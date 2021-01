Mi folyik itt? Csalódást okozott a Tesla és Elon Musk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több mint egy éven keresztül verte a Tesla az elemzői várakozásokat, miközben a cég részvényárfolyamának meredek emelkedésével az elvárások is egyre csak nőttek. A szerdai amerikai piaczárás után tette közzé legfrissebb számait a gyártó, és hosszú idő után - egyébként a mostani gyorsjelentési szezonban látott trenddel szemben is - a vártnál gyengébb profitszámokat közölt a cég, és az idei értékesítési célra vonatkozó előrejelzés is hagyott némi kívánni valót maga után. A befektetők kedvezőtlenül fogadták, hogy ilyen értékeltség mellett csalódást tudott okozni a Tesla, a zárás utáni kereskedésben alaposan megütötték a részvényt.