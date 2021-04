Most van az év legjobb időszaka a részvénypiacokon!

“Sell in May and Go Away” - Szól a klasszikus, ezerszer ismételt mondás a tőzsdei árfolyamok kapcsán. Most azonban még csak április derekán járunk, és logikusan következik a bölcsességből a kérdés: ezek szerint tavasszal inkább tartani érdemes a részvényeket, ha csak annak a végén érdemes eladni? Ahhoz, hogy a kérdésre válaszolni tudjunk, két statisztikát kell megnéznünk: havi bontásban az emelkedés gyakoriságát, illetve magát a havi átlagos teljesítményeket.

Az S&P 500 a legszélesebb körben követett index, és amely jellemzően az amerikai, nagy kapitalizációval rendelkező részvényeket foglalja magában. A történelmi idősort tanulmányozva egyértelműen látszik a szezonalitás hatása. A tavasz és az év vége a két legerősebb időszak. Áprilisban a historikus adatokat alapul véve 80% az esélye annak, hogy az index emelkedni fog, amely a legmagasabb érték az összes hónapot tekintve. Az sem elhanyagolható, hogy a május is nagyon erős, háromból több mint két esetben ez a hónap is profitot termel nagy átlagban a befektetőknek, ami holtversenyben a harmadik legerősebb érték. Szezonálisan tehát két nagyon erős hónapról beszélünk, olyannyira, hogy ez a legerősebb hatoda az egész évnek, az emelkedés valószínűségét tekintve mindenképpen.

Ám még ennél is többet mondanak az átlagos havi hozamról szóló adatok. Ebből a szempontból is április a legerősebb hónap, hiszen átlagosan 2,3%-os profitot láthattak a számlakivonataikon a befektetők. A második legerősebb a hónap november 1,9%-kal. Viszont május 0,4%-os átlagos eredményével csupán a hetedik helyet foglalja el ezen a listán. A májusi eladást az is erősíti, hogy június -0,5%-os hozamadatával a leggyengébb időszaka az évnek.