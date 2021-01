Magyar cég is dolgozik a Sony elektromos autóján

Tavaly a Sony Vision-S nevű prototípus autója volt az egyik legnagyobb durranás a CES-en, és úgy látszik a jármű azóta sem tűnt el a süllyesztőben. A hétfőn indult, idén csak online formában megtartott CES-en a Sony bemutatott több olyan videót is, amelyen a Vision-S szerepel.

Két videó azt mutatja be, hogy hogyan szuperál az elektromos jármű egy tesztpályán és az osztrák utakon.

Viszont a harmadik videó abba enged betekintést, hogy hogyan zajlott a tervezési és fejlesztési folyamat a Sonynál és partnereinél, a prototípus megalkotásához. Külön érdekesség, hogy az autó önvezető rendszereit a magyar Almotive-val közösen fejleszti a Sony.

Az autóban az Almotive aiDrive nevű önvezetőszoftver-együttesét használják. A vezetés-támogatás mellett kiemelt figyelmet kaptak a szórakoztató és kényelmi funkciók is, arc-, hang-, és gesztusfelismerésre is képes a rendszer, de a műszerfalon végigfutó kijelző akár Playstationözésre is alkalmas.

A Sony egyik partnerének, a Magna Steyr elnökének beszámolója szerint a Vision-S még csak a kezdet lehet. A legnagyobb kérdés viszont továbbra sem került megválaszolása, hiszen azt nem tudjuk biztosan, hogy végül megvalósul-e az autó, mivel a Sony leszögezte, hogy nem kezd autógyártásba. Az viszont simán elképzelhető, hogy valamelyik partnere – például a Magna – a gyártásig juttathatja az autót, ráadásul a Continental igazgatója is arról számolt be, hogy minden érintett fél a lehető leghamarabb az utakon szeretné látni az autót.

Címlapkép: Sony