Megelőzte a sajtburger a sültkrumplit - Mégis mi történt?

Plusz lökést adott a koronavírus-járvány az ételrendelésnek, a házhoz szállításnak: míg 2019-ben a NetPincérnél átlagosan 3600 forintot költöttek a vásárlók egy-egy rendelés alkalmával, addig ez 2020 év végén már több, mint 4000 forint volt. A Wolt-nál az átlagköltés 5000 forint körül alakul. A Portfolio körképe alapján az étel házhoz szállítással foglalkozó cégek törekednek a járvány miatt bevezetett szigorításokkal járó megnőtt rendelések lereagálására, bővítik szolgáltatásaikat, valamint munkaerőt is toboroznak.

A NetPincér szerint az elsőhöz hasonlóan a második hullámmal járó korlátozások bejelentése is azonnal lecsapódott a rendszerükben, és percről percre látták, ahogyan

a megrendelői bázisuk lereagálja a szigorításokat,

már november 11-én, a korlátozások bejelentésének napján megugrott a csatlakozni kívánó éttermek és üzletek száma.

Most a harmadik hullám során azonban azt tapasztalták, hogy nem volt kiugró változás az újonnan csatlakozni kívánó partnerek körében, inkább csak lineárisan folytatódott az eddigi növekvő tendencia. Hiszen január-februárban is nagyon sokan csatlakoztak a ma már 4700 partnert számláló éttermek és üzletek köréhez.

Plusz lökést adott a házhoz szállításnak a járvány

A NetPincér már a járványügyi helyzet előtt is folyamatos növekedést tapasztalt a megrendelések számában, amely az elmúlt egy évben tovább erősödött, a megrendelői bázisuk is folyamatosan emelkedik, így a tavaly ilyenkor számolt 1 millió körülihez képest mára elérték a csaknem 1,5 milliót. A cég szerint nehéz megállapítani, hogy az elmúlt egy évben mennyiben járult hozzá a járványügyi helyzet a fokozott növekedéshez, az azonban kétségtelen hogy plusz lökést adott a piacnak.

A Wolt regisztrált felhasználóinak száma 750 ezerre tehető.

A kínálatukban közel 3000 étterem érhető el, és dinamikusan bővül azon boltok száma is, ahonnan fél óra alatt kiszállítják a megrendelt kisebb vagy nagyobb bevásárlásokat is. Országosan közel 200 üzlettel állnak már kapcsolatban.

Még új a magyar piacon a Bolt Food szolgáltatása, azonban a felhasználók száma napról napra nő: jelenleg sok tízezer regisztrált felhasználójuk van, akinek mintegy fele a taxi szolgáltatásukon keresztül ismeri őket. Jelenleg mintegy 600 aktív éttermi partnerrel rendelkeznek, ez is folyamatosan bővül. Rendszeres, visszatérő megrendelőik hétköznapokon ebédet vagy vacsorát rendelnek, csütörtöktől vasárnapig elsősorban az esti megrendelések dominálnak, a péntek minden héten kiemelkedő nap minden idősávban.

Megrendelőik jellemzően éttermi fogyasztással összehasonlító mértékben költenek platformon,

az átlagos bevásárló kosár ebédidőben alacsonyabb, vacsoraidőben és hétvégén érzékelhetően magasabb.

Már nem csak ételek érkezhetnek gyorsan házhoz

A NetPincérnél míg 2019 TOP3 leggyakrabban rendelt étele a hasábburgonya, a gyros és a hawaii pizza volt, 2020-ban átrendeződött a mezőny és

ÁTVETTE A VEZETÉST A SAJTBURGER, A HASÁBBURGONYA A MÁSODIK HELYRE SZORULT,

a harmadik helyen pedig a hamburger áll, a gyros és a hawaii pizza pedig csak a TOP5 kedvenc között kapott helyet.

A sajtburger népszerűségének hátterében az valószínűsíthető, hogy a McDonald's elindította a házhoz szállítását. A szolgáltatást Budapesten először 2019-ben kezdték el tesztelni, és mára már több városban a NetPincéren és a Wolt-on keresztül is lehet rendelni a McDonald's-ból és a Burger King-ből. Ugyanakkor nemcsak a gyorséttermi, hanem a kézműves hamburgerezők is aktívabbá válhattak azáltal, hogy a koronavírus-járvány miatt kiszállításra kényszerültek.

A desszertek terén még mindig hódít a somlói galuska, azonban tavaly a tiramisu volt a második legnépszerűbb édesség a palacsinta helyett.

A Wolt-nál is a meleg ételeken belül a pizza és a hamburger a legnépszerűbb, az élelmiszerüzletekből pedig nagyon magas arányban rendelnek alkoholt, de azért az egészség oltárán is áldoznak: a zöldség-gyümölcs is jelentős részét teszi ki az élelmiszerüzletek rendeléseinek. Az egyéb, nem ételt és élelmiszert árusító üzletek közül pedig

a szexshop örvend kiemelt népszerűségnek.

A Bolt Food-nál is töretlen a street food, burger, pizza népszerűsége, de növekvő mértékben az egészségesebb, friss fogásokat is keresik a megrendelők: így pl. sushit, különböző poke bowl-okat vagy gluténmentes ételeket.

A NetPincérnél sem csak éttermekből, kávézókból vagy cukrászdákból lehet rendelni, de akár a bevásárlást is intézhetjük a felületen megtalálható több, mint 200 üzlet kínálatának köszönhetően. Tavaly decemberben indult a NetPincér market, amelyen a legerősebb volument a sör, a chips, tortilla és a mártogatós, a csokoládé és desszert, az alkoholmentes italok, valamint a kekszek és ostyák képviselik, míg a legnagyobb értéket tekintve a sör, a fehérbor, a chips, tortilla és dip, a zöldség- és gyümölcslevek, valamint a whisky népszerűsége viszi.

Nagy szükség van a futárokra

A tavalyi évben összesen több, mint 2500 fővel növekedett a NetPincér futárpartnereinek száma.

Közülük sokaknak mentőövként szolgált akkor az étel házhoz szállítás és sokan még ma is futárként dolgoznak.

A NetPincér GO szerződött futárpartnerek száma jelenleg csaknem 4000 fő és nemcsak Budapesten, de vidéken is

folyamatosan várják az új jelentkezéseket.

A Wolt tavaly tavasszal, a járvány első hulláma alatt körülbelül 1000 új futárpartnerrel szerződött le, ezzel már akkor megduplázták korábbi futáraik létszámát.

A járvány miatt gyorsan kellett alkalmazkodni a piaci igényekhez, ezt bizonyította be a Bolt Food. A magyar piacon kívül akkor szá

mos környező országban egyszerre indult tavaly áprilisban a Bolt Food szolgáltatás, amely azóta több mint 20 városban van jelen. Jelentős forgalomnövekedést észleltek az elmúlt hónapokban, ehhez igyekeznek igazítani a futár-kapacitást is, amelyet az elmúlt időszakban mintegy 20 százalékkal bővült.

A házhoz szállítás a jövőben is velünk marad

A járvány átalakította a vásárlási szokásokat, így a Wolt arra számít, hogy nem fog minden visszaállni a pandémia előtti állapotra.

Az éttermek nem fogják elengedni a házhozszállítási opciót,

hiszen ez egy plusz bevételi forrás nekik akkor is, ha már újra lesznek betérő vendégek. Ugyanígy a fogyasztók is megszokták, és megtapasztalták, hogy a rendelés gyors, biztonságos és megbízható, így valószínűleg ők is ragaszkodni fognak hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images