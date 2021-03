Pénzügyi forradalom: gyorsan emelkedő árfolyamok a fintech cégeknél

Minden idők legnagyobb fizikailag is értendő bankrablása mai értéken számolva 1972-ben történt az Egyesült Államokban, amikor is a United California Bank-ot rabolta ki az éj leple alatt egy kisebb csapat. Filmbe illő módon még dinamittal is robbantottak, hogy bejussanak a széfbe, ahonnan mai értéken közel 57 millió dollárnak megfelelő összeget tulajdonítottak el. Amatőr módon azonban pár hónappal később hasonló módszerekkel robbantottak bankot Ohio-ban, és az FBI gyorsan összekötve a két esetet már le tudta őket tartóztatni, ráadásul a pénz nagy része is megkerült.

Mégsem ez volt a legtöbb pénz, amit valaha elraboltak egy banktól erre szakosodott bűnszövetkezetek. 2016 februárjában ugyanis egy kibertámadás során a fogyasztói árindexszel kalkulálva több mint 110 millió dollárt utaltak át hackerek a Bangladeshi Nemzeti Bank számlájáról, amit a New York-i Federal Reserve vezetett. Összesen majdnem egymilliárd dollárt szerettek volna átutalni jó pár számlára, de a bank biztonsági rendszere a nagy részét ellenőrzés miatt leállította, és csak a kísérletek viszonylag kis része ment át a szűrőn. Ez is elég volt a korábbi rekord megdöntéséhez. Bár a pénz útját részben lehetett követni, a felelősök nagy része ellen a mai napig nem történt vádemelés, és a pénz nagy része a mai napig nem került vissza.

A két eset különbsége rávilágít arra, hogy milyen komoly változások zajlottak le az elmúlt években a pénzügyi szolgáltatások terén. Bár az internet lassan három évtizede elérhető lesz a lakossági felhasználók számára is, a bankok, biztosítók és hasonló vállalatok nagyon sokáig csak egy újabb értékesítési csatornaként tekintettek a világhálóra. Többségük a mai napig is alig használ felhő szolgáltatásokat, igaz ennek gyakran biztonsági és szabályozási okai is vannak. A pénzügyi világban digitalizációja azonban egy elkerülhetetlen folyamattá vált, ahol az algoritmusok már nemcsak segítséget és újabb réteget jelentenek a meglévő szolgáltatásokhoz, hanem az üzleti modellek és a termékfejlesztés legalapvetőbb szintjein alakítják át piacot. Ennek megfelelően pedig a csalások és a egyéb pénzügyi bűncselekmények is egészen más módszerekre és területekre terelődtek át, miközben a tét is jócskán megnőtt.