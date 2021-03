Összeesett a Tesla, vele együtt ment minden a levesbe

Amekkora lendülettel érkeztek a 2021-es évbe az elektromosautó-gyártók részvényei, olyan lendülettel kezdtek el zuhanni bő egy hónappal ezelőtt. Az esés okait természetesen a szegmens zászlóshajójának számító Teslánál érdemes keresni, amely nem csak felfelé, de lefelé is húzza magával az egész szektort. Az EV-részvényeket több tényező is nyomás alatt tartotta, a hosszú állampapírok hozamának emelkedése, a kamatemelési félelmek, de a globális chiphiány is negatívan hatott, és az is igaz, hogy a cégek is a vártnál gyengébben teljesítettek. Megnéztük, mik mozgatják az árfolyamokat, és érdemes-e már beszállni a nagy esés után az EV-gyártók részvényeibe.

Nagyot estek az EV-részvények

A tavalyi év egyik legnagyobb tőzsdei sztorijának számítottak az elektromosautó-gyártók, a kis befektetői fórumoktól kezdve a mainstream médiáig, a csapból is a Tesláról és más EV-gyártókról szóló hírek folytak és nem is véletlenül, hiszen egészen elképesztő teljesítményt nyújtottak a szektor szereplői a tőzsdén, a NIO árfolyama például több mint tízszeresére emelkedett.

Idén viszont alább hagyott a lendület, sőt az elmúlt hetekben igen komoly esést láttunk szektorszinten is, a vízválasztó január 25. volt, amikor a Tesla történelmi csúcson állt, onnan fordult le az árfolyam. Január 25. környékén láttuk egyébként a reddites tőzsdei forradalmat is, amit általános piaci hangulatromlás követett, így részben ez is magyarázza, hogy miért indult el lefelé a szektor.

Ami viszont még nagyobb súllyal szerepet játszhatott az esésben, hogy január 27-én jelentett a Tesla, a gyorsjelentési szezonban látott trenddel szemben a vártnál gyengébb profitszámokat közölt a cég, és az idei értékesítési célra vonatkozó előrejelzés is ködös volt, legalábbis a korábbiakhoz képest. A rossz híreknek meg is lett a hatása, a tegnapi 6 százalékos felpattanással együtt is 20 százalékot esett a történelmi csúcsról Tesla árfolyama.

Korábban írtunk egy „Tesla-béta” nevű jelenségről, ami röviden annyit jelent, hogy amikor a Tesla esik, az jellemzően magával rántja az egész szektort is, részben azért, mert sokan a Teslát használják benchmarknak a feltörekvő EV-gyártók árazásához. Ez a mostani esetben sem volt másképp, a NIO árfolyama a január 25-i Tesla-csúcs időpontjához viszonyítva a tegnapi felpattanással együtt is közel 23 százalékot zuhant.

Az Xpeng 40 százalékot esett bő egy hónap alatt, idén már 17 százalékos mínuszban van az elektromosautó-gyártó árfolyama.

A harmadik népszerű kínai EV-gyártó, a Li Auto árfolyama 27 százalékot zuhant a vizsgált időtávon.

A három kisebb kínai EV-gyártó árfolyama átlagosan 30 százalékot esett alig több mint egy hónap alatt.

Miért estek ekkorát?

Számos okot találunk az elektromosautó-gyártók árfolyamának gyenge teljesítménye mögött:

egyrészt fontos kiemelni, hogy ezek növekedési cégek, amelyek még bőven a fejlődésük korai szakaszában járnak, azonban hónapokkal ezelőtt elindult egy rotáció a részvénypiacokon a növekedési részvények felől a „value” részvények, vagy értékalapú befektetések felé. Ez a folyamat tőkét vonhat el ezekből sztorikból.

egyrészt fontos kiemelni, hogy ezek növekedési cégek, amelyek még bőven a fejlődésük korai szakaszában járnak, azonban hónapokkal ezelőtt elindult egy rotáció a részvénypiacokon a növekedési részvények felől a „value" részvények, vagy értékalapú befektetések felé. Ez a folyamat tőkét vonhat el ezekből sztorikból. Egy másik forró téma, ami a napokban meghatározza a tőkepiaci hangulatot, az a hozamemelkedés. Bár a folyamatot már tavaly is látni lehetett, igazán csak az elmúlt hetekben indult be a kötvénypiaci eladási hullám, ami felfelé hajtja a kötvényhozamokat. Mostanra a kötvénypiaci folyamatok hatása már a részvénypiacokat is elérte, ez pedig a növekedési részvényekre hat a leginkább negatívan, mivel ezen vállalatok cash flowjának nagy része a (sokszor távoli) jövőben érkezik. A probléma viszont az, hogy az árazási modellekben, ahol a jövőbeli cash flowkat diszkontáljuk le, ott a diszkontráta meredek emelkedésével párhuzamosan meredeken csökkenő vállalatértéket kapunk, ez is lefelé húzta az árfolyamokat.

Szintén a kötvényhozamok emelkedésével és az inflációs várakozásokkal áll összefüggésben, hogy sokan tartanak attól, hogy a fontosabb jegybankok a megugró infláció miatt kamatot emelhetnek, azzal viszont sok negatív hatás mellett a vállalatok finanszírozási költségei is megugranak, ami az olyan magas növekedési profillal rendelkező sztoriknál, mint a vizsgált elektromosautó-gyártók, kifejezetten negatívan hat a növekedési kilátásokra.

azzal viszont sok negatív hatás mellett a vállalatok finanszírozási költségei is megugranak, ami az olyan magas növekedési profillal rendelkező sztoriknál, mint a vizsgált elektromosautó-gyártók, kifejezetten negatívan hat a növekedési kilátásokra. Szektorspecifikus tényező továbbá, hogy mostanra eljutottunk odáig, hogy a tradicionális autógyártók közül mindegyik kínál elektromos autót. 2021 már a globális elektromosautó-offenzíva éve, ami azt jelenti, hogy az ismert márkanévvel, szervizhálózattal, és értékesítési hálózattal rendelkező cégek mellett jóval nehezebb lesz labdába rúgniuk az új érkezőknek.

Szektorspecifikus tényező továbbá, hogy mostanra eljutottunk odáig, hogy a tradicionális autógyártók közül mindegyik kínál elektromos autót. 2021 már a globális elektromosautó-offenzíva éve, ami azt jelenti, hogy az ismert márkanévvel, szervizhálózattal, és értékesítési hálózattal rendelkező cégek mellett jóval nehezebb lesz labdába rúgniuk az új érkezőknek. További fontos tényező az árfolyamok esése mögött a globális chiphiány is, amiről meglepő módon nem közölnek túl sok információt a szóban forgó EV-gyártók, legalábbis a tradicionális gyártókhoz képest. A gyorsjelentésében sem a Tesla, sem a Li Auto nem tért ki a félvezetőhiányra, viszont a Tesla múlt héten bejelentette, hogy ideiglenesen leállította a zászlóshajónak számító Model 3 gyártását Kaliforniában (azóta már újraindult az üzem), aminek a kiváltó oka potenciálisan a chiphiány lehet, bár ezt a cég nem erősítette meg. Érdemes lesz figyelni a következő hónapokban, hogy hogyan alakulnak a gyártási és értékesítési számok az EV-gyártóknál, hiszen az olyan high-tech elektromos autókban, mint amilyeneket például az Xpeng vagy a Tesla gyárt, jóval több chipre van szükség, mint a hagyományos autókba. Emellett elképzelhető az is, hogy az új érkezőkre még jelentősebb hatása is van a chiphiánynak, hiszen nem rendelkeznek olyan megbízható és kiterjedt beszállítói lánccal, mint a tradicionális autógyártók.

Végül pedig arról sem szabad megfeledkezni, hogy nagyot esett a bitcoin árfolyama. A Tesla korábban bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollárért vett bitcoint, így a kriptodeviza árfolyamának esése hathat a Teslára, ami magával rántja az EV-szektort a korábban említett Tesla-bétával összefüggésben (ilyenkor azért felmerül a kérdés, hogy mikor Elon Musk Twitterre kiírja, hogy #bitcoin, azzal valójában hány részvény árfolyamát manipulálja).

Bár látszik az, hogy számos negatív trend befolyásolta az elektromosautó-gyártó részvények árfolyamát az elmúlt hetekben, azért a hangulat gyorsan tud fordulni, hétfőn például az általános részvénypiaci felpattanással az EV-részvények is jól teljesítettek,

ami részben annak volt betudható, hogy az amerikai hosszú hozamok a múlt heti csúcsokhoz képest csökkentek, illetve stabilizálódni látszanak,

de az is pozitívum, hogy az amerikai képviselőház elfogadta Joe Biden 1900 milliárd dollár gazdaságélénkítő csomagját, amelynek már csak a szenátuson kell átmennie. Az újabb stimulussal további likviditás kerülhet a rendszerbe, az addicionális tőke pedig megtalálhatja az útját a kockázatosabb eszközök felé, mint az elektromosautó-gyártók részvényei.

Egyedi sztorikból sem volt hiány

Egyedi vállalati hírek tekintetében a vizsgált cégek gyorsjelentéseit érdemes kiemelni, a sorban az első pedig a Tesla volt, amelyről részletesen is írtunk. Több mint egy éven keresztül verte a Tesla az elemzői várakozásokat, miközben a cég részvényárfolyamának meredek emelkedésével az elvárások is egyre csak nőttek, viszont hosszú idő után – és a gyorsjelentési szezonban látott trenddel szemben is - a vártnál gyengébb profitszámokat közölt a cég, és az idei értékesítési célra vonatkozó előrejelzés is hagyott némi kívánni valót maga után. A befektetők kedvezőtlenül fogadták, hogy ilyen értékeltség mellett csalódást tudott okozni a Tesla, ezért esett nagyot a Tesla részvényárfolyama a gyorsjelentés után.

A Li Auto múlt héten jelentett, és bár a gyártó szolid negyedéves számokat közölt, az iránymutatás itt sem hozta az elvártat, csakúgy, mint a Teslánál. A Li az előző negyedévhez képest 67 százalékkal több, összesen 14 464 darabot adott el a One nevű SUV-ból, ami jelenleg a cég egyetlen gyártásban lévő járműve, a vállalat bevétele 39 százalékkal 604 millió dollárra emelkedett a negyedévben és 12 millió dolláros működési veszteséget jelentett a cég, ezzel mindkét soron verte az elemzői várakozásokat, továbbá pozitív szabad cash flowt generált a gyártó, ami szintén pozitívum volt. Negatívum viszont az előrejelzés, a menedzsment 10,5-11,5 ezer autós értékesítést és 451-494 millió dolláros árbevételt vár az idei első negyedévre, ami durván 200 százalékos növekedésnek felelne meg év/év alapon, de 2020 negyedik negyedévéhez képest visszaesést jelentene.

A NIO-nál a legfrissebb sztori a hétfői gyorsjelentés volt, amelyet követően alaposan megütötték a részvényt a befektetők. Ennek részben az volt az oka, hogy a cég az értékesítés lassulásáról számolt be, a mostani első negyedévben 20-25 ezer autót terveznek eladni, ami 15-18 százalékos növekedés lenne a tavalyi negyedik negyedévhez képest, míg a harmadik-negyedik negyedévek között 42 százalékos volt a növekedés (bár ez részben a szezonális kínai autópiaci trendeknek is betudható). A cég vezérigazgatója emellett kiemelte, hogy az év első fele gyengébb lehet az akkumulátor-beszállítók korlátai és a globális félvezetőhiány miatt. További negatívum, hogy az elemzők által várt 757 millió jüanos veszteség helyett 1,5 milliárd jüanos adózott veszteségről számolt be a cég, tehát masszívan alulmúlta a várakozásokat, amelyet szintén kedvezőtlenül fogadtak a befektetők, a zárás utáni kereskedésben 4,1 százalékot esett a NIO árfolyama.

Az Xpeng március 8-án, tehát jövő hétfőn teszi közzé legfrissebb számait, viszont az értékesítési adatokat ma közölte a cég, a szezonálisan gyenge februári hónapban összesen 2 223 autót adott el a cég, ami komoly visszaesés januári 6 015 darabhoz képest, bár a Holdújév ünnepe miatt Kínában jellemzően gyenge a februári autóértékesítés.

A gyenge gyorsjelentések mellett új iparági belépőkről szóló hírek is nyomás alatt tartották az EV-gyártók árfolyamát:

A Tesla riválisának kikiáltott luxus elektromosautó-gyártó Lucid Motors bejelentette, hogy sikerült megegyeznie a Churchill Capital IV Corp nevű SPAC-kel, így 11,75 milliárd dolláros értékeltsége mellett a tőzsdére fog lépni.

bejelentette, hogy sikerült megegyeznie a Churchill Capital IV Corp nevű SPAC-kel, így 11,75 milliárd dolláros értékeltsége mellett a tőzsdére fog lépni. A már eleve tőzsdén lévő Fisker közölte, hogy összeáll az Apple beszállítójának számító Foxconnal, hogy közösen elektromos autót gyártsanak, ami az egész autóiparra fenyegetést jelent, hiszen ilyen bérgyártó modellel lényegében bárki be tud lépni az iparágba, például az Apple, amelyről tudjuk, hogy szintén komoly elektromos autós ambíciói vannak.

A Reuters arról számolt be forrásaira hivatkozva, hogy a Huawei is beszállna a villanyautó bizniszbe, két különböző forrás is megerősítette, hogy a világ egyik legnagyobb mobilgyártója tárgyalásokat folytat az állami kézben levő Changan Automobile-lal és más gyártókkal is, hogy az autóikat az ő gyáraikban gyárthassák le. Bár a Huawei tagadta, hogy lennének elektromosautó-gyártói ambíciói, a hírügynökség azt írja, hogy már idén bemutathatják az első modelleket.

Összefoglalva tehát továbbra is egyre több jó sztori van az iparágban, ami tőkét szívhat el a Tesla és más elektromosautó-gyártó részvények piacáról.

Víziókat áraznak Az EV-gyártók árazása P/E alapon gyakorlatilag értelmezhetetlenül magas. Az elemzői várakozások alapján a Tesla a következő években már profitábilisan fog működni (az más kérdés, hogy a profit az autógyártásól vagy a CO2-kreditek értékesítéséből származik-e majd), azonban a Li Auto először jövőre, a NIO és az Xpeng pedig csak 2023-ban érhet el először profitot, ezért a 2023-as évet vettük alapul az árazásnál. Még a 2023-as profittal számolva is a legolcsóbb a 4 cég részvénye közül az 57-es P/E rátán forgó Li Auto, a Tesla már 100 feletti, a NIO közel 400-as, az Xpeng pedig közel 800-as P/E rátán van árazva. Ehhez még érdemes hozzátenni, hogy a Teslától az autóiparban kirívóan magas nettó profit marzsot várnak az elemzők, a NIO és a Li Autó megközelítheti a tradícionális autógyártók jellemző marzsainak alsó szélét, az Xpeng viszont még 2023-ban is csak éppen, hogy profitábilis lesz.

Érdemes már beszállni?

A Tesla papírjai toronymagasan kiemelkednek a mezőnyből szinte minden tekintetben. Ez a cég tudhatja magáénak nemcsak az elektromos autógyártók, hanem a világ összes autógyártója között a legnagyobb piaci kapitalizációt, a legnagyobb részvényforgalmat és a legnagyobb érdeklődést. Ez eleve nagy teret biztosít a volatilitás növekedésére, amit megfelel a társaság mindenki által ismert vezérigazgatója, Elon Musk köré épület személyi kultusz. A legtöbb spekulatív tőke ezért éppen ebbe a papírba áramlott az elmúlt években. Egyelőre nem sok jele van, hogy ez érdemben csökkenne.

Az árfolyam az év elején egy szűk sávba rendeződött be, amelyből növekvő forgalommal tört le február 22-én. A hosszú piros gyertya egész napos egyértelmű, egész napos eladói nyomást mutatott, ami ráadásul a középtávú mozgóátlag alá eséssel párosult. Ez igen rossz jel, és rendszerint további eső napok szokták követni. Musk lassan mindenütt jelenlévő szelleme és követői azonban most sem hagyták cserben a piacot. Ugyan az árfolyam másnap további eséssel nyitott, és az eladói nyomás a kereskedés elején tovább tolta lefelé a Tesla-t, sokan elérkezettnek látták az időt a vásárlásra. A bizalom erejére jellemző, hogy a nap végére a 660 dollár alatti nyitó- és 620 dollár alatti minimumárfolyam ellenére 700 dollár közelébe húzták vissza az árfolyamot. Ez a japángyertya grafikonon egy ‘hammer’ (kalapács) formációban köszön vissza, ami egy erős fordulatot jelző formáció. Ezt a forgalom is megerősíti, amelyik aznap a második legnagyobb volt 2021-ben, a közkézhányadon belül is legkevesebb a papírok 9 százaléka cserélt gazdát napközben, ami még a daytrade-eket figyelembe véve is jelzi, hogy ezúttal nemcsak a hívők, hanem hedge fund-ok és intézményi befektetők is részt vettek az akcióban.

Bár az elmúlt napokban volt enyhén erősödő eladói nyomás (két piros gyertya), hétfőn ismét a vevők uralták a terepet, mégis sokkal inkább már az eladók hiánya volt a jellemző. Amíg a 23-i gyertya testének alja (660 dollár), pláne az aznapi minimum (620 dollár) környéke nem esik el, addig rövidtávon maradhat az óvatos optimizmus, hiszen a hosszútávú trend egyelőre még bőven aktív. Bár a Chaikin Money Flow és a hozzá hasonló forgalom alapú indikátorok 2021 első két hónapjában nettó pénzkiáramlást mutatnak, ennek mértéke azonban enyhe, így nincs arra jel, hogy a cég rajongói tömegesen hagynák el a kétségtelenül nagy hullámok között vergődő és messzi partokat megcélzó hajót, amely valódi léket még nem kapott. Az inkább pozitív képet tovább mérsékeli ugyanakkor az a tény, hogy a volatilitás az utóbbi két hétben ismét megnőtt, ami ritkábban jelent jó kockázat-hozam arányú beszállási pontot. A valóban erős jelzés a trend folytatódására egy szűkülő sávból történő hosszú fehér gyertyás, növekvő forgalmú kitörés lehetne, a 795 és 905-ös szintekkel jelölt sávba történő visszatérés lehet.

A NIO részvényeinek árfolyama leköveti a nagytestvér papírjainak mozgását, és bár a két cég fundamentumaiban, fázisában, stratégiájában számos eltérés van, a technikai elemzés számára az a fontos, hogy a piaci szereplők nagy része ugyanúgy gondolkozik a két vállalatról. Az árfolyamban február 23-án ugyanúgy fellelhető a hammer alakzat, amely két támaszt is mutat rövidtávon, itt 45, valamint 42 dollárnál. Fontos különbség ugyanakkor, hogy az aznapi forgalom nemhogy a második, hanem az ötödik legmagasabb csak az idei esztendőben. Az év elején a legtöbb részvény a rövid testtel rendelkező japángyertyák idején cserélt gazdát, ami bizonytalanságot jelez. Sőt a legnagyobb forgalmú nap könnyen lehet, hogy egy trendforduló volt, hiszen ez egy ‘shooting star’ (hullócsillag) alakzat, amelynek ellenállást kialakító szintjeiről januárban és februárban is közepes erővel esett vissza az árfolyam. A Teslával ellentétben a NIO-ra nem az eladók, hanem az igazán lelkes vevők hiánya a jellemző, és tisztán látszik az intézményi érdeklődés sokkal alacsonyabb mivolta is. Ez nem is olyan meglepő, hiszen a vállalatnak nincs olyan erős karakterű, bár prezentációi során hebegő-habogó, de valahogy mégis karizmatikus arca, mint a nagy versenytársnak, ahol a vezér egy-egy tweettel komplett birodalmakat képes a mocsárból kiemelni, vagy éppen a porba taszítani. A jelzett támaszok, és a hosszú távú trendet szintén jelző mozgóátlag azonban egyelőre még sértetlenek, de nem lepődnénk meg azon, hogy a NIO többszörös bizonyítási kényszer miatt alulteljesítené a Tesla-t. Az enyhe csalódást keltő gyorsjelentés utáni, after-hours esés is ezt erősíti. A 45 és 42 dollárnál lévő támaszok mellett 54,5 dollárnál lévő ellenállás feletti szint lehet a trend folytatódására utaló, valóban megnyugtató jel.

Ez a cég amerikai tőzsdei pályafutását tekintve még nagyon fiatal, mindössze hét hónapos. Amíg a Tesla képes bonyolult akadálypályákon is végigfutni, és a NIO totyogva tud szaladgálni, addig a Li Auto még csak a kúszással próbálkozik, a bizalom körébe pedig még nem került be. Ez meg is látszik az árfolyamon, amelyik csak annak köszönheti, hogy érdemben az IPO szintje felett van, hogy a részvény nem maradt ki az ágazatot megáldó, elképesztő vásárlási hullámból a tavalyi év végén. Azóta viszont folyamatosan ledarálódott az árfolyam, a CMF is arra utal, hogy a felfutás után középtávú spekulánsok lassan elveszítik a türelmüket és adagolni kezdték a portfóliójukban lévő részvényeket. Ahogy a vállalat autói a szokásosnál kisebb elektromos hatótávval, addig az árfolyam is mérsékelt vevői érdeklődéssel büszkélkedhet csupán. Az elektromos autók térnyerése örvendetes tény, és ez hosszú ideig velünk is marad. Abban viszont nem lehetünk biztosak, hogy a felfokozott várakozásokat a piac mindenképpen fenntartja. Ha mégis ez történne, akkor minden bizonnyal a Li Auto is kiveszi a részét a következő ciklusból, de az is valószínű, hogy a két szék közötti termékstratégia és az alacsonyabb nemzetközi ismertség, illetve a bizalom hiánya miatt alulteljesítő lesz. Ahogy a többi elektromos autó gyártó esetén, a 23-i ‘hammer’ alakzat itt is megtalálható, de még kevésbé meggyőző forgalom mellett, mint a NIO esetén. Ráadásul azóta két piros gyertya és erős forgalom mutatja, hogy inkább az eladók befolyásolják a piacot. A 23,5 dollár itt a fontos rövidtávú támasz, míg igazi trend híján ez alatt az esésnek nincs igazi határa. Érdekesség, hogy a PPO, amely az MACD százalékos alapon működő, tehát volatilisebb, vagy nagy trendekben lévő vagy azokon nemrég túlesett részvények esetén még inkább használandó indikátora csak most kezd igazán kinyílni, vagyis momentum faktorának oldaláról még bőven elképzelhető esés. Igazán optimisták csak 32 dollár feletti árfolyamok mellett lehetnénk.

Az Xpeng árfolyama a Li Auto-hoz hasonlóan egy olyan középiskolásra emlékeztet, aki túlesett élete első félelmet nem ismerő berúgásán, és még a következő nap délutánján is a másnaposság tüneteivel küzd. A novemberi felfutást folyamatos pénzkivonás követte, amely egészen február második feléig tartott. Az igazi probléma azonban itt is a vevők hiánya. Nem alakult ki rajongói réteg, és az érdemi szintű intézményi érdeklődés is hiányzik. Ebben ad némi reményt a már többször említett 23-i ‘hammer’ alakzat, ahol a forgalom is mutatott életjeleket, ráadásul a korábbi hetek lemorzsolódása miatt a fordulós alakzat itt valamivel egyébként is erősebb. A volatilitást mutató indikátor is valamivel szebb képet mutat abban az értelemben, hogy meglehetősen alacsony a korábbiakhoz képest, így ennek jellemzően ciklikus mivolta miatt magasabb az esély egy erősebb felfutásra. A támasz az említett közepesen erős fordulós nap 33,20 dollárnál van, ahonnan múlt héten egyébként szintén visszajött egy kicsit az árfolyam. Egyértelmű emelkedő trendről azonban legkorábban csak 49 dollár feletti zárás esetén beszélhetünk.

