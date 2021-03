Felpattant a Tesla! Követi a falka?

Ritkán telik el olyan nap, amikor ne történne valami a Tesla frontján. Ha éppen a céggel nem történik semmi, és még Elon Musk is csak visszafogott tweet-ekkel szórakoztatja a gyülekezetet, akkor is szinte biztosak lehetünk benne, hogy az árfolyamban lesz olyan mozgás, ami figyelemre méltó. Az azonban még ennél a vállalatnál is ritka, hogy jó pár hétnyi esés után közel 20%-kal pattan fel a részvény egyetlen nap alatt. Tegnap éppen ez történt. Ilyenkor nemcsak a Tesla-t, de azokat a papírokat is érdemes megnézni a technikai elemzés szemszögéből, amelyeket a piac hasonlóan kezel: ugyanúgy magas reményeket, nagy növekedést, és közel azonos nagyságú kockázatokat rendel hozzájuk: vagyis a falkához tartoznak.

Tesla

Nézzük először magát a Teslát. A technikai elemzés szempontjából nagyon nehéz megítélni a részvényt, ezt már sokszor bizonyította, mert a korrekciók idején eléggé különösen viselkedik. Persze nem szabad panaszkodni, amikor ennél a cégnél a fundamentális elemzőknek ezerszer keményebb dolguk van, és elég hamar bohócot csinálhatnak magukból: az elmúlt pár nap alatt olvastam két elemzést, az egyiknél a célár 8103, a másiknál 87 dollár volt, valamelyiküknek biztosan nagyon nincs igaza. A nagy bizonytalanság olykor komoly pánikot kelt, ezt láthattuk az utóbbi hetekben. Két komoly fordulós jel is volt a korrekció során, amikor a japán gyertya chart-on nagy alsó árnyékot hagyott maga mögött az árfolyam, ráadásul erős forgalom mellett. Mindkét esetben tovább esett a Tesla kurzusa, és bár a Bollinger szalag alsó vonala alá esése is jelzett túladottságot, egy-két nap tévedés az időzítésben is szörnyű veszedelmet jelenthet. A messiásként várt felpattanás persze megerősítő jelzés a hosszú távú emelkedő trend folytatására, de a forgalom azért lehetne magasabb. Nem mintha nem lenne most is félelmetesen erős, de még mindig kisebb, mint amit pár hónappal ezelőtt, ennél szerényebb kereskedési napokon láthattunk. A tegnapi nap alja, az 590 dollár környéke mindenképpen fontos szint, ha az alá esik, az erős negatívum lenne.

Nio