Elfogytak az érvek az alacsony Magyar Telekom osztalék mellett

Az elmúlt években a Magyar Telekom a valós készpénztermelő képességéhez képest jóval szerényebb osztalék-kifizetést valósított meg. Akár 1, 3, 5 vagy 10 éves távon nézzük, a nagy papírok közül a BUX leggyengébben teljesítő papírja a Telekom. Az alulteljesítésnek azonban nincs köze a vállalat gazdasági teljesítményéhez, a Magyar Telekom menedzsmentje egészen kiváló munkát végzett az elmúlt években, így a cég fundamentumai évről évre javultak. Egyetlen dolog nem javul, és ez a részvény árfolyama. Ennek oka pedig a fájóan hiányzó transzparens osztalékpolitika, egy olyan osztalékpolitika, amely biztosítja az optimális tőkeszerkezet fenntartását.

Az elmúlt években a Magyar Telekom a valós készpénztermelő képességéhez képest jóval szerényebb osztalék-kifizetést valósított meg. A számok nyelvén: a stabil 65 forintos részvényenkénti cash-flow-ból mindössze 25 forint jutott a befektetőknek.

A gyakorlatot többször kritizáltuk a múltban, és aggódtunk amiatt, hogy a fenti folyamat a végén egy nem optimális tőkeszerkezethez fog vezetni, ami végső soron részvényesi értéket rombol.

Ha a fenti helyzet nem lenne nyilvánvaló, akkor a számok beszélhetnek ismét helyettünk.

Akár 1, 3, 5 vagy 10 éves távon nézzük, a nagy papírok közül a BUX leggyengébben teljesítő papírja a Telekom.

Persze igazságtalan ez az összehasonlítás, de a régiós telekommunikációs papírokkal összevetve sem sikerült jobb teljesítményt elérni az elmúlt néhány évben, egyértelműen sereghajtó a hazai vállalat.

A fenti alulteljesítésnek azonban nincs köze a vállalat gazdasági teljesítményéhez. A Magyar Telekom menedzsmentje egészen kiváló munkát végzett az elmúlt években, így a cég fundamentumai évről évre javultak. Egyetlen dolog nem javul, és ez a részvény árfolyama. Ennek oka pedig a

fájóan hiányzó transzparens osztalékpolitika, egy olyan osztalékpolitika, amely biztosítja az optimális tőkeszerkezet fenntartását.

Ez az optimálisnak tartott tőkeszerkezet az anyavállalatnál létezik, definiálva van, nem kell jobb, nem kell új. Az elmúlt években magának az anyavállalatnak a részvényárfolyama is jobban teljesít, valószínűleg nem véletlenül.

A magasabb osztalékfizetéssel szembeni érvek között alapvetően két, de összességében egymással összefüggő dolgot hallottunk. Az egyik, hogy a Digi piacra lépése bizonytalanságot szül, és nehezen tervezhetővé teszi a cash-flow-t. A másik szerint az 5G-s és a lejáró frekvenciák hosszabbításának bizonytalan költsége miatt nem mert a cég elköteleződni magasabb osztalékfizetés mellett. A Telekom szempontjából félő volt az is, hogy ha a Digi újabb frekvenciákat szerez, akkor komoly versenyt támasztva a társaság eredményessége számottevően sérülhet.

Ezek közül a félelmek közül egyik sem igazolódott.

A Digi a minimális frekvenciakészletével nem tud jelentős negyedik mobilszereplővé válni. Új frekvenciákat pedig végül nem tudott venni, mert kizárták az aukcióból. A frekvenciák teljes költsége a piaci várakozásoknak megfelelő lett, és a cég eladósodottsága a teljes kifizetést követően is csak az anyavállalati eladósodottsági sáv (2.25-2.75x EBITDA) alsó részét fogja elérni.

Az önmagában is kérdés, hogy az általános üzleti kockázat jelenthet-e hivatkozási alapot arra, hogy ne alakítsanak ki hosszú távú osztalékpolitikát. Mindenesetre fogyóban vannak az érvek. A fenti kockázati tényezők érdemben mérséklődtek. Jelentős frekvenciaaukcióra nem számítunk az elkövetkező 8 évben. Az is látható, hogy a Digi nem tud érdemi versenyt generálni a mobilpiacon. Így egyre kevésbé indokolható, hogy miért vannak a társaság részvényesei évek óta bizonytalanságban vannak tartva az osztalék kapcsán. Egy olyan szektorban, amely elsősorban az osztalékhozam miatt vonzó a befektetők számára.

A fentiekre hagyományosan a Telekom negyedik negyedéves gyorsjelentésekor kaphatunk új információkat, a hónap végén.

