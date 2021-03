Sebességkorlát nélkül - meddig száguldanak az európai autógyártók a német autópályán?

Volkswagen

Mindenkit a népautó és persze ennek elképesztő ütemben száguldó árfolyama érdekel a leginkább. Márciusban mintegy 68%-kal (!) került feljebb a részvény értéke a törzsrészvény (!) esetén, ami egészen elképesztő, szinte példa nélküli teljesítmény. Szinte, hiszen a 2008-as válság egy oldalhullámán egy short squeeze miatt láttunk már a Volkswagen papírjaiban ennél durvább emelkedést is. Néhány kereskedési nappal ezelőtt azt írtuk, hogy a technikai elemzés képe alapján egyértelmű a trend, de rövidtávon már túlvettnek számít. A napi bontású grafikonra nézve nem látszik, hogy lett volna korrekció és hogy a piac ezt miként reagálta volna le, de egy kicsit mélyebbre ásva érdekes dolgokat találunk. A 30 perces bontású japán gyertya diagrammon látszik, hogy a rövid távú pozíciók zárását néhány óra alatt rendezte le a piac. Előbb 10:30 és 11:00 között, majd ebédidőben érkeztek nagymértékű eladási megbízások a piacra, miközben a gyanútlan portfolió menedzserek egy-egy bratwurst társaságában töltötték az időt. Délutánra a vevők még inkább hátraléptek, de ez csak egyetlen (fél) napnyi szusszanást jelentett nekik, mert másnap megint a vevők irányították az eseményeket. A mai nyitás és az a tény, hogy egyelőre nem történt meg a rés betöltése jelenthet akár egy rövid és középtávú kimerülési rést is.

Tekintettel az extrém körülményekre, a több napos vagy hetes korrekció eljövetelére most azért nem tennék egy 45 KWh-s ID3 értékű összeget sem. A hosszútávú kép természetesen erősen pozitív, de ahogy feljebb is jeleztem, a papír a napon belüli korrekció ellenére továbbra is extrém módon túlvett, ez nem a rövidtávú kereskedés ideje. Felfelé nincs érdemi ellenállás, kis mértékben a mai maximum, azaz a 350 eurós szint lehet érdekes ebből a szempontból. Támaszt a tegnap záró és maximum zónája, vagyis 309-310 euró jelent. A leginkább megnyugtató ez lenne, ha a korrekciót a rés zárásával fejezne be a papír, de olyan mennyiségű spekulatív pozíció van benne, hogy erre viszonylag kicsi az esély. A túlvettséget jelző indikátor is nagyon magas szinten van, bár mostanában ez nem igazán érdekelte a piacot. Szintén kicsit aggasztó rövid távon, hogy az emelkedés most már rendre alacsonyabb forgalom mellett zajlik le. Talán itt az ideje egy kis pihenőnek, mielőtt lemerülnek az akkumulátorok.