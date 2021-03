Mit mutatnak a piaci indikátorok? Szórjuk ki az összes részvényünket a nagy technológiai papírok gyengélkedése miatt?

A technikai elemzésben a leggyakrabban az adott eszköz árfolyamának vizsgálata történik meg. Ám ha ez egy részvényindex, amely egy-egy szektort, ágazatot reprezentálja, esetleg magát a teljes piacit tükrözi, akkor egy igen részletes módszertan is elővehető, ami sokat elárul az adott index belső erejéről. Ilyenkor meg lehet nézni, hogy az adott mutatót valójában a komponensek mekkora hányada viszi előre, vagy éppen lefelé. A háttérben húzódó hangulatról árulkodik az is, hogy mennyi papír volt képes új éves csúcsra futni, vagy ugyanezen időtávon mélypontot beállítani. Szintén fontosak lehetnek az adott index derivatív piacának jelzései, vagy a hozzá kapcsolódó volatilitásra vonatkozó termék alakulása.

Advance-decline vonal

Az Advance-decline vonal azt vizsgálja, hogy a piacon hány részvény emelkedik, illetve csökken időben szétterítve. Ehhez meg kell nézni, hogy minden egyes nap hány papír zárt feljebb és lejjebb, majd ezeket a számokat kumulálni kell. Ha a kapott vonal megszakítás nélkül emelkedik, akkor minden nap több részvény zárt magasabban, mint alacsonyabban az előző napi záróárfolyamnál. Olyan időkben mint most, amikor a monetáris, de gyakran a fiskális politika is igen bőkezűen osztogat, ezen nincs is sok meglepő.

A kapott vonalat érdemes összevetni a népszerű indexekkel, hogy a kettő mozgása között van-e divergencia. Ha a piaci indikátor például kevésbé emelkedik, vagy éppen ellenkezőleg mozog mint az index, az belső gyengeséget takar: egyre kevesebb részvény emelkedik a tendenciát tekintve. Persze hirtelen események mindig lehetnek - hihetetlen de idén lesz 20 éve a példaként említhető szeptember 11-i terrortámadás sorozat - ám a piac ritkán fordul hirtelen, a belső romlás, vagy javulás gyakran már jelzi előre, hogy nem minden igaz, ami a felszínen van. Az időzítésben ugyanakkor erősen korlátozott a hatékonyságuk.

New York Stock Exchange részvényeit vizsgáló Advance-decline vonal esetén nincs igazi divergencia lefelé, az emelkedés eddig egészségesnek tűnik. Olyannyira, hogy a kumulált adat képes volt új csúcsot dönteni február végén, amíg az index ezt nem tette meg, és egyelőre korrekciós fázisban van. A mutató azt jelzi, hogy a részvények nagy része továbbra is inkább emelkedik, az index relatív lemaradása annak koncentrálságából fakad, tehát az emelkedés széles körűnek mondható.

Nasdaq esetén ugyanakkor van divergencia, hiszen a mutató értéke már korábban alacsonyabbra esett, mint január végén, amíg a tőzsde szélesebb körű indexe ezt még nem tette meg. Itt arra gyanakodhatunk, hogy a Nasdaq-ra inkább jellemző technológiai szektor, illetve valamivel nagyobb arányú kis- és közepes kapitalizációjú réteg egyre kevésbé van az élen. Mindez egyúttal azt is jelzi, hogy még mindig néhány nagy kapitalizációjú cég viszi a hátán az indexeket, ami extra kockázatot jelent. Ezen felül pedig a két tőzsde közötti különbség még azt is sejteti, hogy mivel a technológiai szektor egyre kevésbé vezető, és a piac ciklusának egy későbbi szakaszába ért: amikor a konzervatívabb, value alapon számon tartott részvények emelkednek inkább.

Advance - decline volume

A fenti indikátorhoz nagyon hasonló, de a forgalom adatait is figyelembe vevő statisztika adott esetekben még inkább rávilágíthat belső tendenciákra. Ez ugyanis nemcsak azt nézi, hogy minden egyes papír emelkedett vagy esett, hanem azt is, hogy ehhez milyen forgalom társult. Az erősebb emelkedő részvényekhez tartozó forgalom még inkább megerősíti a felfelé ívelő piacot, amíg a csökkenő forgalom ezekben, vagy pláne a növekvő forgalom az eső papírokban megkérdőjelezi ezt.

Az NYSE részvényei esetén nincs érdemi divergencia, egyelőre él az emelkedő trend, mind az indexben, mind az indikátorban. Mostanában sehol sem látni alacsonyabb csúcs- vagy mélypontot. Ez sokkal inkább megerősítő jelzés, nincs belső romlás a piacon. Érdekesség egyébként, hogy októberben és november elején láthattunk egy alacsonyabb mélypontot a mutatóban, majd a korábbi ellenállás áttörésének az idején is kicsit le volt maradva az indikátor. Ez arra utal, hogy a részvények egy része kicsit vonakodva csatlakozott a szélesebb körű emelkedéshez, mivel akkor még a piacnak nem ezen, kevésbé növekedési szegmens jelentette a vezető réteget.

A Nasdaq esetén ugyanezen mutató töretlen emelkedése egészen lehengerlő. Ahogy a döntéshozók öntötték a pénzt - szándékaik szerint - a gazdaságba, a piaci szereplők következetesen öntötték azt a járványból profitáló technológiai részvényekbe, és ez könnyedén átragadt minden itteni papírra. A lendület ugyan februárban megtört, de fontos észrevenni, hogy az ehhez tartozó Advance-decline volume sokkal kevésbé rendeződött vissza, mint a széleskörű index, tehát nem igazán volt forgalom az eladások mögött, még ha néhány kiemelt szereplő esetén ezt is tapasztalhattuk.

High-low percent

Még inkább árulkodó lehet a piac egészére nézve, ha azt vizsgáljuk meg, hogy az összes papír közül hány volt képes új éves csúcsra menni, illetve mennyi esett le éves mélypontjára, és a két értéket kivonjuk egymásból. Ennek százalékos mivolta miatt a kumulálásnak nem sok értelme lenne, így a napi értékeket a grafikonra téve is szemmel láthatóak a fontosabb tendenciák. Ha ez mégsem lenne elegendő, egy sima mozgátlag is sokat segíthet a helyzet átlátásában. Ez az indikátor hatékonyan működhet egy-egy szűkebb terület esetén is, így itt két nagyon széles körben követett indexet néztünk meg.

Az S&P 500 esetén látszik, hogy kiugró lelkesedés nincs, és régen volt igazán erős nap, de óvatos, megfontolt emelkedés azért van. A mozgóátlag itt is segíti láttatni, hogy összességében az új csúcsok tendenciája stabil, még ha nincs is kiugróan sok részvény amelyik ezt egy-egy napon elérné. Ennél a mutatónál azért fontos, hogy a járvány kitörése miatti tavalyi mélypontok túlhaladása után jelentős mértékű elmozdulás is történhet március második felében.

A Nasdaq 100 ugyanakkor már érezhetően gyengébb ezen a területen. Február 16. óta elhanyagolható azoknak a papíroknak a száma és aránya, amelyek képesek voltak új csúcsra futni. Még annak ellenére is, hogy bő egy héttel később az index új csúcsot volt képes beállítani. Ez arra utal, hogy nagyon kevés és nagy papír tartja még fent az indexet, ami igen nagy kockázat, arról nem is beszélve, hogy általában érezteti a technológiai szektor relatív gyengeségét is. Sokat fog elárulni az is, hogy amennyiben az indexek az újabb mentőcsomag és a feloldások mentén képesek lesznek újabb mindenkori maximumokat meghódítani, a nagyobb Nasdaq-on jegyzett cégek közül képes lesz-e ennél sokkal több a piaccal tartani a még nem látott területek felé. Egyelőre az látszik valószínűbbnek, hogy ebben fennmarad az utóbbi hetekben már egyértelműen tapasztalt lemaradás.

Put-call ráta

Klasszikus piaci és mégis szentiment indikátor a put-call ráta. Ez a mutató azt jelzi, hogy egy adott eszköz opciós piacán hogyan oszlott meg az eladási és a vételi opciók darabszám szerinti forgalma. Általában több a call, mint a put, így az a ritkább, hogy az indikátor egy felett van (mivel a put-ok találhatóak a számlálóban, a call-ok a nevezőben), ezért a mostani érték is elég magasnak tekinthető az összes opció tekintetében. Elmondható, hogy most közepesen erős a negatív hangulat, ami miatt nem is valószínű nagy esés sem, hiszen ez egyben azt is jelzi, hogy sokan már korábban eladtak, vagy felvették a short pozíciókat, az indexek csökkenésére számítva.

VIX

Bár Magyarország számára a Vix-jegyzék szomorú történelmi időszak egy nyomasztó pontját jelöli, a nemzetközi pénzügyi piacok számára a VIX egészen mást jelent. Ez a put-call rátához hasonlóan szintén gyakran idézett indikátor, pontosabban index, amely az S&P 500 opcióiba beárazott volatilitást méri. Minél nagyobb a VIX értéke, annál magasabb volatilitásra számítanak a piaci szereplők, amely sokkal inkább az esős, sőt pánikolós időszakokra jellemző. Az emelkedő trendek időszakában viszont nagyobb a nyugalom és az alacsony értékek, amelyek jellemzően sokkal tovább is tartanak. Január végén a Gamestop hisztéria idején a VIX nagyot ugrott, de ennek mértékéhez mérten hamar le is csengett. Most inkább arra lehet számítani, hogy ha nem jön valamilyen váratlan hír például egy az eddigieknél is rosszabb vírusmutációról, akkor két-három hónapig még fennmaradhat a kicsit nyugodtabb időszak. Feltűnő ugyanakkor, hogy az opciókba magasabb kockázatot áraztak be még a pánik lecsengése után is, hiszen tavaly és idén az alapjárat jóval magasabb, mint 2018 és 2019 idején volt. Ez jelenthet még tartalékokat is, hiszen könnyen lehet, hogy sokan ezért nem mernek kockázatosabb eszközökbe fektetni, beleértve a részvényeket is.

Összességében nem látni komoly belső romlást az amerikai részvénypiacokon. Az alma egy kicsit ütött-kopott, de belül még nem romlott, megfelelő kockázatkezelés és szektorválasztás mellett nem jelent többletkockázatot az ha beleharapunk egyelőre. A rotáció, vagyis a korábbi vezetőkből az újabb, inkább értékalapúak felé történő tőkeáramlás pedig valószínűleg még az idei év első félévében fennmarad.

Címlapkép forrása: Getty Images