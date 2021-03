Új csúcsra futott a hétvégén a bitcoin! Magával húzza a többi kriptodevizát is?

A kriptodevizák közös jellemzője, hogy rendkívül nehéz fundamentális oldalról elemezni őket. Arról már korábban írtunk, hogy a bitcoin egyre inkább kezd úgy viselkedni mint az arany, némi kapaszkodót adva a spekulánsoknak. Emellett a kriptodevizák összesített piaci értéke ma már a legnagyobb kapitalizációjú részvények értékével vetekszik, így jónéhányuk esetében likviditásban nincs hiány. Ez pedig lehetőséget ad arra, hogy a keresletet és kínálatot vizsgálva a technikai elemzés eszköztárához nyúljunk.

Bitcoin

A legnagyobb kriptodeviza árfolyama egy nagyon világos emelkedő trendben van. A trendvonal és a mozgóátlagos sem sérültek, a korrekciók megfelelő nagyságúak és hosszúságúak. A januári korrekció egy tankönyvi szépségű csökkenő háromszögből való kitöréssel ért véget. Még azon a két napon is, amikor az árfolyam a mindenkori csúcsról gyorsan korrigált, két nagy alsó árnyék jelezte, hogy még ilyenkor is rengeteg vételi érdeklődés jelenik meg, és a mohó vásárlók bármilyen visszaesést csak egy hirtelen jött leértékelésként fognak fel. A legfontosabb és egyetlen igazi ellenállás 58 000 dollárnál volt (a korábbi 57 000 dollárról egy kicsivel feljebb tolva), amelyet a szombati napon egyértelműen át is tört. Az esélyei elég jók arra, hogy a szint visszatesztelését sikerrel tegye meg, és ismét korábban még nem látott szinteket hódítson meg.

Világos, hogy a bitcoinban halmozódott fel a legtöbb spekulatív pozíció, immár nemcsak magán-, hanem egyre inkább intézményi befektetők részéről is. Előbb vagy utóbb ezeket a pozíciókat zárni is fogják, de amíg emögött már nemcsak egy rövidtávú hobort, hanem komoly meggyőződés van, és amíg újabb vevők érkeznek a piacra szinte minden nap, addig a hosszútávú, de talán még a rövidtávú trend sincs veszélyben. Ha mégis így lenne, akkor az első igazi támasz 46 080 dollárnál található. Ez egy olyan szint, amely alatt annak ellenére nem zárt több mint egy hónapja a bitcoin, hogy hat alkalommal is volt alatta nap közben. Enyhe támaszt jelent a korábbi ellenállás, vagyis az 58 000 dolláros szint. Ha ezt nem tudja igazán megtartani, még korai lenne bármilyen vészharangot kongatni. Nehéz megítélni, hogy az intézményi befektetők mennyire lusták hétvégén is ránézni az árfolyamra, így mennyiben mozgatják vasárnap az árfolyamot a kisebb spekulánsok, de nem lennék meglepve ha már hétfőtől újabb vételi megbízások jönnének a nagyobb halaktól, talán még cápáktól és bálnáktól is.

Ethereum

Nem maradhat ki az elemzésből az ether sem, amely a második legnagyobb piaci értékű kripto eszköz a világon. Bár az ügyvédek azóta sem rettegnek a smart contract-októl, a piac mégis imádja ezt a kétségkívül nagyon erős alapokra építő eszközt, és örömmel vásárolják nyakra-főre. Enyhe eltérés, óvatosságra intő jelek azonban vannak. A momentum és így a relatív erő egy kissé gyengébb, minta bitcoin esetén. Az utóbbi napokban a nagyobb testvérrel szemben még nem közelítette meg a korábbi maximumot, a lendület is valamivel kisebb, valamint a támaszok is sokkal közelebb vannak a korábban jellemző szintekhez.

Ez első megálló, ha az ETH lefelé venné az irányt 1720 dollárnál van, az igazi próbatétel azonban az 1400 - 1450 dolláros zóna lenne, ahonnan napközben többször visszafordult az árfolyam február végén és március elején is. Ezek az alsó árnyékok egyben erőt jeleznek a piac részéről, csak úgy mint a bitcoin esetén jelzik, hogy vannak még bőven tartalékok a rendszerben. Fefelé természetesen az eddigi maximális záróérték az ellenállás, ami majdnem pontosan 1950 dollárnál található. Az enyhe lemaradás miatt persze továbbra is úgy tűnik, hogy a nagytestvér húzza felfelé az ether-t, és mind az erős korreláció, mind az enyhe relatív gyengeség vele szemben élni fog. Összességében az éteri élmény várhatóan a jövőben is fennmarad, itt azonban már több van az égen, mint néhány kis bárányfelhő, még ha igazi zivatarfelhők nem is alakultak ki egyelőre.

Litecoin

Szinte minden hasonló eszközre igaz, hogy piaci igencsak volatilisnek mondható, és napon belül is rengeteget mozoghat az árfolyam. A Litecoin esetén még így is feltűnő, hogy milyen elképesztőn magas gyertyák tudnak létrejönni. Például február 23-án a napi maximum és minimum között az előző napi záróértékhez képest több mint 25%-ot vándorolt “napon belül” ez a kriptodeviza. Ez mindenképpen azt jelzi, hogy a Litecoin még az ebben az ökoszisztémában megszokottnál is nagyobb kockázatot jelent a piaci résztvevők számára. Azonban éppen az ilyen napokon látszik az, amit a két fenti eszköz esetén is láttunk, hogy a vevők nagyon hamar ráugranak a piac egy része által hirtelen diszkontált árfolyamra, ami egy pozitív jel egyelőre.

Itt szintén óvatosságra int az a tény, hogy van némi relatív lemaradás a zászlóshajóhoz képest. Miután a Litecoin szépen kitört egy trendben elhelyezkedő rövidtávú csökkenő háromszögből, szinte töretlenül futott új csúcsra. Ezt követően azonban márciusban egyelőre nem ostromolta ezt, miközben a bitcoinnak sikerült szombaton soha nem látott magasságokba emelkednie. Emiatt az etherhez hasonlóan itt is a korábbi maximum záró a kritikus ellenállás kerekítve 237 dollárnál. Valószínűbb, hogy ennek fog nekifutni, ha a bitcoinban látható visszatesztelési kísérlet sikeres lesz. Ha mégsem, akkor 191 dollár az első, és valamivel erősebb 176 dollár jelentik a következő támasz szinteket. Ezek megtartása esetén még biztosan nem sérül a trend, bár ha az új csúcs meghódítása hosszú hetekig elhúzódna, akkor március 13-a egy alacsonyabb lokális csúccsá válna, veszélyeztetve a további előrehaladást. Külön érdemes kiemelni, hogy a rövidtávú mozgásokat mutató PPO nagyon szépen jelezte a fordulókat, és jelenleg ez az indikátor is inkább felfelé kacsintgat.

XRP

A Ripple kriptodevizája kevésbé néz ki a grafikonon olyan jól, mint a másik három eszköz, de ez nem csoda annak tekintetében, hogy más céllal, más alapelvek mentén indult útjára. Mégis, a tavaly ismét feltámadt bitcoin láz ezt az eszközt is magával rántotta egy-egy pár hétre. Ez a volatilitás esésével, amit számos indikátor, így az erre épülő Bollinger szalag szélesség is mutat, jó belépési lehetőséget adhat azoknak, akik szeretnek egyedi és sajátosan kockázatos pozíciókkal meglepni magukat. Ezen indikátor ciklikus jellegéből adódóan hamar jöhet egy újabb hirtelen elmozdulás bármelyik nap. Tekintettel a kriptodevizákat övező pozitív, gyakran eufórikus hangulatot, itt is valamivel nagyobb az esélye egy felfelé ívelő, inkább rövidtávú és spekulatív hullámnak. Jelenleg egy kissé botcsinálta háromszögben van, ami valahol a szimmetrikus és a klasszikus csökkenő között van. Ha (!) a klasszikus kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg a következő hetek mozgását, akkor ez is egy kitörés előtti állapotot mutathat.

Külön előnyt jelent az XRP esetén, hogy itt nem történik bányászat, ezért a környezetterhelése eltörpül a fenti három eszközétől. Úgy gondolom, hogy a jövőben az externáliák, így a közvetett üvegházhatású gáz emisszió is szabályozva lesz a kriptodevizák esetén is. Egyáltalán nem lehetünk meggyőződve arról, hogy ezt a bányászatnál fogják megfogni, ami miatt az adott eszközre általános fog hatni ez a fajta nyomás. A Ripple számára ez egy érdekes lehetőséget biztosíthat a távoli jövőben, és emiatt is újra könnyen elképzelhető, hogy hirtelen megint rákapnak a spekulánsok.

Címlapkép forrása: Getty Images