalaját is képezi (pl. lesz-e felvásárlás, jó áron lesz-e). A SPAC formátumról és annak hátteréről itt írtunk részletesebben is:

Idén eddig 248 ilyen formátumú társaság lépett tőzsdére, ami több mint 4-szerese a tavalyi számoknak és több mint amennyi összesen volt 2009 és 2019 között. Tehát valóban megugrott a biankó vállalatok népszerűsége idén.

Nem csak a volumen nőtt azonban, hanem az egyes tranzakciók átlagos mérete is, ami 334 millió dollár volt idén a tavalyi 231 millió dollárral szemben, és összesen 82,8 milliárd dollár tőkét vontak be így, ami nagyjából 6-szorosa a tavalyinak.

Robbant a technológiai szektor

A valaha volt 10 legnagyobb amerikai technológiai bevezetésből 3 az idei évben történt, ami már önmagában is sokat elmond arról, hogy mekkora volt a hype ebben a szektorban. A legtöbb tőkét még a Facebooknak sikerült összegyűjtenie 2012-ben, 16 milliárd dollárt, őket követte az Uber 8,1 milliárd dollárral tavaly. Az látható, hogy ennyire gigantikus tőzsdére lépés idén ugyan nem volt, de a Top 10-be így simán belefért a Snowflake, az Airbnb és a Doordash is.

Snowflake: a vállalatot még 2012-ben alapították, amely kifejezetten felhőalapú adattárolással és ezek üzleti analitikájával foglalkozik, partnerei között található az Amazon Web Services, a Google Cloud és a Microsoft Azure is. Sokan igazi technológiai úttörőként látják a céget, amely előtt nagy jövő állhat, és ez meglátszik a vállalat értékeltségében is. A részvények még 120 dolláros kibocsátási árfolyamon kerültek tőzsdére szeptember közepén, hogy már az első nap végén 253 dolláron fejezzék be a kereskedést. Jelenleg egy részvényért 330 dollárt kérnek, amivel a vállalat piaci kapitalizációja közel 94 milliárd dollár, miközben az utolsó négy negyedév árbevétele nagyjából 500 millió dollár volt.

Ez azt jelenti, hogy az árfolyam / árbevétel hányados nagyjából jelenleg 188, ami még a hagyományosan magasabb értékeltségű technológiai szektorban is kiugrónak számít.

Nyereséget pedig még nem termeltek, bár a számok gyorsan javulnak és az árbevétel is meredeken nő. Az is sokat dobott a vállalat megítélésén, hogy a hagyományosan a technológiai szektortól és az új tőzsdére lépőktől is ódzkodó Warren Buffett is befektetett a cégbe, illetve a Dow Jones indexbe idén bekerült Salesforce is.

Airbnb: szintén nagyot durrantott a lakásbérléssel és turisztikai élményekkel foglalkozó Airbnb is, amely alig másfél hete lépett tőzsdére. A koronavírus-járvány miatt egy ideig az is kétséges volt, hogy ez egyáltalán sikerül-e idén vagy valaha, de a vállalat szépen teljesített a harmadik negyedév során. Az Airbnb 68 dolláros kibocsátási áron lépett tőzsdére, a részvények 144 dolláron fejezték be az első napot, jelenleg pedig 158 dolláron állnak. A vállalat piaci kapitalizációja hasonlóan 100 milliárd dollár körül áll, nyereséges évet még nem zártak.

Doordash: az ételszállítással foglalkozó cég szintén decemberben lépett tőzsdére, amely 102 dolláros IPO árral rendelkezett és 189 dolláron zárta az első napot. A részvények jelenleg 160 dollár körül forognak, a debütálás óta folyamatos volt a csökkenés. A vállalatban jelentős, 22 százalékos részesedéssel rendelkezik a tőzsdebálna Softbank is a Vision Fund nevű befektetési alapján keresztül.

Sok nyereséget tehát még egyik cég sem termelt, de ugyanakkor ez nem kifejezetten meglepő, hiszen mindegyik még bőven a növekedési fázisban jár, vagyis az árbevétel és az adózott eredmény is minden bizonnyal javulni fog a jövőben. Kérdés persze, hogy idővel felnőnek-e majd a teljesítmény szintjén is ezek a vállalatok a piaci szereplők magas elvárásaihoz.

K-Pop és elektromos autó őrület

Az említett hármason kívül azért volt még számtalan izgalmas tőzsdére lépés az évben, ezek közül látható alább néhány példa:

Big Hit: a K-Pop komoly népszerűségnek örvend az elmúlt években, amelyiknek az egyik prominens tagja a 7 tagból álló fiúbanda, a BTS is. A zenekar mögött álló Big Hit Entertainement volt az, ami tőzsdére került, és az érdeklődést jól mutatta, hogy a kibocsátott részvénymennyiség több mint 1000-szeresére mutatkozott igény. A 135 ezer vonos jegyzési árat követően pedig 270 ezer vonon debütált részvényenként a cég a koreai tőzsdén, de jelenleg már csak 154 ezer vonon forognak a papírok.

Magyarán, aki nem vett részt a jegyzésben és a debütálási áron vett részvényt, az több mint 40 százalékot bukott a befektetésen.

Abba is érdemes belegondolni, hogy mekkora működési kockázat rejlik a Big Hitben, hiszen például 2020 első felében a bevételek közel 90 százaléka származott a BTS fiúbandától. Mennyire hangzik elképzelhetetlennek, hogy 5 év múlva már nem lesznek ennyire népszerűek?

Elektromosautó-gyártók: ebből volt néhány idén, hiszen sokan próbálják meglovagolni a mostani népszerűséget és minél hamarabb tőkét gyűjteni. Az újonnan tőzsdére lépő autógyártók közé tartozik a kínai Xpeng és Li Auto is. Előbbi jegyzési ára 15 dollár volt, és ahhoz képest 23 dolláron nyitott a tőzsdén augusztus végén, jelenleg pedig már közel 45 dolláron forognak a papírok. Utóbbi pedig július végén debütált a tőzsdén 11,5 dolláros jegyzési áron, az első napot 16,5 dolláron zárta, most pedig 31 dolláron áll, vagyis itt is jókora emelkedés történt.

Vannak természetesen ellenpéldák is, mint amilyen a botrányokba keveredett Nikola is, ami egy SPAC-nek köszönhetően került a tőzsdére még júniusban. A cég árfolyama kilőtt és néhány nappal a debütálás után már 80 dollár körül is járt a papír, de aztán sorban egymást érték a különböző botrányok, ami megtépázta az árfolyamot is, és már csak 15 dollár körül áll.

Voltak más elektromosautó-gyártók is, akik idén kerültek még tőzsdére, ilyen volt a Hyliion, a Fisker vagy a Lordstown, amelyek mind SPAC útján kerültek a nyilvánosan kereskedett cégek közé. És akkor még számtalan másik EV gyártó is érkezik majd jövőre, mint az Arrival vagy Lion Electric.

Akadt még bőven más izgalmas tőzsdére lépő is, mint amilyen a Gyűrűk Ura mágikus gömbjéről elnevezett Palantir, amelyik szintén nem a hagyományos úton, de nem is SPAC-en keresztül lett nyilvánosan kereskedett. A 2003-ban alapított titokzatos cég, amely főleg adatelemzéssel foglalkozik és nem régen Soros György is kritizálta a tevékenységüket úgynevezett közvetlen listázás útján került tőzsdére. Kritikák elsősorban azért érték, mivel többször is együtt dolgoztak az amerikai kormányzati ügynökségekkel, köztük a bevándorlási hivatallal vagy a hírszerzéssel is.

De szintén idén debütált a hongkongi tőzsdén a JD.Com, a kínai cég az egyik legnagyobb e-kereskedelmi platform az Alibaba és az Amazon mellett, bár ők már 2014-ben listázták magukat a Nasdaqon is, tehát nem új tőzsdei belépő volt. Ennek ellenére így is több mint 4 milliárd dollárt gyűjtöttek be, ami az egyik legmagasabb volt idén. Végül a koronavírus-vakcinát fejlesztő CureVac is augusztusban lépett a Nasdaqra 16 dolláros kibocsátási áron, most meg már 106 dollár felett van.

Hatalmas különbség a teljesítményekben

Látható, hogy idén tényleg nagyon felpörögtek az események a tőzsdére lépők tekintetében és mindenki igyekezett valahogyan bejutni és pénzt gyűjteni, legyen szó hagyományos IPO-ról, SPAC-ről vagy közvetlen listázásról.

A teljesítmény azonban egy egészen más jellegű kérdés, egy a Stanford és a New York University által készített októberi tanulmányban vizsgálták a SPAC típusú vállalatok hozamait. Az eredmények kijózanítóak, a vizsgálatban megfigyelt 47 vállalat, amely SPAC útján került a tőzsdére valami egészen borzalmasan teljesített szinte minden megfigyelt időtávon.

Miután a SPAC felvásárolta a tőzsdére vinni kívánt vállalatokat egy éven belül a részvények elveszítették az értékük nagyjából harmadát.

Annyi figyelhető még meg, hogy amennyiben a SPAC mögött minőségi befektetők állnak (pl. nagy magántőkealap vagy Fortune 500 CEO), akkor a teljesítmény jobb, de átlagosan még így is veszteséges.

Forrás: SSRN (A Sober Look at SPACs)

A tanulmány konklúziója:

Már a SPAC struktúra fennmaradása is nehezen érthető, nemhogy a jelenlegi őrület, ami körülötte forog.

Ehhez képest a hagyományos IPO útján tőzsdére lépett vállalatok teljesítménye nagyságrendekkel jobb,

a Renaissance IPO ETF, amely olyan tőzsdén kereskedett befektetési alap, ami nem régen tőzsdére került vállalatokat gyűjt eddig idén már közel 120 százalékos hozamot biztosított.

Érdemes tehát némileg szkeptikusan állni ehhez az új őrülethez is, ami szinte biztosan folytatódni fog jövőre is, hiszen sorban állnak még a SPAC-ek, amik egyelőre célpontokat keresnek. A SPACInsider adatai szerint jelenleg 206 biankó vállalat keres felvásárlandó privát céget, míg 56 arra vár, hogy tőzsdére kerüljön.

Címlapkép: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images