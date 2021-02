Globális franchise hálózat kiépítésébe kezd Magyarország vezető influencer marketing cége

Egy törökországi cégcsoporttal és egy görögországi ügynökséggel kötött elsőként franchise megállapodást a Post For Rent csoport a globális terjeszkedés részeként.

Magyarország legdinamikusabban fejlődő influencer marketing vállalata, a Post For Rent két évre szóló exkluzív franchise-partneri együttműködésről írt alá megállapodást a görögországi White Rhino ügynökséggel, valamint a törökországi Dirty Cheap Creative filmgyártó és Rafineri ügynökség tulajdonosi körével a török és a teljes közel-keleti piac vonatkozásában.

Az együttműködés keretében a budapesti cég teljes körű és állandó támogatást – professzionális technikai hátteret, nemzetközi esettanulmányokat, csapataik teljes körű szakmai felkészítését, brand anyagokhoz való hozzáférést, illetve folyamatos tréningeket – biztosít az ügynökségek számára, hogy globális szemlélettel és minőségben léphessenek fel a lokális versenytársakkal szemben.

Az ügynökségek a továbbiakban a magyar cég külföldi franchise partnereként Post For Rent néven fognak működni, ezzel is erősítve a magyar társaság nemzetközi jelenlétét. A Post For Rent Budapesten kívül jelenleg öt városban, Londonban, Barcelonában, Zágrábban, Hong Kongban és Los Angelesben rendelkezik helyi operációval.