Végleg visszatér a volatilitás a koronavírus előtti szintekre?

VIX

A teljes nevén CBOE Volatilitás Index (VIX) a nagy kapitalizációs amerikai részvényeket magában foglaló S&P 500-ra kiírt opciókba árazott volatilitást méri. Az opciók árazását több tényező is befolyásolja, kezdve az alaptermék árfolyamától a hozamkörnyezetig, de sokuknál még a likviditásnak is komoly szerepe van. A beárazott volatilitást mégis érdemes leválasztani, mert nagyon sokat elárul a piac lelkiállapotáról. Fontos megfigyelés, hogy a volatilitásnak ciklikus jellege van, azaz ha nem is tökéletesen szabályozott időközönként, de nagyrészt hasonló időtartamban váltakozik. Szintén ki kell emelni, hogy a volatilitás ritkán ugrik extrém magas értékre, és ez általában rövid ideig tart. A relatív alacsony szintek ugyanakkor általában sokkal hosszabb ideig tartanak, amit érdekes tanulmányok is alátámasztanak.

A VIX értéke természetes módon ingadozik, így ha csak nincs valamilyen nagyon ritkán tapasztalható érték, akkor a hosszútávú folyamatokról az aktuális szint alapján nem tudunk érdemi következtetéseket levonni. Emiatt itt is javasolt egy hosszútávú mozgóátlagot alkalmazni, amely kisimítja az index hektikus mozgását. Ezt figyelve azonnal szembetűnik, hogy az elmúlt 5 év során három szakasz váltotta egymást. 2017 végéig eleve alacsony és lassan ereszkedő értékek voltak megfigyelhetőek, a végefelé már egészen 10 közelébe ereszkedve. 2018 elején megugrott a volatilitás és a mozgóátlagban is sokkal magasabb jellemző szint alakult ki, egy idő után stabilan 15 felett. Ennek az időszaknak a koronavírus járvány vetett véget, ami soha nem látott helyzetet állított elő a világ társadalmaiban, gazdaságaiban és a pénzügyi szektorban is. A VIX hatalmasat ugrott, közel a 2008-as válság legsötétebb napjaira jellemző szintek közelébe. Egy idő után természetes módon csökkenni kezdett az értéke, de mégis egy korábbinál sokkal magasabb “nyugalmi szint” alakult ki az indexben. Ez nagyjából a 25 körüli értékeket jelenti, ami egyértelműen sokkal magasabb a korábbi két szakasznál, és általában szinte minden egyéb történelmi időszaknál az elmúlt évtizedekben.