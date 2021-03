Ez lehet a megoldás az emberiség előtt álló legkomolyabb problémákra?

Nem szívesen mondanál le a vasárnapi húslevesről, de közben azt is szeretnéd, hogy fenntartható és egészséges bolygón éljenek az unokáid? A Boston Consulting Group és a Blue Horizon Corporation frissen megjelent tanulmánya szerint ez a két igény nem feltétlenül fogja ütni egymást a jövőben, 2035-re ugyanis könnyen lehet, hogy kedvenc ételeink többségét állati eredetű hozzávalók helyett alternatív forrásból származó fehérjékkel készíthetjük majd el. Mindez nem csak egészségügyi szempontból lenne pozitív körülmény, de a környezeti biztonság és a fenntarthatóság területén is komoly eredmény lenne.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Változik a világ

Megkerülhetetlen tény, hogy az emberiség nagy része a húsközpontú étrendet részesíti előnyben, ezzel kapcsolatban a számok sem hazudnak – csak 2020-ban 574 millió tonnányi húshoz kötődő terméket fogyasztottunk, beleszámítva a tejtermékeket és a tojást is

– ez személyenként körülbelül 75 kilogrammot jelent.

A fogyasztott mennyiség pedig továbbra is nő, leginkább a fejlődő országokban.

Környezetvédelmi, egészségügyi, vagy állatjogi megfontolások miatt azonban egyre növekszik azon fogyasztók száma és aránya, akik már most alternatív fehérjékkel helyettesítik a húst vagy annak egy részét az étrendjükben. A BCG és a Blue Horizon Food for Thought: The Protein Transformation című tanulmánya szerint a fehérjepótló alternatívák – vagyis a növényi alapú, a mikroorganizmusok által létrehozott, vagy az állati sejtekből tenyésztett fehérjék - 2035-re reális húsfehérje-pótlást jelenthetnek kedvenc ételeink 90 százalékának elkészítéséhez.

A tanulmány szerint 2035-re az alternatív fehérjetermékek mind ízben, állagban és árban is elérhetik a húskínálat szintjét, ennek köszönhetően

a világon fogyasztott összes hústermék 11 százaléka valamilyen alternatív készítménnyel lesz kiváltva.

A fehérjefogyasztási szokások alakulása 2035-ig, forrás: bcg.com

Ha az iparági innovációs folyamat felgyorsul, a CO2 kibocsátási árak tovább emelkednek, és az állattenyésztésről az alternatív fehérje-előállításra áttérő gazdálkodók támogatást kapnak, ez a mennyiség akár duplájára is nőhet a következő másfél évtizedben. Ebben az esetben a húsfogyasztás Európában és az Egyesült Államokban már 2025-ban eléri csúcsát és onnan fogva már csökkenni fog.

Jók a kilátások

A fehérjepótló alternatívák piaca a tanulmány szerint a tavalyi 13 millió tonnáról (ami az összhús-fogyasztásnak mindössze 2 százaléka) közel 100 millió tonnára növekedhet 2035-re, vagyis a teljes fehérjepiac 11 százalékát kiválthatja. Kilónkénti 3 dolláros átlagárral számolva

ez összesen 290 milliárd dolláros piacot jelentene.

Az alternatív fehérjeforrások fogyasztásának alakulása, forrás: bcg.com

Ha az alternatív proteinforrások földrajzi megoszlását tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy Észak-Amerika és Európa a “legérettebb” piacok, számos vállalat alternatív húskészítményét találhatjuk már meg évek óta a szupermarketek polcain. A környezet-és egészségtudatos kultúra erősödésének köszönhetően további komoly piacnövekedést láthatunk majd vélhetően ezeken a kontinenseken.

A legkomolyabb növekedési reményeket az ázsiai régióban látják a BCG kutatói: a növekedést ezekben az országokban a nagy és gyorsan növekvő népesség hajtja, amely nagy általánosságban egyre több fehérjét fogyaszt - 2035-re ez a piac adhatja a globális alternatív fehérjefogyasztás kétharmadát.

Az alternatív proteinforrások földrajzi megoszlása, forrás: bcg.com

A legégetőbb problémákra lehet gyógyír

Fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve az állati eredetű ételek kiváltása már most is kulcskérdés és még inkább az lesz a következő években. Az alternatív fehérjékre való áttérés az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak eléréséhez is hozzájárulhat – főként az ENSZ fogyasztási, a termelési és az éhezés felszámolásához szükséges céljainak érdekében. Ha 2035-ig megvalósul az alternatív fehérjék tanulmányban felvázolt 11 százalékos piaci növekedése,

csupán a húsok és a tojás kiváltásával a globális CO2 kibocsátás több, mint 1 gigatonnával csökkenthető lenne a következő másfél évtizedben, ami Japán jelenlegi éves CO2 kibocsátásával egyenértékű.

Az alternatív fehérjeforrások használata a károsanyag kibocsátás visszaszorítása mellett nagymértékű ivóvíz-megtakarítást is hozhat: a következő másfél évtizedben óvatos becslések szerint is legalább 39 milliárd köbméter ivóvizet spórolhat meg a mezőgazdaság, ami akár 40 évre fedezhetné a közel 9 millió lakossal rendelkező London vízfogyasztását. A globális vízhiány fenyegetéséről nemrég részletesebben is értekeztünk, az írás itt olvasható.

Ezen áll, vagy bukik minden

Ugyan a környezeti biztonság és a fenntarthatóság előnyei vitathatatlanok, a fogyasztók meggyőzésének legfőbb szempontja a helyettesíthetőség elérése. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az alternatív fehérjék ízben, állagban és árban is elérjék, vagy felülmúlják a mai húskínálat szintjét.

A BCG kutatása alapján ez három fázisban fog megtörténni, attól függően, hogy milyen típusú fehérjét szeretnénk pótolni:

A növényi alapú alternatívák , mint a szójából, a borsóból és más növényekből származó fehérjékből készült hamburgerek, tejtermékek és tojáspótlók legkésőbb 2023-ra elérik a helyettesíthetőséget.

, mint a szójából, a borsóból és más növényekből származó fehérjékből készült hamburgerek, tejtermékek és tojáspótlók legkésőbb 2023-ra elérik a helyettesíthetőséget. A mikroorganizmusokból , például gombákból, élesztőkből és egysejtű algákból előállított alternatív fehérjék 2025-re érhetik el a kívánt szintet.

, például gombákból, élesztőkből és egysejtű algákból előállított alternatív fehérjék 2025-re érhetik el a kívánt szintet. A közvetlenül állati sejtekből mesterségesen tenyésztett fehérjék 2032-re felelhetnek meg a fenti elvárásoknak.

A helyettesíthetőség fázisainak elérése, forrás: bcg.com

Nick Halla, az Impossible Foods cégvezére így fogalmazott a fentiekkel kapcsolatban:

Az újdonság varázsa miatt veszed meg a terméket, azért jössz vissza, mert ízlett az étel és látod benne a pozitívumokat, mint mondjuk a fenntarthatóságot vagy a tápláló voltát, és akkor maradsz meg hosszú távú fogyasztónak, ha valóban képviseli a fontos értékeket a termék.

A három forgatókönyv

A már többször említett 11 százalékos lefedettség tulajdonképpen egy “base case” szcenárió, amely a fogyasztói elfogadás, a szabályozási rendszer és a technológiai fejlődés következetes és legvalószínűbb alakulásával számol. A változókban történő eltérések mentén három alternatív forgatókönyvet vázoltak a kutatók – elég nagy a szórás, de leginkább felfelé változhat az a bizonyos százalék.

Első forgatókönyv: A tudósok, a startupok, az élelmiszeripari vállalatok és a befektetők erőfeszítései olyan technológiai változásokhoz vezetnek, amelyek javítják a termékek minőségét és felgyorsítják a helyettesíthetőség kialakulását. Az alternatív fehérjeforrások gyorsabban terjednek, 2035-ben a teljes piac 16 százalékát teszik ki.

A tudósok, a startupok, az élelmiszeripari vállalatok és a befektetők erőfeszítései olyan technológiai változásokhoz vezetnek, amelyek javítják a termékek minőségét és felgyorsítják a helyettesíthetőség kialakulását. Az alternatív fehérjeforrások gyorsabban terjednek, 2035-ben a teljes piac 16 százalékát teszik ki. Második forgatókönyv: Támogatóbb szakpolitikák és szabályozások lépnek érvénybe, mint például az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának széles körű megadóztatása és az agrártámogatások átcsoportosítása az alternatív fehérjékre való áttérés támogatása érdekében. Mindez lényegesen olcsóbbá teszi az alternatív fehérjeforrásokat a hagyományos állati eredetű élelmiszerekhez képest, így 2035-ben a piac 22 százalékát tehetik ki az alternatív forrású készítmények.

Támogatóbb szakpolitikák és szabályozások lépnek érvénybe, mint például az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának széles körű megadóztatása és az agrártámogatások átcsoportosítása az alternatív fehérjékre való áttérés támogatása érdekében. Mindez lényegesen olcsóbbá teszi az alternatív fehérjeforrásokat a hagyományos állati eredetű élelmiszerekhez képest, így 2035-ben a piac 22 százalékát tehetik ki az alternatív forrású készítmények. Harmadik forgatókönyv: Azok a fogyasztók, akikről még jelenleg nem tudni, hogy szívesen fogyasztanák-e a helyettesítő termékeket, a későbbiekben nem lesznek hajlandóak kipróbálni őket, ennek hatására kisebb mértékben fog növekedni az alternatív termékek piaca, így csak 10 százalékot fog kitenni 2035-ben.

A különböző forgatókönyvek alakulása, forrás: bcg.com

Konklúzió

A tanulmányt összegezve elmondható, hogy adottak az alternatív fehérjék előnyei:

alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátás, kevesebb aggály az állattenyésztés etikai és környezeti következményei miatt, valamint – amennyiben sikerül elérni a tökéletes helyettesíthetőséget – a megszokott ízű, tápláló és egészséges ételek.

A fogyasztók hozzájárulhatnak az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaihoz, míg az ESG-orientált befektetők részt vehetnek egy potenciálisan jelentős, új iparág növekedésében.

Ami pedig a történet motorját illeti, a tanulmány szerint a mezőgazdasági termelők és a tudósok lesznek az “átalakulás szíve”. Az élelmiszeripari vállalatok és a startupok fogják kifejleszteni a termékeket és javítani a méretgazdaságossági szempontokat úgy, hogy az alternatívák ízletesebbek és olcsóbbak legyenek, biztosítva ezzel az egyre magasabb piaci részesedést az alternatív termékek számára.

Címlapkép: Robert Nickelsberg/Getty Images