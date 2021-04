Tesla-gyilkosnak kiáltották ki, de csúnyán összeesett a NIO

Kövesy Károly Cikk mentése Megosztás

A csőd széléről a tőzsde csúcsáig jutott a Tesla-gyilkosnak kikiáltott kínai elektromosautó-gyártó, a NIO, amelynek a részvényárfolyama tavaly több mint 12-szeresére emelkedett. Az idén január közepi csúcsról viszont közel lefeleződött az árfolyam, amiben makrogazdasági és részvénypiaci átalakulással kapcsolatos tényezők is szerepet játszottak, de szektor- és cégspecifikus tényezők is hatottak. Nagyon úgy tűnik, hogy a Tesla még pont időben indult, és mostanra igencsak meg tudott erősödni, de mivel a tradicionális autógyártók felébredtek, és egyre inkább technológiai cégként gondolkodó, elektromosautó-gyártókká válnak, mellettük a korábbinál jóval alacsonyabb belépési korlát ellenére is nagyon nehéz lesz a pálya az új belépőknek, mint a NIO is, ezt is árazzák már a befektetők.