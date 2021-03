Aegon Magyarország: előállt elképzeléseivel a bécsi vevő (Interjú)

A hatósági jóváhagyásokat és a tranzakció nyárra tervezett lezárását követően önálló biztosítóként, de új márkanévvel folytatná tevékenységét az Aegon Magyarország, immár az osztrák Vienna Insurance Group (VIG) érdekeltségeként – közölte a Portfolio-val a VIG Magyarországért felelős igazgatósági tagja. Lehel Gábor szerint a VIG régi szándéka valósul meg az adásvétellel, hiszen meglévő biztosítójával, az Unionnal együtt piacvezető szereplővé válik Magyarországon. Interjúnkból kiderül: természetes stratégiai piacaként tekint a VIG Magyarországra, nagy értéket lát a megvásárolt biztosító szakembergárdájában, emellett új üzleti területként tekint annak alapkezelőjére és nyugdíjpénztárára.

November végén jelentették be, hogy a VIG felvásárolja az Aegon magyar, lengyel, román és török érdekeltségét. Azóta nem sokat hallottunk a tranzakcióról, milyen menetrend van most az Önök fejében?

Reményeink szerint

a harmadik negyedév elejére, vagyis nyár közepére megtörténik a closing,

és akkortól az Aegon érintett vállalatai is a Vienna Insurance Group érdekeltségeként működnek tovább. A tulajdonosváltást az érintett országokban a különböző felügyeleti és versenyhivatali szerveknek engedélyezniük kell. Magyarországon az MNB és a veszélyhelyzetre való tekintettel a Belügyminisztérium engedélyére is szükség van, jelenleg folyamatban vannak ezek a hatósági eljárások.

Hosszú ideig multibrand startégiát folyatott a VIG Magyarországon, és számos országban ma is ez a jellemző. Egyesítik-e az Aegont az Unionnal?

A Vienna Insurance Group gondolkozásmódjának, stratégiájának a lokális vállalkozói szemlélet mellett a másik nagyon markáns megkülönböztető eleme mindig is a több márkás, több vállalatos stratégia volt. Bár a tranzakció még nem zárult le, jövőbeni elképzeléseink Magyarországon egyértelműen a többmárkás modell fenntartásáról szólnak. A VIG minden országban, ahol piacvezető, két biztosítóval dolgozik (például Ausztria, Csehország, Szlovákia). Ez természetesen egy különös kihívás elé is állít bennünket Magyarországon, hiszen az engedélyezési folyamat lezárulta után

egy jól ismert márkanevet kell majd újra cserélni.

Az új név kiválasztásában számítunk a hozzánk újonnan csatlakozó magyar kollégákra.

Mi a tervük a magyar menedzsmenttel?

Versenytársként természetesen ismerjük az Aegont, egy sikeres biztosító társaságról van szó. A sikert pedig emberek, a munkatársak, a menedzsment hozta létre. A vállalat értékelésénél, a tranzakcióval kapcsolatos döntések során a stratégián, számokon túlmenően ezt is maximálisan figyelembe vettük. Örülünk, hogy sikeres, tapasztalt menedzsmenttel és munkatársakkal gazdagodik a csoport.

Elemzésünk szerint meglehetősen drágán vásárolnak. Miért ennyire értékes az Önök számára a régiós Aegon?

A VIG Közép-Kelet Európa vezető biztosítási csoportja, a közép-kelet európai régióban van otthon és ez az a régió, ahol még tovább szeretné erősíteni pozícióját. Az Ausztriához történelmileg, érzelmileg közel álló magyar piacon is a top pozícióra törekedtünk (reális esélyünk volt néhány év alatt a három legnagyobb biztosító közé kerülni), de a piacot felülteljesítő organikus növekedés mellett akvizíciókra is nyitottak voltunk. Az Aegon megvásárlásával nem csak hogy top pozícióba, de piacvezető pozícióba is kerülünk. Az Aegonnal új lehetőségek nyílnak meg a VIG csoport számára. Különösen értékes számunkra, hogy sikeres biztosító társasággal bővül a magyar portfólió és további fejlődési potenciált jelent az alapkezelő és a nyugdíjpénztár is. Az akvizíció legjelentősebb eleme Magyarország volt, de erősítettük jelenlétünket Romániában, Lengyelországban ill. beléptünk a török életbiztosítási piacra is.

Magyarország egyik legnyereségesebb biztosítója az Aegon Magyarország, van-e mégis, amit teljesen másképp csinálnának?

Terveink szerint több márkás stratégiával, két vállalattal megyünk tovább, de a back office-ban, a háttérfolyamatokban meg kell találni a szinergiákat. Az első lépés mindenképpen a „köldökzsinór elvágása” lesz, hiszen a biztosító új anyacéget kap.

Utána jöhetnek az új, építkező üzleti lépések és a szinergiák kiaknázása, mindamellett törekszünk arra, hogy a vállalatok jellegüket megtartsák.





Mennyiben hasonlít és mennyiben különbözik egymástól a VIG és a magyarországi Aegon termékstruktúrája, értékesítési és piaci stratégiája?

A VIG, ahogy említettem, a több márkás, több csatornás stratégiában hisz, ahol különösen nagy érték a jó kapcsolat a külső partnerekkel, alkuszokkal, jelentős elem a bankbiztositás és különösen fontos a saját hálózatok megléte, jelentős súlya. Sok lábon állunk. Ezen túlmenően – és ebben a magyar működés elöl jár - az újszerű megoldások is szerephez jutnak. Ha mindezt számba vesszük, akkor az Aegon termékpalettája, csatornái, kapcsolatai, üzleti filozófiája jól illeszkednek a VIG stratégiájához.

Mekkora lesz Magyarország súlya a VIG Csoporton belül a tranzakció révén?

A számokat tekintve Magyarország súlya a VIG csoporton belül nagyságrendileg megegyezik a magyar biztosítási piac régióban képviselt súlyával. Ugyanakkor az eddig is elmondható volt – és ez a tranzakcióval tovább is fog erősödni - hogy a magyar operáció méretéhez képest felülreprezentált a csoportban, köszönhetően megbízhatóságának, kreativitásának, különleges, innovatív megoldásainak.

Csomagban vásárolnak: a lengyel, a román és a török piacon is új érdekeltséggel rendelkeznek majd. Van, amelyiktől ezek közül megválnának?

Nem gondolkozunk ilyenben, mindegyik új biztosítónkban értéket és komoly üzleti lehetőségeket látunk.

Mi a szándékuk a magyarországi csoporttagokkal, például az Aegon alapkezelőjével és nyugdíjpénztárával?

A VIG hosszú távon elkötelezett a régió iránt, ez megnyilvánul a befektetési területen is, hiszen alapvetően lokális eszközökbe fektet, lokális know-howra épít, biztosításra jellemző módon hosszú távú instrumentumokat is keres. Itt kézenfekvő a hazai állampapírok szerepe. A régióban, az országban betöltött szerepünk növekedésével párhuzamosan, a hosszú távú elkötelezettség jegyében nyitottak vagyunk a még szélesebb gondolkodásra, gondolok itt

az infrastruktúra típusú befektetésekre, mint megújuló energia, energia hatékonyság, környezetbarát szállítmányozás, de ebbe a gondolatiságba tartozik, amennyiben azt a törvényi szabályozás lehetővé teszi, a megfizethető lakhatás vagy a kis-és középvállalatok profitábilis növekedésének támogatása.

A tovább fejlődés másik eleme a csoporttagok közötti együttműködés erősítése, a helyi tudás regionális megosztása. Ezen a területen a magyar működésnek továbbra is jelentős szerepet szánunk, nagyon számítok a kollégákra, csakúgy, mint a csoportba újonnan érkező Aegon Alapkezelőre. A VIG eddig nem az alapkezelésre fókuszált, piacaink döntő többségében nem rendelkezünk önálló alapkezelővel. A megvásárolt alapkezelő olyan új üzleti lehetőségeket nyithat előttünk, amit ügyes know how-transzferrel a VIG más piacain is sikerrel használhatunk fel.

A magyar biztosítási piac legnagyobb szereplőjévé válik a VIG a tranzakcióval. Mekkora piaci részedéssel, költséghatékonysággal és megtérüléssel kalkulálnak hosszú távon, és elképzelhetők-e még további akvizíciók?

A 2019-es piaci adatok alapján a VIG a magyar biztosítási piacon 19% feletti piaci részesedést szerez, és profitábilis növekedéssel tovább kívánja erősíteni magyarországi jelenlétét.