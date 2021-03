Kitörés előtt az élelmiszeripari részvények? - Rengeteg pénz van a konzerv mélyén!

Az Invesco Dynamic Food and Beverage ETF (PBJ) a nevéhez hűen a legfontosabb élelmiszeripari cégek részvényeit tartalmazza. Szinte az összes papír innen a nem ciklikus fogyasztói termékek gyártói közé tartozik, vagyis sem a válságok, sem a fellendülések nem hatnak rájuk nagymértékben, szemben például az autógyártókkal. Ennek ellenére is sokáig csalódást keltő volt az ágazat teljesítménye, ami szinte a teljes Trump elnökséget végigoldalazta annak ellenére, hogy ők is és a befektetők is profitáltak az adócsökkentésekből, és hát maga az ex-Elnök is mindent megtett a kalóriák frontján, hogy növelje az ágazat bevételeit. A gyakran emlegetett koronavírus-sokk itt is a mélybe küldte az árfolyamot, de ennek mértéke éppen az említett jelleg miatt sokkal kisebb lett. A rengeteg gazdaságba öntött pénz és a viszonylagos stabilitás itt is megtette a hatását: a kurzus szárnyalni kezdett és egy nagyon stabil emelkedő trend alakult ki. A tavalyi év végén az ETF még csak a korábbi maximumok környékén járt, de a növekedési papírokból az értékalapú befektetésekbe történő rotáció miatt ez az ágazat is tovább tudott emelkedni.

Az Invesco ETF szinte folyamatosan alulteljesíti a legszélesebb körben figyelt index, az S&P 500 ETF-ét (SPY). Relatív teljesítményt tekintve az értéke közel felét elveszítette a 2016 és 2020 közötti öt évben. Ennek egyik oka az, hogy amíg a SPY méretéből fakadóan 0.09%-os teljes költségmutatóval (expense ratio) működik, addig a sokkal kisebb PBJ befektetői 0.63% közvetlen költséggekel kell hogy számoljanak. Ez azonban még nem magyarázná meg a különbséget és a jól látható trendet. Az eltérés nagy részéért inkább az felel, hogy a növekedési papírok, valamint a passzív ETF-ek korában, amikor a technológia egyre nagyobb szeletet hasít ki a fontosabb indexek súlyából, és az alapkezelőknek sokszor nincs manuális mérlegelési lehetősége, hogy mibe mennyit fektetnek, a hasonló, konzervatívabb ágazatokba relatíve kevesebb pénz áramlik.

Az is feltűnő azonban, hogy az utóbbi hetekben ez a trend megfordulni látszik és mostanra az ágazat erősebbnek tűnik a piacnál. Ez jórészt a gyakran emlegetett rotációnak köszönhető, a növekedési papírokból egyre inkább az értékalapú részvények felé tereli a fókuszt. Ennek köszönhetően több nagy kapitalizációjú, a fogyasztók számára is gyakran jól ismert vállalat részvénye tört ki vagy készül kitörni a napokban, jelezve a szándékát a trend folytatódására.