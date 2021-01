Ilyet se csinált még a Wizz Air: félmilliárd euróhoz juthat a fapados légitársaság

Története során először bocsáthat ki kötvényt a Wizz Air, mely félmilliárd eurós tranzakciót zárhat le – tudta meg a Reuters. A fapados légitársaság tavaly augusztusban indította el kötvényprogramját, melyet a koronavírus-járvány is nehezített.

Félmilliárd euró értékben adhat el hároméves kötvényeket a Wizz Air – tudta meg a Reuters. A hírügynökség forrása szerint a papírok hozama 1,35% lehet, a befektetők 2,2 milliárd euró értékben nyújtottak be ajánlatot, vagyis több mint négyszeres volt a túljegyzés.

A fapados légitársaság tavaly augusztusban jelentette be, hogy 3 milliárd eurós keretösszeggel kötvényprogramot indít, melynek első kibocsátását a koronavírus-járvány is nehezítette. A magyar gyökerű társaság az év elején azt közölte, hogy 1,6 milliárd eurónyi készpénztartaléka van, amivel a következő két évet is túléli akkor is, ha a gépei egyáltalán nem repülhetnek.

