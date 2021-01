Bejelentették: szabályozza Magyarország a Facebookot és a nagy techcégeket

Tavasszal törvényjavaslatot terjeszt az Igazságügyi Minisztérium az Országgyűlés elé a nagy technológiai vállalatok hazai működésének szabályozásáról – jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán.

„Semmi mást nem szeretnénk elérni a nagy tech cégekkel szemben, mint a törvényes, átlátható és ellenőrizhető működést. Semmi mást, mint ami a többi cégre, nagyvállalatra vagy kisvállalkozóra is vonatkozik” – írja Varga Judit.

Egyelőre nem tette közzé az igazságügyi miniszter, hogy milyen módon kell elképzelni a szabályozást, illetve hogy milyen cégeket érint majd elsődlegesen.

Vélhetően főleg a Facebookot és más közösségi platformokat céloznak majd meg, melyeknek szabályozása előtérbe került, miután a 2020-as amerikai elnökválasztás környékén intenzív cenzúrát kezdtek el alkalmazni politikai szereplők ellen. A Twitter, a Facebook és a Youtube letiltotta az Egyesült Államok akkori elnökét, Donald Trumpot is. Jó eséllyel arról van szó, hogy valamilyen módon az oldalakon megjelenő politikai tartalom cenzúráját gátolnák meg az új szabályokkal.

Erre enged következtetni Varga Judit Facebook-bejegyzése is:

„Továbbra is együttműködünk az Unió hasonló irányú szabályozásának előkészítésében, de az elmúlt időszak eseményei megmutatták, hogy gyorsabban kell lépnünk az emberek védelme érdekében. Hiszen ma már önkényesen bárki lekapcsolható az on-line térből bármilyen hivatalos, átlátható, tisztességes eljárás és jogorvoslat lehetősége nélkül.”

Ezek alapján tehát a közösségi oldalak uniós és hazai szabályozásra is.

„Lekapcsolhatóak a pékek, fodrászok, nyugdíjasok, tanárok, kis- és nagyvállalatok valamint állami vezetők is. A szándékos, ideológiai vagy üzleti érdekből történő digitális károkozás Magyarországon sem maradhat többé következmények nélkül!” – írja Varga Judit.

A bejegyzés szerint tehát akár sor kerülhet a vállalatokra gyakran alkalmazott pénzbüntetésen kívül akár börtönbüntetésre is.

Az intézkedés azért is lehet érdekes, mert a legtöbb európai országban és az Egyesült Államokban is mentesítik a törvények a Facebookot és más közösségi oldalakat a platformjukon megjelenő tartalom miatti jogi következmények alól. Ha Magyarország EU-tagállamként úgy dönt, hogy szankcionálni kezdi az oldalakat cenzúratevékenységük (vagy éppen annak hiánya) miatt, más országok számára is precedens értékű lehet a hazai szabályozás.

Az előzményekről itt írtunk:

Címlapkép: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd