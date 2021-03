Száguld a DAX a német autópályán

DAX március 8-án egy tankönyvbe illő kitörést produkált, magas forgalommal áttörve a 14 200 pontnál lévő ellenállást. Nap közben végig vették a vezető német index részvényeit, ami szintén nagyon erős jelzés. Ha ennek szintnek a visszatesztelése megtörténik, vagyis nem zár alatt az index értéke a következő napokban sem, az megerősíti a közép- és hosszútávú emelkedő trendet. Ilyen szigorítások mellett nehéz elhinni, de a piac az idei második negyedévre a korlátozások végét és a gazdaság közel teljes megnyitását árazza be ezekben a napokban is. A DAX napközbeni mozgása, így egy-egy gyertya is sokat elárul arról, hogy folyamatos és stabil intézményi mennyiségű vételi erő van a piacon. Februárban négy alkalommal is pozíció nyitásra használták fel azt, amikor a 13 800-as támasz közelébe, vagy pár óráig átmenetileg ez alá került az index, amit a japán gyertyák alsó árnyékai is mutatnak. Érdemes azt is megnézni, hogy a DAX mely komponensei húzzák felfelé az indexet.

A Daimler egy elképesztően erős trendben robog felfelé. Relatív erejére jellemző, hogy közel két másfél éves csúcsát is képes volt tavaly novemberben megdönteni, így ledolgozni a már a járvány kitörése előtt elkezdődött esését, miközben maga a DAX egy éves csúcsát januárban döntötte meg. Az emelkedő trendet még csak nem is komoly korrekciókban, hanem viszonylag szűk sávokba rendeződéssel konszolidálja. Ez legutóbb 65 és 68 EUR között történt meg, viszonylag rövid ideig, ezért egy kisebb túlvettség már kialakult, de nyoma sincs annak, hogy a közép és hosszútávú trend bármilyen komoly veszélybe került volna.

A Mercedes gyártójával szemben a Volkswagen ha nem is öt, de négykarikás teljesítményt nyújtott ugyanezen időszak alatt. Csak az utóbbi néhány hétben lépett rá igazán a gázpedálra, de mostanra minden ellenállást áttört. A 178 és 182 EUR közötti rést el lehet könyvelni egy kicsit kései breakaway gap-nek, ami egy pozitív jelzés középtávon. Az biztos, hogy a papírban lévő momentum erős és azonnal rendelkezésre áll, csak úgy mint a nyomaték a vállalat (saját berkein belül biztosan) forradalmi elektromos autójában, az ID3-ben. Rövidtávon ugyanakkor egyértelmű túlvettség tapasztalható, ma már egy kicsit korrigált, de nem lennénk meglepve ha ez mélyebben és hosszabban tartana.