Váratlan fordulat a Dunaferrnél: a szakszervezetet kérleli a munkáltató

A Dunaferr vezetése arról döntött, hogy az augusztusban felmondott kollektív szerződés megszűnésének időpontját kitolná április 30-ára, hogy több idő legyen a tárgyalásokra. A cégvezetés azonban a gesztusért cserébe komoly kérést fogalmazott meg, ami inkább tekinthető ultimátumnak, mintsem kérésnek.

Levelet írt a munkáltató

A Dunaferr honlapján jelent meg kedden a közlemény, melyben Evgeny Tankhilevich a munkáltatóknak küldött tájékoztatójában azt írja:

a jelenlegi helyzetben kollégáimmal együtt azt találtuk a legjobb megoldásnak, hogy a DTKSz megszűnésének időpontját halasszuk egy későbbi időpontra, 2021. április 30-ra.

"Az erre vonatkozó ajánlatot a mai napon megküldtük a DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség és a DUNAFERR Ifjúsági Szervezet részére is. A szakszervezetektől azt várjuk, hogy írják alá az elkészített megállapodást, melynek eredményeként a kollektív szerződés hatálya két és fél hónappal meghosszabbodik" - fogalmaz a legfőbb-, általános vezérigazgató helyettes, akinek cégvezetői jogosítványát a kirúgott szakszervezeti vezetők egyébként kétségbe vonják.

A vezető szerint "ez a plusz időtartam kedvező a munkavállalóknak, hiszen ezalatt is változatlan bérezésben és juttatásokban részesülnek". Abban bízik egyúttal, hogy így több idő áll a feleknek egyeztetni az új kollektív szerződésről.

A levélben azonban csak ezután jön az igazi csavar, Tankhilevich ugyanis azt írja: "nyilván ennek az is feltétele, hogy a konstruktív együttműködés mindkét szakszervezet részéről biztosítva legyen".

"Ennek az együttműködésnek alapköve, hogy szűnjön meg minden rosszhírkeltés a DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezet jelenlegi választott vezetői részéről a DUNAFERR vonatkozásában, továbbá az öncélú, a DUNAFERR-nek és

minden munkavállalójának csak kárt okozó jogi viták szűnjenek meg, és helyettük végre érdemi egyeztetések kezdődjenek meg mindkét szakszervezet részéről.

A DTKSz 2021. április 30-ig történő meghosszabbítása akkor fog megtörténni, ha a már a munkáltató oldaláról aláírt megállapodást legkésőbb 2021. január 20. napjának 15 órájáig mindkét szakszervezet szintén aláírja" - olvasható a levélben.

1 napos gondolkodási időt kapott a szakszervezet

Vagyis a cégvezetés azt várja a Vasas Szakszervezettől, hogy a folyamatban lévő peres ügyeket vonja vissza. Ennek eldöntésére adott 24 órát az érdekképviseletnek, ami finoman szólva sem túl hosszú. Az ügyhöz pedig az is hozzátartozik, hogy a cégvezetés időközben a másik szakszervezettel (Dunaferr Ifjúsági Szakszervezet) elkezdte a tárgyalásokat az új kollektív szerződésről, az országos Vasas Szakszervezeti Szövetség megkereséseire viszont egyáltalán nem reagál gyakorlatilag hónapok óta. Azt is fontos megemlíteni, hogy a kollektív szerződést érvényesen megkötni csak akkor lehet, ha azt minden arra jogosult szakszervezet (a Vasas és az Ifi) és a munkáltató is aláírja. A vasműben dolgozó korábbi vasasos szakszervezeti vezetőket a cégvezetés azonnali hatállyal rúgta ki

Cserébe azt ígéri a cég, hogy két és fél hónappal tovább tárgyalnak az új kollektív szerződésről (és két és fél hónappal tovább élnek a KSZ előnyei, más kérdés, hogy ezt a gyakorlatban nem tartotta be az elmúlt hónapokban), de hogy végül abból mi lesz, még senki sem tudja. Az viszont egyértelműnek tűnik, hogy a kollektív szerződés tartalmát vizsgálná felül alapjaiban a munkáltató, különben nem mondta volna fel egyoldalúan, teljesen váratlanul tavaly nyáron.

Emlékezetes, november közepén a bíróság a szakszervezetnek adott igazat, amiért a cég nem fizette ki a nyári szabadságos bért. Ebben az időben indított a Vasas újabb pert a munkáltató ellen, az augusztusban a cég által egyoldalúan felmondott kollektív szerződés ügyében. A szakszervezetek azt szeretnék jogi úton tisztázni, a kollektív szerződéseket jogszerűen mondta-e fel a munkáltató. Emellett folyamatban van egy másik per is a hírek szerint, a cég szakszervezeti vezetőinek azonnali hatályú elbocsátását az országos Vasas szövetség jogtalannak tartja és a bírósághoz fordultak.

A Dunaferr Portfolio-nak küldött közleményében azt is megismétli, hogy

továbbra is azon dolgoznak, hogy megfelelő szakmai befektető partnert vonjon be a társaságcsoport működésébe.

A szakszervezeti vezetők is levelet küldtek kedden

A Dunaferr Vasas oldaláról az is kiderül, hogy a cégcsoport szakszervezeti vezetői épp ma szintén levelet küldtek a cégvezetésnek. Ebben azt írják, hogy tájékozódni szeretnének a vállalat gazdasági helyzetéről és tisztázni szeretnék a kialakult helyzetet, személyesen.

Címlapkép: Az ISD Dunaferr Zrt. kokszolóművének látképe, Dunaújvárosban. Forrás: MTI Fotó: Máthé Zoltán