Melyik ruházati részvényt akasszuk le a vállfáról?

Azt gondolhatnánk, hogy a koronavírus válság, és a bevásárlóközpontok rendszeres bezárása negatívan érintette a ruházati cégeket, legyen szó gyártókról, vagy kereskedelmi láncokról. Az árfolyamokon azonban ebből nem sok látszik, és nem csupán arról van szó, hogy a tengernyi ösztönző csomag és monetáris lazításból kivették a részüket. A legnagyobb emelkedés során ugyanis szinte végig felülteljesítették a főbb indexeket. Az utóbbi hónapokban azonban a relatív erő elpárolgott, és csak az elmúlt néhány napban adtak ismét komoly életjeleket az ágazatba tartozó részvények. A technikai elemzés által megnéztük, hogy mire számíthatunk tőlük.

Az alábbiakat elemeztük a cikkben: Textiles, Apparel & Luxury Goods Index

Levi Strauss

Nike

Adidas

Gap

Abercrombie & Fitch

Textiles, Apparel & Luxury Goods Index

Az ágazati index nemcsak lépést tudott tartani az S&P 500-al, hanem az elmúlt 12 hónapban - amikor is a koronavírus okozta válság egyértelműen a padlóra küldte a tőzsdéket - nagymértékben felül is múlta azt. Amíg a széles körben figyelt mutató 47%-kal került feljebb a mélypont környéke óta, addig az ágazat cégeiből összeállított index több mint 64%-kal száguldott. Ugyanakkor a relatív erő 2021-ben már nem volt meg, és ismét az S&P 500 vette át a vezetést a versenyben, új csúcsra futva az elmúlt néhány nap során is. A ruházati index kitörése azonban még várat magára, egy igen széles sávban mozog: 1060 és 1190 pont között. A hosszútávú trend még nem sérült, sőt a tavalyi év emelkedésének mértékéhez és időtartamához képest a mostani helyzet még bőven beleillik a képbe: egy normálisnak tekinthető korrekciót, illetve óvatos kivárást láthatunk. Kifejezetten jó hír továbbá, hogy a támasz zónából rendszeresen nagy erővel pattan vissza az árfolyam, gyakran még napon belül: nem egy nagy alsó árnyékot hátrahagyva a japán gyertya diagramon. Továbbra is valószínűbb a felfelé kitörés, de ennek megtörténtéig inkább az egyedi papírokban érdemes keresni a lehetőségeket.

Levi Strauss

Hihetetlennek hangzik, de minden farmer ősatyját már 168 éve megalapították. Az erős márka számos támadást vissza tudott verni, és még ha voltak nagyon erős kihívók is, akik komoly méretű piacot volt képes elvenni tőlük, őket is képesek voltak túlélni, és megverni a konkurencia nagy részét. A részvény is egyértelműen felülteljesítő, ez látszik az indikátorból, és abból is, hogy képes volt új csúcsra futni, nem úgy mint az ágazati index. Nagyon érdekes, hogy a társaság papírjai csak két éve kerültek bevezetésre a tőzsdére, így hosszútávú trendeket még nemigen találni. Október óta csatlakozott a nagy koronavírus utáni emelkedéshez, így azért szinte biztosan elmondható, hogy egy új hosszú távú emelkedő trendben van. Nemrég áttörte e 25,5 dolláros ellenállás szintet, ami egy korábbi lokális csúcshoz kötődött, és mostantól természetes támaszként szolgálhat. Emellett 23 és 19,6 dollárnál vannak még említésre méltó támasz szintek. A forgalom nagymértékben megugrott, de ez nem feltétlenül pozitívum: az jól látszik, hogy nagyon sokan eladásra használták fel az új maximumokat. A részvény kilátásai ettől függetlenül is jók közép- és hosszútávon, de igazán megnyugtató az lenne, ha új intézményi vételeket látnánk a piacon.

Nike

Egy ilyen listából nem maradhat ki a Nike, ami az ágazat legnagyobb értékű márkaneve, például a Brand Directory gyűjtése alapján. A nagy név ellenére a technikai kép korántsem nevezhető rózsásnak. A papír egyértelműen lemaradó, relatív erőről nem igazán lehet beszélni. Az abszolút maximumát még tavaly, december közepén érte el, és azóta egyre inkább úgy néz ki, mint ami egy nagy tetőt épít ki éppen. Némi jóindulattal az utolsó négy hónapot egy széles sávnak is lehet nevezni, ami 130 és 147 dolláros szélső értékekkel rendelkezik. Igazi ajánlást csak akkor lehetne adni, ha ezt valamilyen irányban nagy lendülettel elhagyná az árfolyam, és nem is látni, hogy melyik oldalnak van nagyobb esélye. A felfelé mellett szól a hosszútávú trend és a piac, a negatív mellett a tetőre emlékeztető alakzat. Forgalom szempontjából mindkét irányban vannak erős napok, ebből is látszik hogy a befektetők egyelőre nem találják az irányt. A volatilitás kezd ismét nagyon alacsony lenni, ami növeli a nagyobb elmozdulás valószínűségét, de inkább 2-3 hetes időtávon.

Adidas

Gyerekkoromban nagyon szerettem volna egy Adidas sportcipőt, ami a menőség, és a nyugati életstílus szimbóluma volt. Évekig kellett rá várni, de végül megkaptam, és nagyon nagy örömet okozott. Kirándulásra és a hétköznapokon is azt hordtam, de a színháztól is csak az mentette meg, hogy anyukám még idejében önmérsékletre tanított. Annyira szerettem hordani, hogy talán még abban is aludtam volna. A részvényeseknek az utóbbi hónapokban sokkal kevesebb elégedettség jutott. A negyedik legerősebb ruházati márkanév is hasonlóan szenved, mint az első. A sáv itt 260 és 300 euró között van, ami elég szélesnek számít egy ehhez hasonló részvény esetén. Ráadásul az ellenállásról kétszer is egy igen nagy árnyékkal fordult vissza erős forgalom mellett, ami azt jelzi, hogy sok intézményi befektető ezt a szintet már nagy eladásokra használja fel. A részvény piacának még maximum másfél hónapja van arra, hogy eldöntse, képes-e hosszútávon is felfelé elmozdulni, vagy a tető befejezettnek lesz tekinthető.

GAP

A gyártók után a ruházati üzletláncokra ránézve mintha egy másik világba csöppennénk. Itt szinte mindegyik részvényt tépik, és nyoma sincs lemaradásnak. A piacok itt egyértelműen a lezárások utáni világot árazzák, legalábbis a fejlett országokban. Olyannyira, hogy technikai oldalról már sokkal inkább a túlvettség jelei mutatkoznak. Ez a helyzet a GAP esetén, amelyik árfolyamában a neve ellenére alig találni réseket, stabil nap nap utáni emelkedéseket annál inkább. A gyártókhoz képest a relatív erő világos, mint a nap, éppen tegnap futott új zárócsúcsra a részvény, ha nem is nagymértékben, de áttörve a 32,5 dolláros ellenállást. Az utóbbi két hétből azonban fájóan hiányzik a vételi erő, ami két rövid távú fordulatot jelentő napon is jelen volt. Az utóbbi még akkumulációnak is elkönyvelhető lenne, ha lett volna bármiféle igazi follow-up. A túlvettség jelen van, de hozzá kell tenni, hogy a volatilitás ezzel ellenkezőleg ereszkedik, így van még rejtett energia a felfelé kúszásban, ám ehhez lassan tényleg szükség lenne a forgalomra is.

Abercrombie & Fitch

Az Abercrombie & Fitch a Gaphez hasonlóan mozog, de itt a relatív erő még inkább nyilvánvaló. Az árfolyam már napokkal ezelőtt kitört, és az ellenállás felett zárt. Bár a formáció nem tökéletes, de két kereskedési napon is erős forgalom volt megfigyelhető Az ellenállás szintet az is kulcsfontosságúvá tette, hogy március közepén egy igen erős hullócsillag alakzat jelölte ki azt, szerencsére csak egy rövid távú korrekció előjeleként. Némileg árnyalja a képet, hogy a volatilitás szokatlanul magas és az is maradt az erőgyűjtés során, ezért rövid távon egy kisebb korrekció és a 37 dolláros szint visszatesztelése valószínű.

Címlapkép: Getty Images