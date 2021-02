Katasztrofális hiány alakulhat ki az olajpiacon, egyesek már kongatják a vészharangot

Kevesen gondolták volna néhány hónapja, amikor történelmi mélységekbe esett az olajár, hogy ennyire hamar magára talál majd a fekete arany, pedig már 60 dollár fölé kúszott szépen csendben a bokrok alatt. A piaci szereplők arra számítanak, hogy az év második felében jelentősen élénkülhet a globális kereslet, miközben a kínálat ehhez csak lassabban lesz képes hozzáigazodni. Az amerikai Energia Információs Ügynökség nem számít emelkedésre idén, de egyes szereplők, köztük nagy befektetési bankok is, a jelenleginél is magasabb árakat vizionálnak az év végéig. Mások pedig már egyenesen a vészharangot kongatják, és strukturális problémákra hívják fel a figyelmet, amik akár katasztrofális mértékű hiányhoz is vezethetnek, és akár 100 dollár fölötti olajárakhoz.



Bukkanó és emelkedés az olaj piacán

Az olaj árfolyamát alapvetően – mint szinte minden más termékét – a kereslet és kínálat határozza meg. Ha a kereslet hirtelen összeomlik, mint azt láttuk a koronavírus-járvány idején, akkor az magával rántja az árfolyamot, hiszen ilyenkor túl sok olaj keres túl kevés gazdát. Ellenben, ha deficites a termelés, legyen az túl kevés beruházás vagy háború miatt, akkor az ár jelentősen megemelkedhet. Az amerikai Energia Információs Ügynökség (EIA) február 9-én rendelkezésre álló negyedéves adatai alapján az alábbiak szerint alakult és alakulhat az olaj globális kereslete és kínálata:

Jól látható az ábrán, hogy a koronavírus-járvány alatt alaposan bezuhant a kereslet, a fogyasztás a tavalyi második negyedévben napi 85 millió hordó körül alakult miközben a termelés meg valamivel több mint 92 millió hordó volt, vagyis a kínálat nem tudott hirtelen alkalmazkodni a megcsappant igényekhez. Az olajár pedig lekövette a változásokat. A kereslet azonban hasonlóan gyorsan megugrott a koronavírus első hullámát követően, jól kivehető „V” vagy távolabbról nézve „Nike pipa” alakban, bár még továbbra is jócskán a korábbi szintek alatt található. Ellenben az olajtermelés bár szintén újból növekedő pályára állt rá, de ahogy a beszakadásnál úgy most is kissé lassabban reagál a változó igényekre. Az EIA becslései szerint valamikor az idei második negyedévben találkozhat újra a kereslet és kínálat, és onnan tandemben növekedhet mindkettő 2022 végéig akár napi 100 millió hordó fölé is.

A kínálatot kissé közelebbről tekintve látható, hogy