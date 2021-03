A koronavírus-válság eltörpül amellett, ami utána jöhet, ha nem teszünk valamit

Mohos Kristóf Cikk mentése Megosztás

Nemrég írtunk hosszabban az emberiség egyik legnagyobb kihívásáról, ami az űrkutatással és az űr kolonizálásával volt összefüggésben – ennél a rengeteg sci-fi írót és hollywoodi rendezőt megihlető magasztos tematikánál létezik azonban egy sokkal hétköznapibb terület, amivel kapcsolatban talán elsőre nem is gondolnánk, hogy komoly problémát és kihívást jelenthet az emberiség számára az előttünk álló évtizedekben, ez pedig nem más, mint a globális vízhiány. A globális lakosságszám emelkedése, az édesvízigény ugrásszerű növekedése, és a globális felmelegedés egyes régiókban már most is komoly vízhiányt okoz, a helyzet pedig folyamatosan romlik. Megnéztük, milyen részvényeken, befektetési alapokon keresztül vehetjük ki részünket a globális vízhiány megoldására irányuló törekvésekből.