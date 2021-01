Megállíthatatlan az Apple: a világ legnagyobb mobilgyártójává tették az új iPhone-ok

Közösséget építünk!

Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek Signature-előfizetőink számára egyedi online klubeseményt szervezünk, ahol profi befektetők mondják el, mi várható 2021-ben. További részletek ide kattintva.

A világ legnagyobb mobilgyártója

Bár az Apple már egy ideje nem közöl értékesítési volumen adatot az iPhone-ra, de az IDC nem sokkal a vállalat negyedéves gyorsjelentését követően publikálta az október-decemberi időszakra vonatkozó statisztikáit, amely szerint az időszakban

az Apple volt a legnagyobb okostelefon-gyártó a világon az eladott készülékek számát tekintve.

2020 negyedik negyedévében 90,1 millió darab telefont adhatott el az Apple az elemzőcég becslései szerint, ez nemcsak új rekordot jelent a vállalatnál, de messze lekörözte a Samsungot, amely kevesebb mint 74 millió telefont értékesített.

Az iPhone-eladásokat egyrészt segíthette az ősszel piacra dobott új 5G-s sorozat, a 12-es széria, másrészt a Huawei vergődése, különösen Kínában. Az amerikai szankciók miatt szenvedő kínai mobilgyártó az ötödik helyre csúszott vissza a globális ranglétrán és alig több mint harmadannyi készüléket adott el, mint az Apple. Közben az Apple bevétele negyedéves csúcsot döntött Kínában, miután 57 százalékkal több telefont tudott értékesíteni az országban (Tajvant és Hongkongot is beleértve), mint egy évvel korábban – mondta el a Reutersnek adott interjúban Tim Cook vezérigazgató. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Kínában már jobban kiépült az 5G-s hálózat is, így nem véletlen, hogy jól fogynak az iPhone 12-es széria képviselői.

A negyedik negyedév a karácsonyi vásárlások miatt jellemzően a legerősebb negyedév az Apple-nél szezonálisan és úgy tűnik, hogy ezt a globális koronavírus-járvány sem törte meg. A rekordeladásokat egyértelműen az idén októberben piacra dobott, régóta várt 5G-s iPhone-ok biztosították, ami elemzők szerint egy új termék-szuperciklust is elindíthat, mivel egy készülékcsere-hullám kezdődhet a felhasználók körében. (Az előző ilyen „szuper-ciklus” 2014-ben volt, amikor nagyobb kijelzőket vezetett be az Apple és két különböző méretű okostelefont dobott piacra.) Ezt megerősítette Tim Cook is a negyedéves számokat kommentálva, elmondása szerint még soha ennyien nem upgrade-elték az iPhone-jukat egy negyedév alatt. Még úgy is nagyon erős eladási számokat közölt az Apple, hogy a szokottnál valamivel később kerültek a boltokba az új telefonok.

A lezárt negyedévben az értékesítéseket némileg korlátozhatták a beszállítói problémák, a kapacitások szűkössége és a globális chiphiány, de ennek ellenére is 22 százalékkal több iPhone-t adhatott el az Apple 2020 negyedik negyedévében, mint az előző év azonos időszakában az IDC adati szerint. A termék bevételei pedig 19 százalékkal ugrottak meg a negyedéves gyorsjelentés alapján.

De nem csak az okostelefonok eladási pörögtek fel, minden termékkategóriában növekvő bevételekről számolt be az Apple. A járvány következtében elterjedő home office és a digitális oktatás erősödő keresletet biztosított az Apple olyan termékeinek, mint a Macintosh számítógépek, vagy az iPad. A feltörekvő szolgáltatások divízió (ami például az Apple Music, az Apple Pay, az iCloud, vagy az alkalmazásbolt bevételeit foglalja magában), amely már az Apple második legnagyobb bevételű szegmense az okostelefonok után, stabil növekedést mutat negyedévek óta, és ez 2020 negyedik negyedévében sem tört meg.

Rekordbevétel

Az erős értékesítéseknek köszönhetően

az Apple negyedéves bevétele rekordot döntött, átlépte a 100 milliárd dolláros álomhatárt,

egészen pontosan 111,4 milliárd dolláros bevételre tett szert a vállalat az időszakban, ami 21 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti szintről. Ezzel az elemzői várakozásokat is felülmúlta a vállalat, a konszenzus szerint ugyanis valamivel gyengébb, 13 százalékos dinamikát vártak a piacok.

Az Apple főbb negyedéves számai 4Q 19 4Q 20 várt 4Q 20 tény tény / várt vált. év / év nettó árbevétel (millió USD) 91819 103276 111439 7,9% 21,4% bruttó fedezeti szint (%) 38,4% 37,9% 39,8% 1,8% 1,4% működési eredmény (millió USD) 25569 28368 33534 18,2% 31,2% működési eredményszint (%) 27,8% 27,5% 30,1% 2,6% 2,2% nettó eredmény (millió USD) 22236 23829 28755 20,7% 29,3% EPS (USD) 1,25 1,41 1,68 19,3% 34,6% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Javuló profitabilitás

A nettó árbevétel 21 százalékos emelkedése mellett a vállalat működési eredménye 31 százalékkal, a nettó eredménye pedig 29 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami szintén felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az egy részvényre jutó eredmény még nagyobb mértékben, 35 százalékkal emelkedett, köszönhetően a saját részvény vásárlási programnak, ami a részvényszámot csökkenti. 1,68 dolláros egy részvényre utó eredménnyel zárta a negyedévet az Apple, szemben az 1,41 dolláros prognózissal.

Javuló profitrátákról számolhatott be az Apple, a bruttó fedezeti szint 1,4 százalékponttal, a működési eredményszint pedig 2,2 százalékponttal emelkedett az előző évihez képest és az elemzők szerint ez a folyamat nem áll meg, 2022 végére már 40 százalék feletti bruttó fedezeti szinttel számolnak.

A kilátások

A járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt már negyedévek óta nem ad számszerű várakozásokat az Apple a következő negyedévre. Most csak annyit közölt iránymutatásként az Apple pénzügyi igazgatója, Luca Maestri, hogy a bevételdinamika (év/év alapon) növekedhet a folyó negyedévben és a bruttó fedezeti szint a 2020 negyedik negyedévi 39,8 százalék közelében lehet. Viszont a hordható eszközök termékkategóriában (ami például az okosórát foglalja magában) lassulásra számít a cégvezető 2021 első negyedévében és a szolgáltatások divíziónál a bázishatásra figyelmeztet, tekintve, hogy az egy évvel korábbi időszakot (2020 első negyedévét) meglehetősen megdobta a járvány kitörése.

Tim Cook hozzátette, hogy mind az iPhone-ok, mind az iPadek, mint a Macintoshok gyártásánál szenved a beszállítói kapacitások szűkösségétől, kiemelve a chipeket.

Az Apple híresen nagy készpénzállománya 195 milliárd dollárra rúgott a negyedév végén (a hosszú távú befektetésként tartott értékpapírokat is beleértve), ami közel 4 milliárd dolláros növekedés az egy évvel ezelőtti szintről. A nettó készpénzállomány több mint 4 milliárd dollárral emelkedett, 88 milliárd dollárra. Az látszik, hogy az Apple még mindig jó készpénztermelő-képességgel működik, ami pedig a jövőbeli osztalék és a saját részvény vásárlások szempontjából fontos. A részvényesi készpénzvisszajuttatási program változtatásáról jellemzően tavasszal dönt a cég. Most negyedévente 0,205 dolláros osztalékot fizet az Apple részvényenként, ami évesítve mindössze fél százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Árfolyamreakció

Az erős negyedéves gyorsjelentés ellenére esett az Apple részvényeinek árfolyama a negyedéves számokat követően, a zárás utáni kereskedésben 3,3 százalékkal kerültek lejjebb a papírok. Pedig nemcsak hogy felülteljesítette az elemzői várakozásokat az Apple, de a kétszámjegyű bevételnövekedés és a profitráták javulása is nagyon impresszív. Mindenesetre egy profitrealizálás nem meglepő, tekintve, hogy tavaly 85 százalékot száguldott a részvény, masszívan felülteljesítve az amerikai tőzsdéket és a technológia-túlsúlyos Nasdaq indexet is, amely „csak” 46 százalékot emelkedett 2020-ban.

Árazás

Az árfolyam emelkedésénél jóval kisebb mértékben emelkedtek az elemzői profitvárakozások, ennek megfelelően pedig tavaly az Apple részvényeinek értékeltsége is megugrott, a 12 havi előretekintő P/E ráta már közel 35-szörös.

Ez több mint a kétszerese az elmúlt 10 év átlagos 12 havi előretekintő P/E rátájának és az S&P IT indexhez viszonyítva is jelentős prémium alakult ki azután, hogy az utóbbi 10 évben jellemzően diszkonttal forogtak az Apple részvényei.

Címlapkép: Vásárlók állnak 2020 novemberében az Apple New York-i üzlete előtt, forrás: Kyodo News via Getty Images