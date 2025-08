Közel volt a katasztrófa: hatalmas szikrákkal szállt le a katonai hatalom F-15E vadászgépe

Ritkán látható jelenetsor játszódott le Japánban, mikor az egyik amerikai F-15E Strike Eagle vadászgépe futómű nélkül ért földet.

Hétfőn jelentették be, hogy az egyik F-15E Strike Eagle futómű nélkül ért földet, de a hiba ellenére biztonsággal megúszták az esetet. A két pilóta sértetlenül úszta meg a földet érést. A helyszínre azonnal mentőalakulatok érkeztek. Az esetről felvételek is készültek az okinavai landolás közben:

A közlemény szerint a hiányzó alkatrészeket az Indiai-óceánon található Diego Garcia amerikai haditengerészeti támogató létesítmény leszállóvonalán találták meg.

Az eltűnést az F-15 repülés közben fedezték fel, és helyi idő szerint este 6:40 körül – az Egyesült Államokban hétfő reggel, közvetlenül hajnal előtt – landolt Kadenában. Azt mondták, hogy egyelőre nem tudnak több információval szolgálni az esetről, amint többet fognak erről tudni, akkor azt közölni fogják a közvéleménnyel.

