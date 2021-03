Világuralomra tör a bitcoin, eljött a fordulat ideje

Sokak által kinevetett tőkepiaci eszközből, a világ egyik, ha nem legnépszerűbb befektetési témájává nőtt ki magát a bitcoin. A sokat emlegetett kriptopénz mostanra egy olyan valami lett, amiről a világ egyik legnagyobb bankja, a Citi is egy 108 oldalas elemzést írt , ami nagy szó, és azt mutatja, hogy már a világ legnagyobb pénzintézetei is elkezdték komolyan venni a bitcoint. Az elemzést a Citi 6 szakembere készítette el, és összesen 25 profival készítettek interjút a bitcoinról, ami alapján megírták az anyagot. Az elemzés fő gondolata az, hogy eddig csak lakossági felhasználásról volt szó, ami intézményi témává alakult és most ott tartunk, hogy a világuralmat megelőző fordulat előtt állhat a bitcoin.

A kezdetek

A bitcoin mainstream elfogadásának története egészen 2010-ig nyúlik vissza, amikor a magyar származású amerikai, Laszlo Hanyecz két nagy pizzát rendelt, amiért bitcoinnal fizetett. A jelenlegi információk szerint ez volt az első tranzakció, amelyben egy „való világbéli” termékért valaki kriptodevizával fizetett. Akkoriban a bitcoin kevesebb, mint 0,003 dollárt ért, Laszlo pedig 30 dollárt fizetett jattal együtt, tehát 10 000 bitcoin cserélt gazdát, ami a mostani közel 50 ezer dolláros árfolyamon számolva fél milliárd dollárt érne.

Forrás: Bitcointalk

Ezt követően az evolúció első szakaszában számos nagy cég tette elérhetővé a bitcoinos fizetést, például a Burger King, és egy ideig a KFC-nél is elérhető volt a „bitcoin kosár”, jótékonysági szervezetek fogadtak el bitcoinos adományokat, de a nagy cégek közül a Twitch, az AT&T, a Microsoft, és a Dallas Mavericks nevű baseball csapat is elfogad bitcoint bizonyos szolgáltatások ellenértékeként. Most már ott tartunk, hogy különböző vállalatok a készpénzállományuk egy részét bitcoinban tartják, gondolhatunk itt a Microstrategy-re, a Marathon Patent Groupra, vagy akár a Teslára.

Tehát a bitcoin egyre inkább beférkőzik a mainstreambe, a HSB 2020-as felmérése szerint

az amerikai kkv-k 36 százaléka már elfogadja a bitcoint.

Az evolúció másik nagy lépésének az számított, mikor a különböző pénzügyi szolgáltatók, illetve fintech cégek elkezdték elfogadni a bitcoint, ilyen volt a Square is, amely 2018-ban a Cash App nevű peer-to-peer platformján elérhetővé tette a bitcoin adás-vételt. Az ilyen, és ehhez hasonló lépések taposták ki az utat a PayPay 2020 októberi bejelentése előtt, mikor a cég közölte, hogy lehetővé teszi a kriptodeviza vételt, eladást, tartást, és ami a legfontosabb, a fizetést a cég szolgáltatását használó 26 millió kereskedőnél.

De nem csak online, hanem bitcoin ATM-eken keresztül is lehet bitcoint vásárolni. A Coin ATM Radar adatai szerint 2020-ban 85 százalékkal 11 798 darabra nőtt az újonnan telepített bitcoin ATM-ek száma, amelyek lehetővé teszik, hogy készpénzzel vagy bankkártyával lehessen bitcoint vásárolni.

Érdekes folyamat zajlik eközben Afrikában, ahol nagy bankok által vezérelt pénzügyi ökoszisztéma kiépítését effektíve átugrották és egyből inkább digitális pénztárcákra tértek át, ami részben a gyenge helyi devizáknak és a pénztranszfereket övező komplex bürokratikus rendszernek tudható be. 2020 júniusában az Afrikába irányuló, és onnan érkező 10 000 dollár alatti kriptodeviza transzferek havi szinten 55 százalékkal 316 millió dollárra ugrottak a Chainalysis adatai szerint, emellett a havi tranzakciós darabszám is közel 50 százalékkal nőtt.

Az ökoszisztéma fejlődése

Szokatlan utat járt be a bitcoin, hiszen korábban csak a pénzügyi világ peremén tartózkodott, mindenféle szabályozás nélkül, majd a normál mintát megfordítva történt meg a tőkebeáramlás. Ahelyett, hogy az intézményi aktivitás vezérelte volna a növekedést, sokkal inkább a lakossági felhasználás miatt lett egyre népszerűbb a bitcoin, ezt mutatja a következő ábra is, amelyből azért az is kiderül, hogy Európában és Észak-Amerikában már relatíve magas, 30 százalék körüli az intézményi felhasználók aránya.

Forrás: Apoline Blandin,"3rd Global Cryptoasset Benchmarking Study", University of Cambridge Judge Business School

Természetesen nem szabad elfeledkezni a kriptotőzsdékről sem, amelyek a korai években sokkal inkább hasonlítottak a Vadnyugatra, mintsem szabályozott tőkepiaci platformokra, a befektetők pedig lényegében nem lehettek biztosak abban, hogy biztonságban van-e a tőkéjük a kriptotőzsdéken, a gyenge infrastruktúráról nem is beszélve, ami a 2017-18-as időszak alatt többször megrogyott a megnövekedett forgalom alatt. Az ebben az időszakban kijött hibáknak köszönhetően sikerült olyan szinten felfejleszteni a kriptotőzsdéket, hogy azok már az intézményi befektetők igényinek is megfeleljenek, így az igazán nagy tőke is megérkezhetett a bitcoin piacára. Jelenleg a legfontosabb kriptotőzsdék közé tartozik

a Kraken,

a Bitstamp,

és a Gemini,

de ezek kívül számos más tőzsdei is működik jelenleg a világon.

Ahogy a befektetők elkezdték a bitcoint és más kriptodevizákat hosszabb távon tartani, úgy merült fel az az igény, hogy akár kamatot is kapjanak a kriptodeviza-tulajdonosok a számláikon tartott kriptodevizák után, így jöttek létre az első kriptobankok. Jelenleg a Silvergate az egyik piacvezető a szegmensben, tavaly a cég kriptodeviza-letétjei 3,7 milliárd dollárra nőttek, amelynek közel felét 76 kriptotőzsde adta. Ezzel együtt megjelentek a kriptodevizás megtakarítási számlák, amelyeknek a lényege, hogy a számlatulajdonos coinjait kölcsön adják egy bizonyos időre, olyanoknak, akik cserébe kamatot fizetnek bitcoin, vagy más altcoinok formájában.

A bitcoin megítélése azonban még mindig nagyon ellentmondásos, a befektetők egy része már „digitális aranyként” tekint a bitcoinra, részben a „bányászhatóság” és a véges kínálat miatt, ami egyben jó infláció ellen menedékeszközzé is teheti a kriptodevizát. Ezzel szemben vannak olyanok is, akik szerint a bitcoinnak nincs semmilyen belső értéke, hiszen nem kézzelfogható eszköz és az egyetlen értékét a belé vetett hit jelenti.

Mások szerint pedig a bitcoin egy teljesen új pénzügyi ökoszisztémát fog megteremteni.

Ahogy a kriptotőzsdék fejlődtek, úgy jöttek létre a kifejezetten az intézményi befektetők igényeit kiszolgáló platformok is, és ezzel párhuzamosan jelentek meg a különböző határidős és derivatív kriptotermékek. A Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) az egyik legfontosabb befektetési eszköz, melyen keresztül az intézményi befektetők kitettséget szereztek a bitcoinban anélkül, hogy ténylegesen tartaniuk kéne coinokat. Bár a Greyscale sikerét eddig senki sem tudta reprodukálni, itt egy lista arról, hogy milyen hasonló befektetési eszközök vannak az USA-n kívül:

Forrás: Bloomberg, Citi Business Advisory Services

Időben előrehaladva a jogalkotók és felügyeleti szervek különböző szabályozással mentek utána a blockchain technológia és ökoszisztéma fejlődésének,

Svájcban például számos vállalati és pénzügyi reformot (Blockchain Act) fogadtak el 2020-ban,

a német BaFin a kriptoeszközöket hozzáadta a hagyományos pénzügyi instrumentumokhoz, így hasonló szabályozás alá kerültek

és a brit FCA-nál is hasonló lépést láttunk.

Mi a helyzet most?

Ha a likviditást nézzük, akkor a kriptopiacok továbbra is messze állnak a hagyományos értékpapír piacoktól, azonban a rés egyre inkább szűkülni látszik, ami négy tényezőnek köszönhető:

Egyrészt jelentősen megnőtt az OTC piacok forgalma , ahol elsősorban az intézményi befektetők mozognak, 2020 novemberében már rekord forgalomról számoltak be az OTC piacokon.

, ahol elsősorban az intézményi befektetők mozognak, 2020 novemberében már rekord forgalomról számoltak be az OTC piacokon. A kriptotőzsdéken is brutálisan megnőtt a forgalom, a The Block adatai szerint több mint 500 milliárd dolláros forgalmat bonyolítottak a top 20 kritpotőzsdén január első három hónapjában, ami közel duplája a 2017-2018-as rekordnak. A következő ábrán látszik, hogy a egy sokkal egyenletesebb és a fenntarthatóbb növekedést tapasztaltak forgalomban a legfontosabb kriptotőzsdék, mint a 2017-es felfutáskor.

Forrás: Coin Metrics, Citi Business Advisory Services

Mindeközben, ahogy egyre érettebbé vált a piac, a vételi és az eladási oldal közötti spread egyre csökkent. Javult a kereskedés minősége, és a kockázati analitikák is. A hagyományos brókereknél is ismert „best execution” azaz a trade legjobb áron való teljesítése is csökkentette a bid-ask spreadet.

Forrás: Coin Metrics, Citi Business Advisory Services

Végül pedig a termékek egyre szélesebb kínálata is nagyban hozzájárult a kriptopiac fejlődéséhez. Európában az ETC Group, a VanEck, és a 21Shares bocsátott ki bitcoin ETN-t a német tőzsdén. A BTCetc-t 2020 júniusában indították, amely egy ETN termék és a bitcoin árfolyamát követi, de nem csak a német, hanem a svájci tőzsdén is elérhető. Ahogy a következő ábrán is látszik, az ilyen termékek prémiuma folyamatosan csökken, ami vélhetően a magasabb versenynek köszönhető, ami hatékonyabb piachoz vezethet.

Forrás: : Bloomberg, Citi Business Advisory Services

A koronavírus-válságra adott monetáris válaszlépések sokakban hosszútávú inflációs aggodalmakat ébresztettek, és ez alól az intézményi befektetők sem voltak kivételek. Ilyen esetben jellemzően nyersanyagpiacok felé fordulnak a nagyobb piaci szereplők és most sem volt ez másképp, az arany, az ezüst és más nemes-, illetve ipari fémek is jól teljesítettek 2020-ban, bár ez azzal is járt, hogy egyre nehezebb volt jó beszállókat találni ezeknél a hagyományos inflációs hedgeknél. Itt jött képbe a bitcoin, amelyet elsősorban a véges kínálat miatt tartanak kedvező fedezeti eszköznek. A következő ábrán látszik, hogy hogyan alakult a bitcoin árfolyama, miközben a Fed beindította a pénzpumpát.

Forrás: Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.) M2 Money Stock

Elemzésében a Citi azt is kiemeli, hogy ha a bitcoin, mint „digitális arany” analógia igaznak bizonyul, akkor a bitcoin piaci kapitalizációja megközelítheti az aranyét (jelenleg az arany piaci értéke közel 10-szerese a bitcoinénak). A kriptopiaci elemzőcég, a NYDIG adatai szerint a bitcoinkínálat növekedése 2020 végén megközelítette az éves 1,3 százalékos szintet, ami közel azonos az aranykínálat növekedésének mértékével, az arannyal szemben viszont a bitcoin növekedési rátája belátható időn belül a 0 százalék felé konvergál. A NYDIG szerint látszik az is, hogy a 10 legnagyobb aranybánya társaság jóval többet költ capexre, mint a bitcoin bányászok (utóbbiak közel 44 százalékkal kevesebbet költenek). Néhány piaci szereplő pedig további előnyként kiemelte, hogy a bitcoin könnyebben osztható és virtuálisan tárolható, szemben a fizikai arannyal, valamint független az esetleges kormányzati beavatkozástól.

Bár 2017 előtt szinte kizárólag lakossági eszközosztály volt a bitcoin, ebben az évben kezdek el megjelenni a piacon az intézményi szereplők, köztük a kripto hedge fundok. 2020 viszont vízválasztó volt a bitcoin mainstream intézményi elfogadásának szempontjából, aminek az egyik jele a CME nyitott határidős bitcoin pozícióinak 250 százalékos megugrása 2020 októbere és 2021 januárja között. A másik fontos tényező, hogy a bitcoin tartási periódusa jelentősen megnőtt, ami azt jelzi, hogy a bitcoin már nem egy rövidtávú spekulatív eszköz, hanem egy hosszú távon tartott diverzifikációs eszköz és makro hedge a portfóliókban. Ezt a növekedést mutatja a következő két ábra, melyek közül a másodikon az látszik, hogy hogyan nőtt azoknak a száma, akik legalább 1000 bitcoin tartanak.

Forrás: Coin Metrics, Citi Business Advisory Services

Az egyik legjobb példája az intézményi befektetői adoptációnak, hogy a világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRock 2021 elején elérhetővé tette a határidős bitcoint két alapja számára.

Nem csak a bitcoinosok örülhetnek a sikernek

A bitcoin sikere az egész kripto-ökoszisztémára átterjedt, ami részben azért van, mert erős korreláció áll fent a bitcoin és más kriptodevizák árfolyama között. Főleg a két legnagyobb bitcoin alternatívát nézve, az ethereum és a litecoin közti 30 napos gördülő hozamkorreláció 2016 januárja és 2020 decembere között a bitcoin/ethereum párnál 0,54 volt, míg a bitcoin/litecoin párnál 0,63. A következő ábra mutatja, hogy ezek a korrelációk hogyan alakultak, és látszik az is, hogy jóval 50 százalék fölött voltak az elmúlt két évben.

Forrás: Coin Metrics, Citi Business Advisory Services

A hozamkorreláció mellett a bitcoin tűnik a kriptotérre irányuló figyelem barométerének is, illetve a bitcoin sikere validálja magát a blockchain technológiát, a benne rejlő innovációt és a decentralizált megközelítést.

A következő ábrán látszik, hogy hogyan alakult át a bitcoin, és mit is képviselhet most valójában:

Forrás: Citi Research

Az látszik tehát, hogy a bitcoin és más blockchain alapú technológiák teljesen átírják az eddigi kereskedelmi normákat,

hiszen a tranzakciók peer-to-peer történnek harmadik fél beavatkozása nélkül, ez pedig a kereskedelem természetének teljes átalakulásához vezet.

Ezzel együtt jelent meg a DeFi (decentralized finance), melynek az aktivitása jelenős növekedésnek indult az utóbbi időben. A DeFi lényegében olyan pénzügyi szolgáltatásokat jelent, amelyek a decentralizált (pl. blockchain) megoldásokra épülnek, jellemzően egyébként ethereumra. Bár a DeFi még relatíve új, és az aktivitás kumulált értéke továbbra is kevesebb, mint 5 százaléka a digitális pénzek teljes piaci kapitalizációjának, 2020-ban drámai növekedés látszott.

Forrás: Dune Analytics, Coin Gecko

Ilyen DeFi megoldásnak számítanak a decentralizált váltók is, amelyek algoritmusa automatikusan összeköti a vevőt és az eladót, a tranzakció a szokásos módon bekerül a blockchainbe. Érdekesség, hogy az egyik legnagyobb decentralizált váltónak számító Uniswapon a forgalom tavaly szeptemberben

meghaladta a legnagyobb globális kriptotőzsdékét.

Forrás: Uniswap, Citi Business Advisory Services

Mit hoz a jövő?

Összefoglalva tehát a bitcoin fejlődése több fronton is történik, egyre több helyen használják fizetési eszközként, és a befektetői érdeklődés is jelentősen megnőtt, továbbá sarkcsillagként inspirációt jelent az egész kripto-ökoszisztéma számára. Viszont a bitcoin visszatérhet az eredeti céljához, azaz egy új, kriptográfián és elosztott főkönyvi technológián alapuló fizetési rendszerré válhat. Ez kritikus fontosságú, hiszen az új felhasználási módok validálják és mainstreammé teszik a blockchain technológiát. Az új innovációk lehetővé teszik a fiat rendszer és a kripto-ökoszisztéma összeolvadását, amivel egy hibrid működési modell jöhet létre.

Ahogy a két rendszer részleges összeolvadása létrejön, egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy a jövőben a bitcoin gazdasági szerepe tovább bővül, és globális kereskedelem fizetőeszközévé válik.

Ahogy a következő ábrán is látszik, a két rendszer egybeolvadása az elmúlt években már elkezdődött, a kapcsot pedig az úgynevezett stablecoinok megjelenése és az integrált fizetési hálózatok jelentették.

Forrás: Citi Business Advisory Services

Itt jön be a képbe, hogy mekkora szó volt a PayPal lépése 2020-ban, hiszen mostanra a szolgáltató 345 millió ügyfele választhatják a bitcoint, mint fizetési módot, a PayPal pedig biztosítja a hátteret, hogy az eladó fiat devizában kapja meg a fizetségét. Ez egy átjárót jelent a két ökoszisztéma között, a felhasználónak csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a bitcoint, mint fizetési opciót, a PayPal pedig elintézi a tranzakció maradék részét. Kockázatkezelési szempontok miatt egyébként limitálva van, hogy hetente mekkora értékben lehet kriptodevizákat transzferálni ezeken a platformokon keresztül. A PayPal esetében 20 ezer dollár a limit, ami egyéneknek talán megfelelő, de egy kereskedőnek fenntarthatatlanul alacsony, ha termékekért és szolgáltatásokért akar fizetni, vagy béreket utalna ki.

A másik fontos kapcsot a stablecoinok jelentik, amelyek általában rögzítve vannak egy fiat valutához, például a dollárhoz. A kibocsátónál az ügyfél letétbe elhelyez adott mennyiségű fiat devizát, amiért cserébe stablecoinokat kap. Amikor a letétet kiveszi, akkor a stablecoinokat „elégetik”. A stablecoinok iránti kereslet is jelentősen növekszik, közel 8 milliárd dollárnyival bővült a teljes kínálat 2020 harmadik negyedévében, amivel közel duplázódott a második negyedév végén mért kínálat a Coin Metrics adatai szerint.

Forrás: Coin Metrics, CoinDesk Research

Jelenleg szinte az összes stablecoin mögött a dollár áll, viszont 2020 decemberében Németország egyik legrégebbi bankja, a Bankhaus von der Heydt (BVDH) bejelentette, hogy dolgozik az első digitális, euró alapú stablecoin kibocsátásán. Ez nem csak kiterjeszti az elérhető stablecoinok számát, de az első alkalom, hogy egy hagyományos fiat devizával foglalkozó bankintézet közvetlen résztvevőjévé válik az on-chain ökoszisztémának.

A Citi szerint van esély arra, hogy a jövőben bitcoin globális elérése és semlegessége kerül a fókuszba. Ha a kereskedők könnyedén tudnak mozogni a fiat-, kriptodeviza- és stablecoin-rendszerek között, akkor a bitcoinnak lesznek bizonyos előnyei, amelyek megkülönböztetik a központi bankok digitális pénzeitől és a stablecoinoktól. Ezek olyan előnyök, mint

A határok nélküli kialakítás, ami miatt globálisan bárki beléphet a piacra.

A devizakitettség hiánya, ami lehetővé teszi a devizakockázatok elkerülését.

Gyorsabb és potenciálisan olcsóbb pénzmozgatás.

Biztonságos fizetések.

Követhetőség és transzparencia.

Ezek a tulajdonságok már most is jelen vannak, viszont a bitcoin nemzetközi kereskedelemben betöltött szerepe limitált. Ennek egyik fő oka, hogy a bitcoinhálózat relatíve alacsony volumenű tranzakciót tud kezelni. Egy 2020 eleji PaySpace Magazine elemzés szerint a bitcoin másodpercenként 5 tranzakciót bonyolított le, ami 4 800-szor lassabb, mint a Visa hálózata, ami másodpercenként 24 000 tranzakciót kezel. Ennek megoldásán egyébként már dolgoznak, a Lightning Network nevű technológia segíti felgyorsítani a bitcoin tranzakciókat. A világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének számító Kraken múlt decemberben bejelentette, hogy integrálni fogja a Lightning Networköt a hálózatába az idei első félévben.

A másik fontos faktor, ami korlátozza a bitcoin széleskörű kereskedelmi felhasználását az az eszköz elfogadása a különböző globális piactereken. Számos ország továbbra is szkeptikus a bitcoinnal kapcsolatban, vannak olyan országok, amelyekben betiltották a használatát. Épp ezért feltételezhető, hogy a blockchain validációja és a meglévő pénzügyi rendszer átalakulása előbb kell, hogy megtörténjen, mint, hogy a bitcoin globális kereskedelmi eszközzé váljon. Ha ez bekövetkezik, akkor a következőképp alakulhat a pénzügyi rendszer evolúciója:

Forrás: Citi Business Advisory Services

A bitcoin pedig a világkereskedelemben használt egyik legfontosabb eszköz lehet.

Forrás: Citi Business Advisory Services

Kockázatok és akadályok

Az előbbiekben felvázolt jövőkép erősen optimista. A valóságban számos akadály és kockázat áll a bitcoin előtt.Tagadhatatlan, hogy az intézményi részvétel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a bitcoin eljusson odáig, ahol most tart, viszont van számos fennálló probléma, ami limitálhatja az adoptációt addig, amíg ezekre nem születik megoldás.

Ezek közül az egyik legfontosabb probléma a tőkehatékonyság hiánya a bitcoin és más kriptodevizák esetében. A tőkeáttétel limitált ezeknél az eszközöknél.

A másik nagy probléma a biztosításhoz és a letétkezeléshez kapcsolódik. A bitcoint és más altcoinokat digitális pénztárcákban tartják, amelyek nem rendelkeznek mondjuk a bankszámlákhoz hasonló védelemmel. A szervezetek, akik foglalkoznak az ilyen pénztárcák kezelésével, azok túlnyomó többségben új belépők, és nem állnak kapcsolatban egyik elismert globális letétkezelő bankkal sem. Az első ilyen komolyabb kezdeményezést múlt decemberben a Northern Trust és a Standard Chartered egyik részlege jelentette be, akik a Zodia nevű, intézményi ügyfelekre fókuszáló kripto letétkezelőt hozzák létre.

Szintén fontos kérdés a biztonság, és nem csak a digitális tárcák biztonsága, hanem a piactereké is. Jelenleg ezzel nagyobb problémák nincsenek, a növekvő intézményi részvétel valamilyen szintű magabiztosságot ad az új belépőknek is, viszont egy nagyobb botrány ezt gyorsan a visszájára fordíthatja, hasonló esetekre több példa is volt már a múltban. A következő ábrán látszik, hogy számos alkalommal meghackelték már a bitcoinhálózatot, 2011-ben az Mt. Goxtól 800 000 bitcoin loptak el, amelyeknek az összértéke akkori árfolyamon "csupán" 231 millió dollár volt, de a bitcoin árfolyamának emelkedésével az ehhez hasonló lopások is egyre nagyobb értékűek lehetnek. Emellett a jobb oldali ábra azt mutatja, hogy hogyan alakult a kriptodevizákhoz köthető illegális tevékenység, ami szintén az aggodalom egyik forrása, bár látszik az is, hogy ez azért mostanra elenyésző.

Forrás: Cointelegraph, Chainalysis

Végül pedig az ESG lehet az egyik szempont, ami alááshatja az intézményi adoptációt, hiszen a bányászat részeként végrehajtott kriptográfiai problémák megoldása igen jelentős energiafelhasználással jár. A Digiconomist szerint a bitcoin éves energiafogyasztása 2017-ben még 9,6 terawattóra volt, míg mostanra 77,8 terawattórára nőhetett. A Cambridge Center for Alternative Finance ennél is magasabbra, 108,4 terawattórára becsüli az éves energiafogyasztást.

Egy további hátráltató tényező lehet, hogy a szabályozók elkezdték átformálni a digitális eszközök piactereit, hogy a bankok és más szabályozott piaci szereplők kriptodevizákat támogató termékeket és szolgáltatásokat nyújtsanak. Bár ez kedvező a mainstream felé való haladás szempontjából, viszont bármelyik pillanatban átfordulhat egy olyan rendszerbe, ami már a kriptotér eredeti felépítőit és felhasználóit taszítani kezdi, hiszen adott esetben eltérhet a decentralizált megközelítéstől.

Ez utóbbi folyamat ahhoz vezethet, hogy a bitcoin beleolvad az új pénzügyi rendszerbe, de közben újabb innovációk bukkannak fel. A bitcoin dominanciája egyébként már most is csökkenni látszik, hiszen a bitcoin piaci kapitalizációja 2,7-szeresére nőtt 2020-ban, viszont más altcoinok esetében ez a növekedés 3,75-szeres volt. Ennek megfelelően a bitcoin piaci részesedése a 2019-es 69 százalékról 2020-ban 62 százalékra csökkent.

Legvégül pedig a makrokörnyezet jelenthet még kihívást a bitcoinra nézve. Jelenleg az egyik ok, amiért az intézményi befektetők bitcoint vásárolnak az az infláció elleni hedge. Abban az esetben viszont, ha a világgazdaság a várnál gyorsabban normalizálódik, a kormányok és központi bankok gyorsabban kezdik visszafogni a gazdaságélénkítő programjaikat, akkor az inflációs aggodalmak is enyhülhetnek, ami az előbbi feltételezés alapján negatívan hathat a bitcoinra. Emellett az is előfordulhat, hogy az előbb felvázolt esetben az intézményi befektetők elkezdik a tőkét újraallokálni a részvény és kötvénypiacokon a kedvezőbb befektetési lehetőségek reményében.

A csökkenő intézményi érdeklődés nem csak a bitcoinra, de egyben a teljes kripto-ökoszisztémára negatívan hatna.



