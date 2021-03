Megroppantak a válság igazi nyertesei, akik őrült pénzeket kerestek a koronavírus árnyékában

A szűk egy évvel ezelőtt indult részvénypiaci rali éllovasainak számítottak a világ legnagyobb technológiai vállalatai, ami nem is véletlen, hiszen a megváltozott globális környezetben elképesztően jó teljesítményt tudtak nyújtani, míg számtalan vállalkozást földhöz vágott a válság. Az elmúlt időszakban azonban fordulni látszik az a bizonyos kocka, ami elsősorban az általános részvénypiaci trendekkel magyarázható, és bár ezek a cégek továbbra is brutális készpénztermelő képességgel bírnak, a jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy csukott szemmel is jó befektetésnek gondolnánk őket.

Lefordultak a tech cégek

A tavaly márciusi tőzsdei zuhanást követően a befektetők elkezdték keresni az olyan cégeket, amelyek üzleti modellje ellenáll a koronavírus-járványnak, így kerültek a figyelem fő fókuszába a technológiai vállalatok, amelyek jelentősen profitáltak a lezárások alatt felgyorsult a digitalizációból és a megváltozott globális környezetből. Nem véletlen tehát, hogy a tőzsdék feltámadását az elsősorban technológiai cégeket tömörítő Nasdaq vezette, élen az úgynevezett FAANG cégekkel, ami a Facebook, Amazon, Apple, Netflix és Alphabet (Google) kezdőbetűiből összeállított mozaikszó.

A Facebook szerepe az ismerősökkel való kapcsolattartás miatt nőtt meg, az Amazonnál a e-kereskedelem és a cloud szegmens teljesített kifejezetten erősen, az Apple-nél felpörögtek az iPhone és egyéb készülékeladások, a Netflixnél pedig a tökéletes stay-at-home részvény, aminek kifejezetten jól jöttek a lezárások és az otthoni szórakozásra megnövekedett igény.

A sztoriban viszont az első hatékony vakcina megjelenésével nagy fordulat állt be tavaly novemberben, hiszen a befektetők a gazdasági helyreállás és az élet normalizálódásának reményében elkezdtek átrotálni a technológiai papírokból - amelyek jellemzően növekedési részvények – a válság alatt alaposan megütött „value” részvények, vagy értékalapú befektetések felé, amelyeknek több tere van emelkedni és a nagyobb hozammal kecsegtetnek. Illetve az sem elhanyagolható, hogy a magasan árazott tech részvények esetében jóval nehezebb volt már jó beszállókat találni, mint a hozzájuk képest relatíve olcsó ciklikus papírokban.

Ezt követően még inkább elkezdtek romlani a technológiai részvények kilátásai, hiszen az elmúlt hetekben elindul a kötvénypiaci hozamok emelkedése. Bár a folyamatot már tavaly is látni lehetett, a meredek emelkedés csak az elmúlt hetekben indult be a kötvénypiac eladási hullám következtében, ami felfelé tolja a hozamokat. Ennek a folyamatnak a részvénypiacokra gyakorolt hatása a növekedési részvényekben csapódik le a leginkább negatívan, mivel ezen vállalatok cash flowjának nagy része sok esetben majd csak a jövőben érkezik. Viszont amikor az árazási modellekben, a jövőbeli cash flowkat diszkontáljuk le, akkor a diszkontráta emelkedésével együtt csökkenő vállalatértéket kapunk.

Szintén a kötvényhozamok emelkedésével és az inflációs várakozásokkal áll összefüggésben, hogy sokan tartanak a jegybanki kamatemeléstől, azzal viszont sok negatív hatás mellett a vállalatok finanszírozási költségei is megugranak, ami szintén negatívan hat a növekedési kilátásokra.

Ha közelebbről megvizsgáljuk a cégeket, akkor látszik továbbá az is, hogy az elmúlt időszakban nem volt hiány botrányokból sem, számos vállalat ellen folyik jogi eljárás a különböző országokban. Gondolhatunk akár az Ausztrália-Facebook összecsapásra, amiben azért a Google is benne volt, és ennél a két óriásnál folyamatos beszédtémát képez a felhasználók adatainak felhasználási módja. Emellett az Amazont is sokszor támadják a versenyellenes magatartást miatt, a kiskereskedelmi óriásnál a leggyakrabban az merül fel, hogy adatokat gyűjt a platformját használó kereskedőktől és hasonló termékeket kezd el gyártani, és nagy kérdés, hogy mennyire egészséges a verseny szempontjából, hogy a cég egymagában piacüzemeltető és kereskedő is ugyanazon a platformon, illetve a vállalat éléről távozott Jeff Bezos, ami szintén elbizonytalaníthatta a befektetőket. Mindeközben a FAANG-on belül is belviszályok tombolnak, az Apple és a Facebook alaposan egymásnak ütközött, az Apple ugyanis a mobil operációs rendszerén olyan változtatásokat alkalmaz, ami első ránézésre a felhasználók adatbiztonságát szolgálja, de amivel alaposan belenyúl a nagy tech cégek, mint a Facebook működésébe, ezzel súlyos, dollármilliárdokban mérhető veszteséget okozva nekik.

Erről a témáról podcastot is készített Fekete Beatrix, a Portfolio elemzője, Keleti Arthurral, az Informatikai Biztonság Napja, az ITBN alapítójával.

A Netflixnél pedig egyértelműn az a sztori, hogy a világ normalizálódásával a streaming szolgáltató növekedése is elkezd lassulni, egyébként a negyedéves jelentésben maga cég is erről számolt be, hiszen a tavalyi negyedik negyedéves 8,5 millió után, a mostani időszakban 6 millió új előfizetővel számolnak, ami 2 millióval alacsonyabb, mint amire az elemzők számítottak.

Továbbra sem olcsók

Ha a FAANG-részvények árazását nézzük, akkor egyből feltűnik, hogy az Apple, Alphabet, Facebook hármasnak nagyon hasonlóak a növekedési kilátásai, az elemzők 15-17 százalék körüli EPS növekedést várnak ezektől a cégektől 2023-ig, míg az Amazonnak és a Netflixnek jóval nagyobb mértékben, előbbinél 29 százalékkal, utóbbinál 41,6 százalékkal nőhet az egy részvényre jutó eredmény. Ha a 2021-es előretekintő P/E rátát nézzük, akkor azért látszik, hogy az Amazon és a Netflix árfolyamát alaposan felpumpálták a 2021-es profitvárakozásokhoz képest, így P/E alapon jóval drágábbak, mint a Facebook, Alphabet, Apple hármas.

Melyik FAANG részvényben van most fantázia?

A legnagyobb kapitalizációval, és legismertebb márkanevekkel rendelkező technológiai óriások árfolyamalakulása az elmúlt években hasonló volt. Széles körben vették a papírokat, ami magával húzta szinte az egész piacot. A folytatást tekintve kulcsfontosságú, hogy a jelenlegi vezető részvények hogyan viselkednek majd a járvány lecsengésével, ami az Egyesült Államokban lassan bekövetkezik. Emellett az egyedi viselkedésükről az is árulkodó lehet, ha eltérő relatív erőt találunk ezen papírok között.

Facebook

Még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki legalább egy kicsit ne utálná Mark Zuckerberg-et. Ezt a véleményt azonban gyakran a Facebookon hajtogatják, minden egyes görgetéssel és kommenteléssel újabb ezrednyi centekkel gazdagítva gyűlöletük tárgyát. A cinikusabbak még a társaság részvényeiből is vásárolnak és a hosszú távú technikai kép alapján nagyon sokan is vannak, bár hozzá kell tenni: szemmel láthatóan már fogyatkozik a számuk. Nyár óta valami megváltozott. A szinte pontosan egy évvel ezelőtti átmeneti mélypont óta a Facebook papírjai teljesítenek a második legrosszabbul az ötösfogatból, és csak egy hajszálon múlik, hogy nem éppen a legrosszabbul. Az árfolyam egy hosszútávú csökkenő háromszög alakzatba rendeződött be, azaz amíg egy támasz képes volt megtartani az árat 246 dollárnál, addig egyre alacsonyabb csúcspontok követték egymást augusztus óta. A japángyertya grafikon tele van felső árnyékokkal, azaz nap közben rengeteg befektető akár még a kisebb nyitás utáni emelkedéseket is arra használta fel, hogy többé-kevésbé óvatosan eladjon. Az akkumuláció/disztribúció vizsgálata során az látszik, hogy bár inkább az eladások a jellemzőek, egyelőre ez csak kismértékben van jelen, komoly intézményi kiszórásokat egyelőre még nem láttunk. Egy ilyen részvénynél az utóbbi két hétben kialakult mintegy 4 százalékos sáv - aminek az alja 255, a teteje 266 dollárnál található - nagyon szűknek mondható, napokon belül számíthatunk jelentős elmozdulásra, amire most lefelé van nagyobb esély.

Forrás: Stockcharts.com

Apple

Bár sokan a mai napig visszasírják Steve Jobst, de ahhoz aligha férhet kétség, hogy Tim Cook üzleti oldalról nézve egészen kiváló munkát végzett. Gyakorlatilag egy olyan pénzgyárat csinált a már amúgy is nagyon sikeres Apple-ből, amit a világ bármely monetáris tanácsa irigykedve figyelhet. De vajon eleget ahhoz, hogy a hosszútávú emelkedő trendet fenntartsa a világ egyik legértékesebb vállalatában? Az iPhone gyártója ugyan még képes volt új csúcsra futni idén, ám a januári kitörés falsnak bizonyult. Feltűnő az ezeken a napokon kialakult két ún. doji alakzat, ami a nyitó és záró árfolyam szinte megegyezését jelenti, vagyis azt a tényt, hogy az új csúcson napközben nemigen kerültek új vevők a részvény piacára. Azóta a részvény rengeteget csúszott lefelé, és a bizonytalanságra jellemző, hogy mostanra légüres térbe került az árfolyam, nemigen látni erős támaszokat vagy ellenállásokat. Az Aroon oszcillátor jelzi, hogy régóta nem voltak rövidtávú csúcsok a piacon, de mélypontok egyre inkább, így itt is inkább egy kicsit negatív a kép. Nem egy nagyon erős támasz szint, de további negatívum lenne, ha az árfolyam úgy zárna 120 dollár alatt, hogy piros gyertyát hagyna maga mögött, hosszabb alsó árnyék nélkül.

Forrás: Stockcharts.com

Amazon

Amíg rengetegen kénytelenek osztozkodni egy 38 négyzetméteres szuterénen a válásuk során, a világon van egy olyan ember is, aki tudja hogy milyen érzés ha a vagyona 38 milliárd dollárral csökken csak azért mert a feleségével úgymond kihűlt a kapcsolatuk. A befektetőket azonban Jeff Bezos válása nem igazán zavarta, mert évek óta stabil emelkedő trendben tartják az árfolyamot, ami nem csoda, hiszen az Amazon már a járvány előtt letarolta az e-kereskedelmet és úgy általában a kiskereskedelmi piacot is, amire a Covid rá is dobott egy lapáttal. Ezt azonban a piaci szereplők már régen beárazták és a papír mostanra már elég rossz bőrben van. Tulajdonképpen egy hajszál választja el attól, hogy már csökkenő trendről beszéljünk. A 3000 dolláros lélektani határ lehet még némi remény arra, hogy erről a támasz szintről még visszapattan az árfolyam. Tekintettel arra, hogy az elmúlt húsz kereskedési napban csupán egyetlenegy olyan volt, amikor érezhető volt vételi nyomás, eladóiból viszont hat is, így itt is valószínűbb, hogy a pesszimistáknak lesz igazuk.

Forrás: Stockcharts.com

Netflix

Azt mondják, hogy a Netflix felskálázása a cég vezérének Reed Hastingsnek a legnehezebb feladata volt, amit életében tapasztalt. Pedig a nyolcvanas években két évet töltött Afrikában, többek között súlyosan elmaradott térségekben matematikát tanítva helyi iskolákban. A globális streaming szolgáltatás felépítése és elterjesztése ehhez képest gyerekjáték. Kár, hogy a tanároknak nem jár 37 millió dolláros részvényopció évente. A Netflix esetén ezzel egyre kevésbé megy biztosra Hastings is, mert az árfolyam lassan nyolc hónapja nem igazán megy sehová, így sokáig egyértelműen alulteljesítő volt jó ideig a legnagyobb tech cégek között. Az utóbbi hetekben viszont a kialakított sávjának inkább a felső részén mozgott. A spekulánsok azonban tegnap bedobták a törülközőt és egy ideje nem látott eladásokba kezdtek, ami a Netflix kilátásait sem teszi túl széppé, főleg annak tudatában, hogy a beszűkult volatilitás éppen ezzel kezdett el ismét emelkedni, további piaci szereplőket ösztökélve arra, hogy elveszítsék a türelmüket. Érdemi hosszútávú támaszok 470 és 490 dollárnál találhatóak.

Forrás: Stockcharts.com

Google (Alphabet)

A Google már képes olyan mesterséges intelligenciát előállítani, ami a világ legjobb Go játékosát is képes könnyedén elverni. A keleti táblajátékban a lehetséges lépések száma bőven meghaladja a googol számban lévő nullák, tehát nagyságrendek számát, de a vállalat a mai napig nem tudott olyan algoritmust létrehozni, ami megbízhatóan megjósolja a tőzsdei árfolyamok mozgását. Emiatt még maradt tér az emberi technikai elemzőknek is. Az Alphabet felülteljesítése pedig szabad szemmel is jól látható. November óta három olyan eset is volt, amikor egy-egy jó hírre az árfolyam egy-egy rést maga mögött hagyva magasabban nyitott és mindegyik esetben a vevők feljebb is tolták azt nap közben. Az utolsó esetben ez már nem sikerült tökéletesre és a kialakult hosszú árnyékokkal rendelkező doji alakzat egy óvatosságra intő jel volt. Ennek ellenére az árfolyam berendezkedett egy kissé hosszúra nyúlt zászló alakzatba, ahonnan inkább a felfelé kitörés szokott a jellemző lenni. Ez ráadásul a beesett volatilitás miatt nagyon hamar is várható. Sajnos a piac többi része miatt ennek a valószínűsége sokkal közelebb van 50 százalékhoz, mint 99 százalékhoz, de így is az ötösfogat legerősebb részvénye maradhat az Alphabet a következő hónapokban jó eséllyel. Ellenállás 2130, támasz 2010 dollárnál található.

Forrás: Stockcharts.com

