Amerikai részvények elemzése japán gyertyák segítségével – online előadás ma este

Mik azok a japán gyertyák és miért hasznosak? Milyen időtávon érdemes őket használni? Milyen főbb formációkat javasolt figyelni és ezek mit jelentenek? Aktuális, élő példák az amerikai részvénypiacról a ma esti online előadásunkon.

A japán gyertya diagramok sokkal nagyobb múltra tekintenek vissza, mint a modern részvénypiacok, hiszen már több mint 200 évvel ezelőtt megszülettek, amikor a határidős rízs piac elemzésére használták őket. Azóta is sokszor bizonyították, hogy a technikai elemzésben jelentős támogatást tudnak nyújtani a döntéshozatal során. Használatuk nagyon egyszerű, mégis sokat elárulnak a piacok alakulásáról.

A bemutatásuk után megnézzük a főbb indexeket és néhány széles körben követett részvényt az amerikai piacokról, amelyek az utóbbi napokban érdekes formációkat mutattak be. Vételi vagy eladási jeleket mutatnak, segítenek a stop szintek meghatározásában, akár fordulatot is előrejelezhetnek. Ebbe a világba kóstolunk be a ma esti előadás során, amelynek a végén a felmerülő kérdésekre is válaszolunk.

Tematika:

Japán gyertyák filozófiája

Lényegük és felépítésük

Főbb amerikai részvényindexek elemzése

Példák a részvénypiacról, belépési és eladási zónak megjelölésével

Időpont: március 08. 18:30 - 19:15

