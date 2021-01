Tavaly ezek voltak a legrosszabb befektetések, idén fordulhat a kocka

Tavaly az egész év tekintetében az olajipar és az energetika volt az egyik legrosszabbul teljesítő gazdasági szektor. Számos vállalat részvényének az árfolyama lefeleződött vagy még rosszabbul alakult, így nem véletlen, hogy a leggyengébb szereplők listáján többnyire olajipari társaságok találhatóak. Ellenben az idei kilátások már egyáltalán nem tűnnek annyira rossznak iparági szempontból, ha valóban működni fognak a hatékony koronavírus-vakcinák és jól halad az oltási folyamat is. Emiatt a legtöbb olajtársaság vezetője már mérsékelten optimista az olajárakat és a tőkeberuházásokat illetően is, és az elemzők is bizakodóak néhány vállalat esetében. Megnéztük, hogy melyek lehetnek a tavalyi évben legrosszabbul teljesítő olajcégek közül azok, amelyek ígéretesnek tűnnek, és akár nagyot is mehetnek idén vagy a következő években.