Menekülés Spongyabob elől - a mohóság mindent maga alá temetett!

Sokan próbáljuk meg szülőként elkerülni, hogy gyermekünk agysejt gyilkos rajzfilmeket nézzen, ami a többszáz csatornás TV-k, a streaming szolgáltatások és a YouTube idején nem egyszerű feladat, különösen a digitális oktatás kényszerű rabsága miatt. Ezek egyik legidegesítőbbike a Spongyabob nevű animációs sorozat, amelyik kultúrális hatása olyan nagy, hogy ezt a 2016-os választás idején az akkori Amerikai Elnök, Barack Obama is dicsérni volt kénytelen egy fiataloknak tartott kampányrendezvényen. Azonban még ez sem volt elegendő ahhoz, hogy megmentse Hillary Clinton-t minden idők legkínosabb választási vereségétől. A műsor a Viacom szórakoztatóipari óriáshoz tartozik, amelyet szintén nem tudott megmenteni Spongyabob: a vállalat részvényei ugyanis több mint 50%-ot zuhantak mindössze három nap alatt. Szinte hajszálpontosan lemásolva az összeomlást, a Discovery TV társaság részvényei is hasonló drámai mértékben veszítettek az értékükből. Megnéztük a technikai elemzés segítségével, hogy mi áll a hirtelen jött események piaci hátterében.

A ViacomCBS egy régivágású szórakoztatóipari csoport, amelynek portfóliójában rengeteg TV csatorna és műsor van, például a hazánkban is népszerű Comedy Central, a Nickelodeon, vagy az MTV (a zenei csatorna, nem összetévesztendő a mára már nevet változtatott Magyar Televízióval, amely más kezekben van). Valamivel fókuszáltabb tartalomgyártásra szakosodott a Discovery csoport, ahol az azonos nevű, Magyarországon is széles körben ismert TV csatorna a zászlóshajó, de számos hasonló, ismeretterjesztő jellegű brand van még a birtokában. Mindkét cég alapvetően egészséges fundamentális oldalról, a fúziók hatásaitól eltekintve stagnáló, illetve enyhén emelkedő árbevétellel, viszonylag stabil eredményhányadokkal, és emiatt profittal is. A streaming szolgáltatók növekedéséről viszont csak ábrándozhatnak, és az általuk adott kihívásokra sincsenek igazán válaszaik.

Emiatt is volt nagyon meglepő, hogy az árfolyamuk az utóbbi hónapokban hatalmasat emelkedett. A Viacom részvényeinek értéke több mint háromszorosára emelkedett alig négy hónap leforgása alatt. A Discovery egy ponton négyszeresét érte október végi szintjének. Ez azért is volt szokatlan, mert a koronavírus kitörése utáni pánikot követően hamar visszatértek tavaly február körüli szintjükre és az emberek amúgy is csak a legvégső esetben mondják fel anyagi okokból kábel TV-s díjcsomagjaikat még válság idején is, pláne ha egyébként is otthon kell ülniük egész nap. Még furcsább a felfutás annak tudatában, hogy mindkét részvény évek óta szenvedett, hol csökkenő trendben, hol oldalazva mozogva. Ehhez képest az utóbbi pár hónapban bőven túllépték sokéves maximumaikat. Ez már önmagában magyarázatra szorul, és csak ennek a háttérnek az ismeretében lehet megérteni, hogy miért zuhant ekkorát a két cég árfolyama.

A Comedy Central-on is futó, helyenként valóban vicces és gyakran aktuális társadalomkritikus üzenetekkel is rendelkező South Park sorozatban van egy rész, amiben felbukkan Captain Hindsight (a magyar fordító szerint Megmondó Kapitány). A név a hindsight bias kifejezésre utal, amely a pénzügyi viselkedéstan egyik ismert jelensége: amikor az emberek hajlamosak utólag - gyakran tévesen - úgy megítélni, hogy valamely esemény korábban előre látható volt. Captain Hindsight szívesen ellátogat egy-egy katasztrófa helyszínére, ahol nagy lelkesedéssel osztja az észt arról, hogy mit kellett volna tenni annak megelőzése érdekében, ahelyett hogy valós segítséget nyújtana. Ez az a jelenség, amit a köznyelv “utólag könnyű okosnak lenni” mondattal szokott illusztrálni. A legtöbb esetben a részvényelemzések valóban kísérletet tesznek arra, hogy előrejelezzék egy-egy vállalat fundamentumait, értékét, vagy technikai elemzés által akár az időzítésre is javaslatot tegyenek. Bár a cikk végén az utóbbi itt is meg fog történni - hiszen jelenleg sem a fundamentumok, hanem a piaci folyamatok irányítják az árfolyamot - itt sokkal inkább a korábbi eseményeket és azok okait vizsgáljuk.