Kritikus a chiphiány a világban, egymás után kényszeríti térdre a legnagyobb autógyárakat

Sorra állítják le üzemeiket világszerte az autógyártók a most már globálissá váló chiphiány miatt, a beszállítói szűk keresztmetszet már a magyarországi autógyártást is érinti. A chiphiány a koronavírus-járvány egyik továbbgyűrűző hatása, az autóipari kereslet összeesése, majd vártnál gyorsabb visszapattanása felkészületlenül érte a beszállítókat. A chipgyártók igyekeznek felpörgetni beruházásaikat, de még így sem tudják egyhamar kielégíteni az autóipar igényeit, főként úgy, hogy más iparágakban, például a szórakoztatóelektronikai termékeket gyártó cégeknél is nagy az éhség a chipek iránt, így akár az egész idei első félévet végig kísérheti a jelenség. Megvizsgáltuk a legnagyobb autóipari kitettséggel rendelkező chipgyártók kilátásait, részvényeik árazását és az elemzői véleményeket.