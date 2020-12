Több vasat is tart a tűzben a Masterplast, nagy bejelentések jöhetnek az év elején

Az idei, rendkívül sikeres év után nagy lendülettel vág bele a Masterplast a jövő évbe, több vasat is tart a tűzben a társaság, amiről a jövő év elején ígér tájékoztatást Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. A cégvezető a Portfolio-nak adott interjúban beszélt arról, hogy a Masterplast teljes egészségipari jelenléte elérheti az évtized végére az építőipar szintjét. A részvényárfolyam idei szárnyalását kommentálva pedig Tibor Dávid hozzátette, hogy a jövő év végére a 3000 forintos árfolyam is cél lehet.

2020 kifejezetten sikeres volt a Masterplastnál, belépett egy új iparágba a vállalat és ha minden igaz, bevételi és profitrekord jöhet idén. Közben a részvények árfolyama szárnyalt, a magyar tőzsde egyik sztárja volt idén a papír. Hogyan értékeled az évet?

Valóban, az idei volt cégünk 23 éves történetének minden szempontból legsikeresebb éve. Aki folyamatosan követte a Masterplasttal kapcsolatos híreket, annak már a nyáron közzétett információkból világossá válhatott, hogy idén szintet lép a vállalat. A piac, a befektetők ezt a harmadik negyedéves jelentés után árazták be a részvénybe, így az árfolyam is rekord magasságokat ért el idén. Számunkra a legnagyobb öröm, hogy az alaptevékenységünket jelentő szigetelőanyag termelésben és értékesítésben minden piacunkon előre tudtunk lépni, és ehhez jött hozzá az új terület, az egészségipar. Összességében büszkék vagyunk az idei teljesítményünkre, a kihívások inkább motiválták és inspirálták a csapatot.

Mit hozhat a jövő év, mik a várakozásaitok most?

Óriási lendülettel vágunk bele az új esztendőbe, a vállalat fejlődése jövőre újra szintet fog lépni.

Itt nem az idei előrelépés megtartásáról, hanem egy következő nagy ugrásról beszélek.

Több vasat is tartunk a tűzben, amelyek már a jövő év elején nyilvánosak lesznek. Mindehhez adódik hozzá a már bejelentett nagy egészségipari projektünk, úgyhogy ismét izgalmas üzleti év elé nézünk.

Januárban egy online konferenciát tart a Masterplast, miről lesz szó, mire számíthatnak az érdeklődők?

Itt fogjuk bemutatni - sok más információ mellett - a vállalat új pozícionálását, mint szigetelőanyag gyártó. Az építőanyag gyártáson belül ez az a terület, amely az előttünk álló évtized sikerágazata lesz. Valamint beépítjük a stratégiai terveinkbe az egészségipari szegmenst is, ezzel az egyik legjövedelmezőbb területen erősödik meg a Masterplast jelenléte. Itt fogjuk bemutatni a következő 3 évre szóló stratégiai tervszámainkat.

Számos iparágat megütött a koronavírus-járvány, a felújítási szegmens azonban nem tartozott ezek közé, sőt, kifejezetten erősen teljesített idén. Milyenek a kilátások most a következő évekre, melyek a fő mozgatórugók?

Az EU piacokon a hőszigetelési felújítások támogatása az egyik fő prioritás. Csak így érhetőek el a vállalt klímapolitikai célok, és újítható meg az épületállomány. Fokozatosan a felújítás jelentősége meghaladja az új építésekét, így fognak megújulni városaink és falvaink. A Masterplast Zöld Program keretében a hőszigetelő rendszerünk teljesíti a körforgásos gazdaság elvárásait, ezzel úttörő szerepet játszik Európában. A magyar piac pedig a bejelentett családtámogatási és gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően extrémen jó teljesítményt fog nyújtani a 2021-2022-es időszakban.

Az év nagy sztorija volt, hogy a Masterplast egy jól időzített akvizícióval belépett az egészségiparba, maszkokhoz, egészségügyi védőruhákhoz gyárt alapanyagokat. Milyen kapacitáskihasználtsággal működik most a gyár, hogy alakul a gyártás és a szállítás?

Teljes kapacitással működünk, sőt komoly sorban állás van a jövő év első negyedéves rendeléseket illetően. A németországi gyárunk termékeire ma többszörös a túljelentkezés, a terméket csak a hosszú távú stratégiai partnereinknek tudjuk biztosítani, beleértve természetesen a magyarországi egészségipar igényeit is.

Mik a közép-és hosszútávú tervek az egészségipari szegmensben? Elképzelhető, hogy az egészségipar egyszer túlnő az építőipari szegmensen a vállalatnál? Akár a bevételek, akár a profit tekintetében és a cég fő profit drivere lesz? Mi lesz, ha véget ér a pandémia?

Már most is, a negyedik negyedévben is jelentős szerepet játszik az egészségipar az életünkben. Az év végéig több mint 450 ezer darab védőoveráll leszállítására szerződtünk az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, amely együttműködés 2021-ben is folytatódni fog.

De ez még csak a kezdet, arra számítunk, hogy a teljes egészségipari jelenlétünk az évtized végére elérheti az építőipar szintjét.

Ezen termékek a pandémia lecsengése után is életünk részei maradnak, a védőruhák, szájmaszkok, higiéniai textíliák piacán tartósan magas keresletre számítunk.

Decemberben története legnagyobb gyárfejlesztési beruházását jelentette be a Masterplast, ahol szintén egészségipari védőfelszerelések gyártásához szükséges alapanyagokat állítanának elő. Mit érdemes tudni erről a beruházásról?

A vállalat központi telephelyén, Sárszentmihályon 9,4 milliárd forintos beruházással építjük fel a közép-európai régió legnagyobb és legmodernebb flízgyártó üzemét, amelynek éves kapacitása meghaladja majd a 7000 tonnát. A beruházáshoz több mint 7,5 milliárd Ft állami támogatást biztosítanak az egészségipari beruházás támogatási program keretében. Ezzel az üzemmel a teljes magyarországi alapanyagigény hazai gyártásból elérhető lesz, és egy esetleges következő járvány esetén import nélkül is megoldott lesz a hazai ellátás. Amennyiben a piac normalizálódik, akkor pedig egy jelentős export potenciállal rendelkező üzemet fogunk felfuttatni.

Nem csak a bevételek nőttek idén, de a profit marzsok is jelentősen javultak idén. Ez mennyiben köszönhető az egészségipari megjelenésnek?

Az építőanyag gyártási fedezetünk is jelentősen nőtt idén, köszönhetően a magasabb gyártott mennyiségeknek és az alacsonyabb alapanyagáraknak, így az alaptevékenység marzs szintje is javult. Ezt tovább javította az ennél is magasabb egészségipari eredményesség, és stabilizálódtak magas szinten a profit marzsok.

Idén elmaradt az osztalékfizetés a bizonytalan környezet közepette, mik a következő évekre vonatkozó tervek?

Az idei közgyűlésen a COVID okozta bizonytalanság, és az akkor már célegyenesbe forduló németországi akvizíció finanszírozási igénye miatt egy év kihagyás mellett döntöttünk. Terveink szerint az idei év után osztalék fizetéssel számolunk, és egy év csúszással megvalósítjuk a meghirdetett három éves osztalék fizetési tervünket.

Másfél hónappal ezelőtt azt nyilatkoztad, hogy a Masterplast értéke inkább a 30 milliárdos teljes piaci kapitalizáció körül van a helyén, ami 2000 forint körüli árfolyamot feltételez. Azóta történt néhány dolog, például bejelentettétek egy új gyár alapítását és sikeresen lezárult az újabb NKP-s kötvénykibocsátás, az árfolyam pedig 1780 forinton történelmi csúcsot döntött nemrég. Változott ezek fényében a véleményetek?

Igen, változott. A Masterplast számára rendkívül értékteremtő események történtek, és döntések születtek meg, ezért reális további gyors érték és árfolyam növekedésben bízni. Az elmúlt években elvégzett munka érett most be, de mi – a vállalat vezetése – már látjuk a következő lépcsőt.

Így azt gondolom a jövő év végéig a 3000 Ft-os árfolyam is elérhető közelségbe kerülhet.

