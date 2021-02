Nem áll meg a Masterplast: újabb rekordév jöhet

Rekordévet zárt a Masterplast és jelentősen felül tudta teljesíteni a vállalat a menedzsment-előrejelzéseket 2019-ben – derül ki a ma reggel közzétett időközi vezetőségi beszámolóból. A koronavírus-járvány hatásai ellenére jól teljesített a cég, az alaptevékenységet nem vetette vissza a járvány, a növekedéshez pedig nagyban hozzájárult a tavaly akvirált német gyártócég forgalma is, amellyel a vállalat belépett az egészségiparba. A negyedik negyedév 30 százalékos bevételnövekedést hozott, az adózott eredmény pedig a két és félszeresére nőtt az egy évvel korábbi szintről. A vezetőség prognózisai szerint idén ismét jelentős növekedés várható mind a bevétel, mind az eredmény szintjén és a profitabilitás is számottevően javulhat.

Rekordévet hozott 2020 a Masterplastnál egy jól időzített németországi akvizíciónak köszönhetően, amivel a vállalat belépett a járvány alatt kiemelkedően teljesítő egészségiparba. Az új üzletág magasabb profit marzsokat eredményezett a cégnél, egy új sztori bontakozott ki, amellett, hogy az alaptevékenység is jól állta a koronavírus-járvány kihívásait. Az idei évre pedig újabb, jelentős bevétel-és profitnövekedéssel számol a vezetőség.

A piacok 2020-ban

A koronavírus és az így kialakult helyezettel kapcsolatos intézkedések meghatározták az életkörnyezetet, de az építőipar működését alapvetően nem befolyásolták. A piacok szempontjából legnagyobb súlyú Magyarországon javulással indult a szektor teljesítménye, de az év végével a felújítási támogatások halasztó hatása miatt kissé visszaesett a forgalom és összességében elmaradt a magas bázistól 2020-ban.

A 2020-as rekorderedményhez nagyban hozzájárult a német tevékenység. Tavaly a vállalat belépett az egészségiparba is egy ascherslebeni német gyáregység megvásárlásával, a gyár az egészségügy és építőipar részére speciális flízeket és többrétegű membránokat gyárt. Júniusban német leányvállalatot júniusban alapított a vállalat Masterplast, Masterplast Nonwoven GmgH. néven, amelyben 50 százalékos tulajdonrészt, valamint menedzsment jogot szerzett a Masterplast (a fennmaradó 50 százalékára opciós jogokkal). A német piac 2020 harmadik negyedévétől a beszámolókban külön kerül bemutatásra, ugyanis a második félévtől közvetlen értékesítéssel van jelen a Masterplast az országban.

Az üzem megvásárlásával egy újabb vezértermékében indíthatott saját gyártást a Masterplast és ezzel egyidőben a társaság belépett a magasabb eredményességet biztosító egészségipari szegmensbe is. A társaság év végén bejelentett egy rekord méretű egészségipari beruházást és a tervek szerint a vállalat egészségipari piaci törekvései az alapanyagokon túl immár a késztermékekre is kiterjednek.

Romániában, Ukrajnában és Németországban növekedés jellemezte az építőipart, miközben Szerbiában és Lengyelországban összességében visszaesés volt tapasztalható. Szlovákiában vegyesen alakult a helyzet, míg Horvátországra és Észak-Macedóniára a negyedik negyedévben visszaesett építőipari aktivitás volt jellemző.

A negyedik negyedév

Bevételek

Több mint 30 százalékos bevételnövekedésről számolt be a Masterplast a negyedik negyedévre az előző év azonos időszakához viszonyítva, 32,7 millió eurós bevétellel zárta az időszakot. A növekedéshez nagymértékben hozzájárult az új német gyártócég nagyrészben egészségügyi szegmensre irányuló értékesítése, de az alaptevékenységében is forgalmi növekedést ért el a társaság.

Az egyes termékszegmensek közül a tetőfóliák és tető kiegészítők, valamint az ipari alkalmazások termékcsoportban jelennek meg a német gyár számai, így ennek megfelelően ez a két divízió mutatta a legdinamikusabb növekedést a negyedik negyedévben. A tetőfóliák divízió bevétele 72 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szintről, az ipari alkalmazások bevételei pedig több mint háromszorozódtak.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása termékenként ezer euró 4Q 19 4Q 20 változás homlokzati hőszigetelő rendszerek 12 087 12 193 0,9% hő-, hang,- és vízszigetelő anyagok 3 459 3 263 -5,7% tetőfóliák és tető kiegészítők 3 228 5 552 72,0% szárazépítészeti rendszer 2 739 2 928 6,9% építőipari kiegészítő termékek 1 222 1 195 -2,2% ipari alkalmazások 2 386 7 541 216,1% Forrás: Masterplast, Portfolio

Ami a regionális megoszlást illeti, a csoport legnagyobb piacán, Magyarországon a negyedik negyedévben 18 százalékos forgalombővülést ért el a Masterplast. A növekedésének hátterében az egészségipari késztermék-piacra történő belépés állt, ugyanis az ipari alkalmazások termékcsoportba tartozó 450 ezer darab védőruha került értékesítésre a magyar egészségügy számára az utolsó negyedévben. A homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoport, valamit az építőipari kiegészítő termékek kivételével mindegyik termékcsoportban növekedett a negyedéves bevétel a bázis időszakhoz képest. A homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoporton belül az EPS eladás esett vissza.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása régiónként ezer euró 4Q 19 4Q 20 változás Magyarország 11186 13200 18,0% Németország 316 2797 785,1% Románia 2736 2990 9,3% Export 3032 4592 51,5% Szerbia 2473 2407 -2,7% Ukrajna 1974 1923 -2,6% Lengyelország 1209 2398 98,3% Szlovákia 972 1280 31,7% Horvátország 909 771 -15,2% Macedónia 315 312 -1,0% Forrás: Masterplast, Portfolio

Az export piacon 51 százalékkal emelkedett a forgalom az előző év azonos időszakához képest 2020. IV. negyedévben. A homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportba tartozó saját gyártású üvegszövet háló, valamint a tetőfóliák és tető elemekhez tartozó diffúziós tetőfóliák árbevétele nőtt leginkább, de a szárazépítészeti rendszerek, valamint az ipari alkalmazások között kimutatott egészségügyi fóliák forgalma is bővült.

A német piac a bázis időszakokhoz képest külön kerül bemutatásra, ugyanis 2020. második félévtől közvetlen értékesítéssel van jelen a Masterplast az országban. Az új gyártócégnek köszönhetően jelentősen megnőtt a forgalom.

A lengyel piacon szinte megduplázódott (98 százalékkal bővült) a forgalom a negyedik negyedévben a bázishoz képest. Az árbevétel a Tetőfóliák és tető elemek termékcsoportban nőtt leginkább, de a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoport forgalma is jelentősen javult.

Jelentősebb, 30 százalékos bevételnövekedés volt még a szlovák piacon a negyedévben, míg a román piacon valamivel kisebb mértékű, 9 százalékos bevételnövekedésről számolt be a vállalat. Csökkent viszont a negyedéves bevétel Észak-Macedóniában és Szerbiában, valamint nagyobb mértékben Horvátországban (15 százalékkal). A horvát piacon a kis forgalmi aránnyal bíró ipari alkalmazások termékcsoport kivételével mindegyik csoportban csökkent a társaság forgalma.

Az eredmények

A német gyáregység nem csak a bevételeket dobta meg, de a magasabb profittartalmú egészségipari üzletágba is belépett vele a vállalat, ennek megfelelően ahogy egyre nagyobb a súlya az üzletágnak a bevételben, úgy javul a profitabilitás a cégnél.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 4Q 19 4Q 20 változás Értékesítés árbevétele 25 121 32 672 30,1% EBITDA 1 333 2 728 104,7% EBITDA-szint 5,3% 8,3% 3,0% Üzemi eredmény 969 1 890 95,0% Üzemi eredményszint 3,9% 5,8% 1,9% Adózás előtti eredmény 761 1 610 111,6% Adózott eredmény 602 1 505 150,0% EPS (EUR) 0,04 0,10 150,0% Forrás: Masterplast, Portfolio

A negyedik negyedévben a bevételek 30 százalékos növekedése mellett az EBITDA megduplázódásáról számolt be a Masterplast az egy évvel korábbi szintről.

2,7 millió eurós EBITDA-val zárta az október-decemberi negyedévet, ami 8,3 százalékos EBITDA-szintet jelent, ez 3 százalékpontos javulás a bázisidőszakhoz képest. Az üzemi eredmény szintén közel duplázódott, az üzemi eredményszint közel 2 százalékpontos javulással 5,8 százalékra emelkedett.

Az adózott eredmény 1,5 millió euróra nőtt, ami a két és félszerese a 2019 negyedik negyedévi értéknek.

A jövő

A 2020-as rekordév után további növekedést vetítenek előre a vezetőség prognózisai:

„Nagyon jól pozícionáltak vagyunk, mert szigetelőipari és egészségipari gyártóként is válságálló, és gyorsan fejlődő szegmensekben rendelkezünk kiváló pozíciókkal. Az új egészségipari üzletág pedig még gyorsabban fejlődhet, tekintve, hogy már nem csak az alapanyagok gyártását, hanem késztermékek értékesítését is megkezdtük. A folyamatban lévő fejlesztési beruházásaink pedig mindkét szegmensben még jobb helyzetbe hozhatnak minket, ennek megfelelően dinamikus eredményvárakozásokkal kezdtük meg a 2021-es évet. Azaz 150 millió euró feletti árbevételt és 10 millió euró feletti adózott eredmény összeget várunk, amivel az egy részvényre jutó eredmény elérheti a 69 eurocentet, ahogy azt a januári befektetői konferencián is közzétettük.”-tette hozzá Tibor Dávid a Masterplast elnöke.

A Masterplast 2021-es eredményeire vonatkozó menedzsment-várakozás (millió EUR) Árbevétel EBITDA EBITDA-szint Adózott eredmény Adózott eredmény-szint 2020. évi érték 122,6 10,8 8,8% 6,2 5,1% 2021-es előrejelzés 150,0 17,0 11,3% 10,0 6,7% Forrás: Masterplast, Portfolio

Ez azt jelenti, hogy a 22 százalékos bevételnövekedés mellett további jelentős javulást vár a profitabilitásban a cég, az EBITDA 57 százalékkal, az adózott eredmény pedig 61 százalékkal ugorhat meg 2020-hoz képest.

Ez 11,3 százalékos EBITDA-szintnek és 6,7 százalékos adózott eredmény-szintnek felel meg 2021-re.

A Masterplast decemberben bejelentette, hogy elindítja története legnagyobb gyártásfejlesztési beruházását. A vállalat központi telephelyén 9,46 milliárd forintból létesülő üzem évente 7 ezer tonna, egészségipari védőfelszerelések gyártásához szükséges alapanyagok széles körének előállítására lesz képes. Az üzemet 2021. végéig adhatják át és júniustól folyamatos felfutás mellett megkezdődhet a termelés, ami évente több mint 20 millió eurós árbevételt hozhat és az évtized végére az egészségipari divíziót az építőipari szegmens szintjére emelheti.

Január elején egy újabb, jelentős fejlesztésről számolt be a Masterplast, Szabadkán 7,6 millió eurós (~ 2,73 milliárd forint) beruházással erősíti tovább üvegszövet termelését, ami az éves kapacitása alapján Európa második és a világ harmadik legnagyobb üvegszövet gyártójává teszi a magyar vállalatot.

További részletek hamarosan...

A címlapkép forrása: Masterplast