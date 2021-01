A korona-válság megágyazott a carsharing szolgáltatóknak a cégautó piacon

Az elmúlt években a közösségi autózás céges oldalon inkább a taxizással versengett, de azzal, hogy a koronavírus miatt kihasználatlanok a fix költséges kulcsos autók, már a céges autónak is versenyképes alternatívája lehet.

A céges autó eddig jellemzően azoknak a munkavállalóknak a kiváltsága volt, akiknél a céges költségvetés engedte az autó magasabb (havi, éves) költségeinek térítését, hiszen az autóbérlet vagy lízingdíjak akár a havi több 10 illetve 100 ezer forintos összeget is elérhetik. Ez pedig jóval meghaladta az átlagos munkavállalói juttatási keretet. A covid-időszak miatt azonban fontos igénnyé vált, hogy a munkatársak biztonságosan közlekedhessenek, amire az autóhasználat jó megoldás. Azonban a korona-válság azt is magával hozta, hogy

az elnéptelenedett irodákhoz hasonlóan a céges flották is jelentősen veszítettek kihasználtságukból, az otthonról dolgozó munkatársak autói a garázsban rostokolnak, miközben a költségeket – biztosítás, garázshely – változatlanul fizeti a cég.

„Az irodákhoz hasonlóan, a céges autóflották is kihasználatlanul álltak az idei év nagy részében, ami egy olyan külső kényszerként nehezedik a cégekre, amely előmozdíthatja a carsharing szolgáltatások térnyerését a nagyvállalatok körében” – mondta a Portfolio-nak Mega Sára, a GreenGo key account menedzsere, aki szerint az elmúlt években ugyan sok nagyvállalat nyitott a szolgáltatás felé a társadalmi felelősségvállalás és a zöldülés jegyében, de ehhez most erős gazdasági szempontok is társultak.

Az elsősorban a fővárosban egyre népszerűbbé váló közösségi autómegosztók szolgáltatásait ugyanis másodperc vagy percalapon is igénybe lehet venni. Ráadásul a szolgáltatók különböző céges konstrukciókat is kínálnak, hogy az egyszemélyes vállalkozásoktól kezdve a több ezer főt foglalkoztató nagyvállalatokig minden igényt kielégítsenek. A GreenGonak például jelenleg több száz vállalati ügyfele van, a portfólió nagy részét a kkv-k teszik ki, de egyre több nagyvállalat is bekerül a partnerek közé.

Nemcsak az irodákban van pangás, a céges autók is kihasználatlanul állnak a garázsban.

Az elektromos autómegosztó szakembere ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy bár a nyugati országokban már az sem elképzelhetetlen, hogy felső – és középvezetői körben is használják ezeket a szolgáltatásokat, addig Magyarországon fontos szimbólum a céges autó egy pozíció mellé. Azonban a pool car vagy kulcsos autó helyett ideális és költséghatékony megoldás lehet a carsharing.

Van-e elég szabad autó?

Ehhez viszont az kell, hogy a cégek környékén mindig legyen elérhető szabad autó. A nagyvállalati igények kiszolgálására azonban nem az elérhető autók számának növelése a megoldás, hanem a rendszer optimalizálása.

Annak nem lenne értelme, hogy a céges partnereinknek dedikált autókat adjunk, amiket más nem tud használni, hiszen ez az egész carsharing szemlélettel menne szembe. Viszont hamarosan egy olyan fejlesztésünk jön, amivel biztosítani tudjuk, hogy mindig legyen GreenGo az ügyfél irodájának, telephelyének környékén

– tette hozzá Mega.

A GreenGo nagyvállalati csomagjainak első két hónapja tesztidőszak, ami alatt elköteleződés nélkül ki lehet próbálni a szolgáltatást. Ezután egy 10 hónapos, határozott idejű szerződési konstrukció lép életbe havi előfizetési díjjal, ami teljes egészében levezethető. A választott havi előfizetési díj mértékétől függ, hogy a cég milyen percdíjakon tud greengózni abban a hónapban - minél nagyobb előfizetést választ, annál kedvezményesebb percdíjakhoz jut.

A munkavállalóknak magánszemélyként kell online szerződniük, amire a károkozásokkal/közúti bírságokkal kapcsolatos egyetemleges felelősség miatt van szükség. Ezután a cég által kijelölt adminisztrátor hozzárendeli a privát fiókot a céges szerződéshez. Az online adminisztrációs felületen többek között azt is be lehet állítani, hogy az egyes munkavállalók melyik napon, milyen idősávban tudjanak bérlést indítani, például hétköznap reggel 8 és délután 6 között.

Ha egy felhasználónak van lehetősége privát és céges utazásokat is indítani, akkor minden bérlés előtt választania kell, hogy milyen célra használja a szolgáltatást. Céges használat esetén a bérlés hozzáadódik a havi, céges összesítő számlához, míg magánhasználatot követően a magánszemély nevére állítják ki a számlát és az ő bankkártyáját terhelik.

Költséghatékony megoldás

A garázsban várakozó saját autónál aligha van kényelmesebb megoldás, de költségesebb sem sok, főleg a jelen környezetben, amikor mérsékelt kihasználtság mellett, változatlan költséget fizet a cég.

Az elektromos közösségi autók esetében viszont a céget nem terheli:

beruházási költség

amortizáció

a lízingdíj

cégautó adó

fenntartási költségek (üzemanyag, szervizelés, biztosítás)

mindennapos adminisztráció az autóhasználathoz kapcsolódóan

parkolási költség

Adómentes béren kívüli juttatás

A vállalatoknak a legtöbb cafeteria elem után adózniuk kell, a legnépszerűbb cafeteria elemek közül a SZÉP-kártya 2019 óta egyedüliként tarthatta meg kedvezményes adózását (15% SZJA és 17,5% szociális hozzájárulás). Azonban a jelenlegi jogszabályi környezet lehetővé teszi, hogy az autómegosztó szolgáltatások a dolgozók magánhasználatára adómentes természetbeni juttatásnak minősüljenek.

A GreenGo vállalati ügyfelei például a saját online adminisztrációs felületükön keresztül bármikor vásárolhatnak különböző címletű kuponokat, amiket aztán az alkalmazottak a saját, privát GreenGo fiókjukban tudnak beváltani és leautózni. Amennyiben a kuponokat a munkáltató a dolgozóinak béren kívüli juttatásként adja, azután nem kell adóznia.

Ha a vállalat munkabérben szeretne adni nettó 10 ezer forintot a dolgozónak, amit ő aztán utazásra költene el, akkor ezért együttesen 17 595 Ft-ot fizetnének ki. Ha azonban ezt a 10 ezer forintot GreenGo kuponban adják, akkor megspórolják a magánszemélyt és céget érintő adókat, ebben az esetben 7595 Ft-ot

– szemlélteti a helyzetet a GreenGo munkatársa.

A kuponokat a megvételtől számított 1 évig lehet beváltani és a beváltástól számított 1 évig lehet felhasználni a kapott összeget. Mivel a cég veszi a kuponokat, de magánszemélyként használják fel őket, ezért a céget semmilyen felelősség nem terheli a bérlésekkel kapcsolatban.

A cikk megjelenését a GreenGo támogatta.