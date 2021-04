Növekedési részvények fontos támaszoknál: túlélik a korrekciót?

Lemonade

A Lemonade egy fintech, azon belül is insurtech cég, amelyik olcsó és átlátható biztosításokat kínál, teljes mértékben digitális alapokon. A fiatalabb korosztályok, így a millenniál és Z generációk között nagyon népszerű a kulturális értelemben is új megközelítést alkalmazó vállalat, így az árbevétel növekedése egészen lenyűgöző. A lelkes ügyfelek gyakran befektetőkké is váltak a tavalyi tőzsdei bevezetést követően. Az árfolyam így a tőzsdei debütálást követően tovább emelkedett, és egy hosszabb korrekció, illetve oldalazás után egy egyértelmű középtávú emelkedő trendbe került. A többi fintech, sőt technológiai céggel egyetemben 2021 eleje jelentett ebben fordulatot, ahol a 150 dolláros támaszról való letörés után szabadesésbe kezdett és elvesztette korábbi maximum értékének, több mint a felét. A hosszútávú trend korrekciója 80 dollárnál ért véget, ahol egy erős fordulós nap után - ahol egy hatalmas kalapács alakzat alakult ki - a papír megtalálta a támaszát. Ezt kedden tesztelte vissza, egyelőre úgy látszik hogy sikerrel, mert egy viszonylag erős vételi napot hagyott maga mögött a papír. A 80 dolláros szint továbbra is nagyon fontos marad, de a hosszútávú trendet a vevőknek egyelőre sikerült megmentenie.

Pinterest