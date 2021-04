Új csúcson néhány tech nagyágyú! - Folytatódik a trend?

Az első negyedév második fele a gyakran emlegetett rotációról szólt, amelynek során a növekedési részvényekből az értékalapon kezelt papírokba került át a magának utat kereső tőke. Ennek megfelelően a legismertebb technológiai cégek árfolyama is jelentős korrekcióba került. Bár a többségüktől további alulteljesítést vártunk, többen is új csúcsra tudtak futni az elmúlt napokban. Volt köztük olyan, amivel kapcsolatban korábban is optimisták voltunk, de olyan is, amelyik meglepetést tudott okozni. Technikai elemzés.

Google (Alphabet)

Mindenki kedvenc és egyetlen örökös keresője volt a legstabilabb nagy technológiai részvény a korrekció alatt. Maga a papír nem is volt igazán korrekcióban, egy viszonylag szűk sávban bekkelte ki a nehezebb időszakot. Ezalatt érdemi szintű disztribúciót nem láttunk benne, a legtöbb intézményi résztvevő türelmesen tartotta a részvényeket. A felülteljesítés ezúttal is meghozta a gyümölcsét, és az alacsony volatilitásból laza eleganciával tört ki az új csúcsokra. Ez közép- és hosszútávon is egy kifejezetten jó jel, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy folytatódni fog a trend. Mindezt a forgalom alapú indikátor is megerősíti, amely most ismét egyértelműen a pozitív tartományba került. Ennek lassú mozgása viszont azt vetíti előre, hogy a trend ezen szakaszában a mérsékelt, de folyamatos vételek lesznek meghatározóak a nagy szereplők részéről, ami miatt hatalmas ugrásokra technikai alapon nem lehet számítani. A korábbi ellenállás szintje, vagyis 2100 dollár lehet természetes támasz, a sáv aljával együtt, 2000 dollárnál. Onnan a legközelebbi szint ami megfoghatja egy kicsivel 1700 dollár felett található, ám ha idáig esne, akkor már a hosszútávú trend megmaradásáért küzdene a papír. Rövid távon enyhe túlvettség tapasztalható.

Microsoft