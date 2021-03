A fiúk a bányában robbantanak, az árfolyam mégis szárnyal

S&P Metals & Mining ETF

Az ágazattal sokáig igen mostohán bánt a piac. A koronavírus berobbanása előtt már két évvel egy csökkenő trendben volt az ezt nagyjából lefedő ETF. A pénzeső természetesen az ebbe a csoportba tartozó papírokat is megtalálta, de a relatív erő viszonylag szerény maradt. Az ETF végül csak novemberben kezdte el igazán ledolgozni a hátrányát, és fokozatosan erősített tovább, ahogy a piac kezdte elhinni, hogy a járvány az oltásokkal legyőzhető és hamarosan mindenki a nem-ciklikus gyártók termékeit fogja vásárolni, ami egyben őrületes keresletet is okoz majd a fémek és egyéb nyersanyagok területén. Világos, hogy mind a járványügyi szakértők, mind a makroelemzők ebben nagyon óvatos álláspontot képviselnek, de mit lehet tenni, ha a befektetők - akik úgy érzik, hogy mindig mindenben okosabbak az adott terület szakértőinél - ezt a várakozást már nem kis részben be is építették az értékelési modelljeikbe és az árfolyamokba.

Ahogy az eleinte lemaradó ágazatok, így ez az ETF is csak november óta indult be igazán, majd az februártól kezdett el felülteljesíteni. Az Aroon oszcillátor jelezte, hogy januárban jellemző korrekció még szokatlanul hosszúra nyúlt, de azóta ismét a maximum érték közelében van. A grafikonon mostanában is sokkal gyakoribbak a fehér gyertyák, a rövid korrigálások jellemzően csak 1-2 napig tartanak. A jelenlegi pont felfogható egy korábbi nagyon enyhe ellenállás visszatesztelésének 39,9 dollárnál. A következő érdemi szint 36 dollárnál található, ahol több alsó árnyékot is maga után hagyott az árfolyam. A 2018-as maximumokat már maga mögött hagyta a papír, így a 44 dollár lehetne az igazi ellenállás, de kétlem hogy a piac emlékezete mostanában ilyen hosszúra nyúlna vissza, ezért a további mozgás után a majd kialakuló szintek lehetnek érdekes felfelé, addig is nyitva van az ajtó.