Hamarosan feloldhatják a korlátozásokat, akkor jön majd a nagy meglepetés a benzinkutakon

Az elmúlt hónapokban sokan dolgoztak otthonról, és a nemrég bevezetett korlátozások miatt még többen kényszerültek otthonaikba. Sokan nem használják az autójukat, de nem lesz ez mindig így, általános várakozás, hogy a lezárások feloldásával robbanásszerűen megnő majd az autóhasználat. Sokan szembesülnek majd az időközben alaposan megemelkedett üzemanyagárakkal. Az árakat több tényező is befolyásolja, többek között a kőolaj világpiaci ára, a finomítói árrés, az adók és a forint dollárhoz viszonyított árfolyama is. Ezeknek az alakulását külön-külön sem egyszerű előrejelezni, de várhatóan a legtöbb komponens alakulása az emelkedés irányába tolhatja az üzemanyagárakat, ami viszont valamelyest mérsékelheti az árakat, az az, hogy a magasabb átlagos kőolajárak miatt csökkenhet majd a jövedéki adó mértéke áprilistól. Hosszabb távon azonban inkább áremelkedésre érdemes felkészülni.

Az olajárak emelkednek, és még várhatóan fognak is

Az olajárak jelentős emelkedése volt megfigyelhető az elmúlt hónapokban, és ez a tendencia egyre fokozódó ütemben történik. A tavaly áprilisi 15 dolláros hordónkénti mélypontról gyorsan visszapattantak az árak, ami nem volt különösebben meglepő, hiszen az egy extrém kilengés volt, és november elején még mindig csak 35 dollár körül járt az árfolyam. Ez ugyan több mint a duplája volt már az áprilisinak, de történelmi léptekben ez még így is nagyon alacsonynak volt mondható. Itt azonban nem állt meg a történet, és a koronavírus-vakcinákkal kapcsolatos hírek szivárgása óta majdnem töretlenül kapaszkodik felfelé az olajár, és már 70 dollár fölé is benézett, amire nem volt példa tavaly január óta. Ha kicsit tágabb kontextusban nézzük az emelkedést, akkor az látható, hogy 2019 áprilisban volt egy ennél magasabb csúcs 75 dollár körüli szinten, illetve 2018 októberében 85 dollár körül, azt megelőzően pedig 2014-ben, ami viszont már 100 dollár felett volt.

Magyarán a mostani olajárak már több éves viszonylatban sem számítanak alacsonynak.

Na, de ahhoz, hogy megértsük, hogy innen merre mehet az árfolyam, és ezzel együtt várhatóan az üzemanyagárak, érdemes kitérni arra, hogy mi az, ami alapvetően mozgatja azt. Minden árupiaci terméknek megvannak a maga egyéni sajátosságai és mikrokozmosza, így az olajnak is, de alapvetően a kereslet és a kínálat alakulása játssza a legfontosabb szerepet ezen termékek árazásában. Az amerikai Energia Információs Ügynökség (EIA) legfrissebb tegnap közzétett adatai alapján az látható, hogy egy elég jelentős kínálati deficit alakult ki az elmúlt hónapokban és ez várhatóan így is marad egészen őszig, és majd csak akkor alakulhat ki egy egyensúly. Addig amíg ez nem történik meg, addig az olajárak is várhatóan nyomás alatt lesznek.

Forrás: Energia Információs Ügynökség (EIA)

Ez a kínálati deficit több tényezőnek is köszönhető:

Gazdasági kilábalás: egyre több ország halad jó ütemben a vakcinálással, és például a Goldman Sachs becslései alapján a legfejlettebb gazdaságokban a második negyedév végére, vagy a harmadik negyedév elejére a népesség átoltottsága elérheti a 60-70 százalékot. Az alábbi ábrán látható, hogy hogyan haladnak az oltási folyamattal a nagyobb gazdaságok:

Forrás: Bloomberg, BofA Global Research

Ha ez valóban így alakul, és a nyájimmunitás elérhető néhány hónapon belül, akkor a gazdasági aktivitás emelkedésével párhuzamosan az olajtermékek kereslete is jelentősen emelkedhet, mint ahogyan az látható a fent mutatott EIA grafikonon is.

Ezzel szemben a kínálat jellemzően lassabban képes reagálni a megváltozott igényekre – főleg, ha azok ennyire extrém módon változnak -, és az olajkitermelés növelése is csak fokozatosan valósul meg. Az elmúlt évek egyre alacsonyabb olajáraiban jelentős szerepet játszottak az amerikai palaolajtermelők, ami jelentősen megnövelte a kínálatot, most viszont alaposan megégették magukat a koronavírus-járvány alatt, így várhatóan óvatosabban és kisebb lendülettel térhetnek vissza a piacra majd.

– főleg, ha azok ennyire extrém módon változnak -, és az olajkitermelés növelése is csak fokozatosan valósul meg. Az elmúlt évek egyre alacsonyabb olajáraiban jelentős szerepet játszottak az amerikai palaolajtermelők, ami jelentősen megnövelte a kínálatot, most viszont alaposan megégették magukat a koronavírus-járvány alatt, így várhatóan óvatosabban és kisebb lendülettel térhetnek vissza a piacra majd. Egy harmadik fontos tényező az olajkartell tevékenysége , amely hatalmas meglepetést okozott néhány napja, mivel a korábban vártakkal ellentétben úgy döntöttek a tagországok, hogy Oroszország és Kazahsztán kivételével nem emelik meg a termelésüket. Ezek közül is a legfontosabb Szaúd-Arábia lépése volt, aki meghosszabbította legalább egy hónappal önkéntesen vállalt napi 1 millió hordós megszorítását, ez a globális kereslet mintegy 1 százaléka. A szokásos viták ellenére tehát egyelőre az látszik, hogy képes fegyelmezetten viselkedni az OPEC+, ugyanakkor kérdéses, hogy mi a szervezet célja, vajon még magasabbra szeretnék-e felverni az árakat megkockáztatva a palaolajtermelők gyors visszatérését a piacra vagy inkább ellensúlyként lépnek-e be majd, ha nagyon eldurvulna a helyzet. Egyelőre talán inkább az várható, hogy fokozatosan emelik majd a termelésüket a tagországok miközben folyamatosan figyelemmel követik a piaci helyzet és a koronavírus-járvány alakulását.

, amely hatalmas meglepetést okozott néhány napja, mivel a korábban vártakkal ellentétben úgy döntöttek a tagországok, hogy Oroszország és Kazahsztán kivételével nem emelik meg a termelésüket. Ezek közül is a legfontosabb Szaúd-Arábia lépése volt, aki meghosszabbította legalább egy hónappal önkéntesen vállalt napi 1 millió hordós megszorítását, ez a globális kereslet mintegy 1 százaléka. A szokásos viták ellenére tehát egyelőre az látszik, hogy képes fegyelmezetten viselkedni az OPEC+, ugyanakkor kérdéses, hogy mi a szervezet célja, vajon még magasabbra szeretnék-e felverni az árakat megkockáztatva a palaolajtermelők gyors visszatérését a piacra vagy inkább ellensúlyként lépnek-e be majd, ha nagyon eldurvulna a helyzet. Egyelőre talán inkább az várható, hogy fokozatosan emelik majd a termelésüket a tagországok miközben folyamatosan figyelemmel követik a piaci helyzet és a koronavírus-járvány alakulását. Egyéb tényezők: fontos még az olajtartalékok változása is, ami láthatóan gyorsan csökken, és már lassan a koronavírus-járvány előtti szinteken áll. Hosszabb távon azonban az a probléma is felütheti a fejét, hogy az olajtársaságok az egyre jobban beinduló energiaátmenet és zöldülés miatt nem igazán igyekeznek jelentősen bővíteni a beruházásaikat, amit egyébként is jelentősen visszavágtak a koronavírus-járvány alatt. A kereslet azonban várhatóan még növekedni fog a következő években így ez néhány éves távlatban akár egy elég komoly egyensúlytalansághoz is vezethet. Emiatt tehát nem zárható ki, hogy fogunk még találkozni 100 dollár feletti olajárakkal.

Magyarán a rövid távú tényezők is az üzemanyagárak emelkedése felé mutatnak, de a hosszabb távú trendek még ennél is rosszabbnak tűnnek.

Erősödő dollár, ez sem jó hír

Vannak még más tényezők is, amik az üzemanyagárakra hatással vannak, ilyen például a forint / dollár árfolyam. Jellemzően minél erősebb a dollár és gyengébb a forint, annál drágább lesz a kőolaj és ezzel együtt a benzin- és a gázolajár. Fordított esetben az erősebb forint és a gyengébb dollár pedig ellensúlyozhatja az árakat. Ez azért lehetséges, mivel az olajipar nagyrészt dollár alapú elszámolással dolgozik. Az alábbi grafikonon látszik, hogy a forint mostanában nem teljesített jól.

Az erős amerikai gazdasági növekedés és az emelkedő kötvényhozamok miatt rövid távon akár még dollár erősödés is várható, bár kérdéses, hogy mit lép majd erre a jegybank és Jerome Powell Fed-elnök, illetve hosszabb távon azért már egészen más kép rajzolódhat ki, főleg, ha tényleg magasabb lesz az infláció.

Végül fontos tényező még az üzemanyagárak alakulásában a kőolajtermékek és a kőolaj árak közötti árrés, illetve a szabályozói környezet, elsősorban a jövedéki adó, illetve az egyéb szabályozás (pl. bioüzemanyag komponensek aránya). Ezek esetében is emelkedés várható a jövőben, például érdemes belegondolni, hogy a koronavírus-járvány miatt világszerte megugrottak a költségvetési hiányok, így nem lenne meglepő, ha valamikor a jövőben emelkedne majd a jövedéki adó is. A finomítói árrések pedig alapvetően nyomottak voltak tavaly, így nem meglepő némi normalizálódás itt sem.

A témában Portfolio Podcastot is készítettünk, ahol Szemán Ákos, a Portfolio elemzője Pletser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzőjével beszélgetett.

És akkor a lényeg…

Ha a négy tényezőt nézzük, akkor gyakorlatilag hosszú távon mindegyik esetében emelkedés várható.

A kőolaj árát több elemzőház a jelenleginél is magasabb szintekre várja, például a Goldman Sachs szerint már a második negyedévben elérheti hordónként a 75 dollárt a Brent, a harmadik negyedévben pedig a 80 dollárt is.

Az eddig nyomott finomítói árrések szintén emelkedhetnek idén,

és akár még a dollár is erősödhet tovább.

Ellenben a jövedéki adó az idei első negyedévre a holtankoljak.hu adatai alapján a benzin esetében 125 forint / liter, míg a gázolaj esetében ez 120,35 forint / liter maradt. Ha a kőolaj (Brent) világpiaci ára az 50 dolláros átlagár felé emelkedik (január 1. – március 15.), akkor viszont a benzin jövedéki adója 5, a gázolajé pedig 10 forinttal csökken. Márpedig december vége óta 50 dollár felett volt a Brent árfolyama folyamatosan, és azóta csak emelkedett, vagyis a következő negyedévre így szinte garantáltan alacsonyabb jövedéki adó várható áprilistól. Ez pedig mérsékelheti az árak emelkedését, legalábbis rövid távon.

Ez pedig kifejezetten üdvözlendő lenne, hiszen ha a péntektől várható további 3 forintos literenkénti emelkedést is figyelembe vesszük, akkor január 1. óta a benzin átlagára literenként már több mint 60 forinttal, a gázolaj ára pedig literenként 45 forinttal emelkedett. A következő hónapokban azonban, ha igaza van a nagy elemzőházaknak, és nem siklik ki a világgazdaság kilábalása, akkor még további áremelkedések várhatóak. Hosszabb távon pedig még rosszabbnak tűnik a helyzet.

Tehát a címben is feltett kérdésre válaszolva, hogy meddig kell még szenvedniük az autósoknak: várhatóan még jó sokáig.

Az alábbi grafikon a péntektől várható átlagárakat mutatja:

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images