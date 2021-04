Itt a magyar tőzsde idei sztárja, üstökösként szárnyalt a részvény

Egészen elképesztő árfolyamemelkedést láthattunk a BUX Indexhez nemrég "csatlakozó" vállalat, a Masterplast részvényénél az elmúlt hónapokban. Persze a rendkívüli teljesítmény nem (csak) a kisbefektetői spekuláció eredménye, számos komoly, a vállalat működését és jövőbeli kilátásait alapvetően meghatározó és befolyásoló esemény is történt a Masterplast háza táján. Írásunkban összefoglaljuk a fontosabb mérföldköveket, amik a sztárpapír titulus felé vezető utat kövezték ki a Masterplast előtt.

A Masterplast-sztori

Az elsősorban építőanyaggyártó vállalatként működő Masterplast részvénye még tavaly november közepén kapcsolt hiperűr-sebességre, az árfolyamemelkedés mögött számos hír és számos bejelentés húzódott meg. Ezek rendre a következők voltak:

November közepén fennállásának addigi legsikeresebb negyedévéről számolt be a vállalat, sorra döntötték meg a cégnél a korábbi rekordokat mind árbevétel és EBITDA, valamint adózott profit tekintetében is. A koronavírus árnyékában elért erős eredményt a növekvő építőanyag nagykereskedelmi tevékenység, a bővülő gyártás és a magasabb nyereség tartalmú egészségiparba való belépés biztosította a cég számára, illetve elindult az egészségügyi védekezéshez (is) alapanyagokat gyártó német leányvállalat. A negyedéves számok közlése utáni bő egy hét alatt mintegy 56 százalékot szárnyalt a Masterplast jegyzése.

számolt be a vállalat, sorra döntötték meg a cégnél a korábbi rekordokat mind árbevétel és EBITDA, valamint adózott profit tekintetében is. A koronavírus árnyékában elért erős eredményt a növekvő építőanyag nagykereskedelmi tevékenység, a bővülő gyártás és a magasabb nyereség tartalmú a cég számára, illetve elindult az egészségügyi védekezéshez (is) alapanyagokat gyártó német leányvállalat. a Masterplast jegyzése. December közepén története eddigi legnagyobb gyártásfejlesztési beruházását jelentette be a Masterplast, amellyel új szintre emelheti a vállalat az egészségipari jelenlétét. A cég központi telephelyén 9,46 milliárd forintból létesülő üzem évente 7 ezer tonna, egészségipari védőfelszerelések gyártásához szükséges alapanyagok széles körének előállítására lesz képes a tervek szerint.

amellyel új szintre emelheti a vállalat az egészségipari jelenlétét. A cég központi telephelyén 9,46 milliárd forintból létesülő üzem évente 7 ezer tonna, egészségipari védőfelszerelések gyártásához szükséges alapanyagok széles körének előállítására lesz képes a tervek szerint. Komoly várakozásokkal kezdte a 2021-es évet a Masterplast, a december végén a Portfolio-nak adott interjú során Tibor Dávid elmondta, hogy a társaság több vasat is tart a tűzben, amiről 2021 elejére ígért tájékoztatást a cégvezér. Az elnök többek között arról is beszélt, hogy a Masterplast teljes egészségipari jelenléte elérheti az évtized végére az építőipar szintjét, a részvényárfolyam tavalyi szárnyalását kommentálva pedig hozzátette, hogy a 2021 végére a 3000 forintos árfolyam is cél lehet- nos úgy néz ki, hogy nem kellett erre decemberig várni.

a részvényárfolyam tavalyi szárnyalását kommentálva pedig hozzátette, hogy a 2021 végére a 3000 forintos árfolyam is cél lehet- nos úgy néz ki, hogy Sokat nem is váratott magára a nagy bejelentés, január elején tették közzé a vállalatnál, hogy újabb fejlesztésbe vágnak bele: Szabadkán 7,6 millió eurós (~ 2,73 milliárd forint) beruházással erősítik tovább üvegszövet termelésüket, ami az éves kapacitása alapján Európa második és a világ harmadik legnagyobb üvegszövet gyártójává teszi a magyar vállalatot.

Ezt követően sor került a vállalat online befektetői konferenciájára is, az eseményen az érdeklődők megismerhették a vállalat új stratégiáját, középtávú eredményvárakozásait és osztalékpolitikáját. A vállalat vezetése kifejezetten pozitív iparági környezettel számol mind az építőipari, mind az egészségipari szegmensben, amit a 2020-ban megerősödött pozícióira és új gyártási beruházásaira támaszkodva tervez kiaknázni a magyar gyártó.

Február végén közölte a cég a 2020-as évre vonatkozó jelentését, a számok alapján rekordévet zárt a Masterplast és felül tudta teljesíteni a korábbi a menedzsment-előrejelzéseket 2020-ban. A koronavírus-járvány hatásai ellenére erős számokat közölt a cég, az alaptevékenységet nem vetette vissza a járvány, a növekedéshez pedig nagyban hozzájárult a tavaly akvirált német gyártócég, amellyel a vállalat belépett az egészségiparba. A negyedik negyedév 30 százalékos bevételnövekedést hozott, az adózott eredmény pedig a két és félszeresére nőtt az egy évvel korábbi szintről. A vezetőség prognózisai szerint idén ismét jelentős növekedés várható mind a bevétel, mind az eredmény szintjén és a profitabilitás is számottevően javulhat.

Hogyan értékeltek az elemzők?

A mögöttünk álló hónapokban a jobbnál jobb vállalatspecifikus hírekkel összhangban több elemzés és céláremelés is érkezett a vállalat részvényére, ezek a következőképpen alakultak:

Még tavaly december elején részletes elemzéssel jelentkezett a Masterplastról a Kalliwoda Research. A befektetők számára a legfontosabb részletek a következők voltak: a Masterplast árbevétele 2024-ben 37 százalékkal lehet magasabb, mint 2019-ben, az EBITDA a bevételeknél nagyobb mértékben bővülhet, idén 39 százalékos lehet a növekedés, 2024-ben 124 százalékkal lehet magasabb az eredmény, mint tavaly. Az adózott eredményben még az EBITDA-nál látotthoz képest is nagyobb lehet az ugrás, 2020-ban és az idei évre több mint 30 százalékos emelkedést várt a Kalliwoda. Az elemzőház 12 havi célára DCF-modell alapján részvényenként 1999 forint volt, ami 35 százalékkal volt magasabb, mint az aktuális árfolyam.

Az elemzőház 12 havi célára DCF-modell alapján részvényenként 1999 forint volt, ami 35 százalékkal volt magasabb, mint az aktuális árfolyam. Február közepén frissítette a Masterplast részvényeire vonatkozó célárát az MKB elemzője,az új célár 14 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtetett az aktuális árfolyam mellett. A vállalat új üzletága az egészségügy, amelynek bevételei dinamikusan növekszenek és a vállalat magasabb marzsot érhet el a szegmensben az elemzők szerint, mint az építőiparban. A frissített modell 2021 és 2025 között organikus növekedéssel számol és az MKB elemzője szerint a profitszámok fenntarthatók lesznek 2023-2025 között is.

A frissített modell 2021 és 2025 között organikus növekedéssel számol és az MKB elemzője szerint a profitszámok fenntarthatók lesznek 2023-2025 között is. Március elején ismét elemzést készített a Masterplastról a Kalliwoda Research, amiben az aktuális árfolyam több mint duplájára rúgó célárat határozott meg a német elemzőcég a Masterplastra, egészen pontosan 4876 forintos célárral jött ki a cég. A friss célár jóval magasabb volt, mint a Masterplast részvényeit követő másik elemzőcég, az MKB célára, az esemény hatására komoly rali indult a részvénynél, valósággal rávetették magukat a befektetők a papírra.

Mi történt mostanában?

A Budapesti Értéktőzsde vonatkozó közleménye alapján március 22-étől

a BUX indexkosárba új részvénysorozatként az Alteo mellett a Masterplast is bekerült.

Ezt követően március végén újabb egészségipari beruházást jelentett be a Masterplast, melynek célja az egészségügyi egyéni védőeszközök gyártási kapacitásának megteremtése. A 2021 szeptemberére elkészülő fejlesztés szorosan kapcsolódik a múlt év decemberében indult egészségipari alapanyaggyártás beruházáshoz, amellyel már az egészségipari késztermékek gyártását is megkezdi a társaság. A bejelentett beruházás értéke 2,6 milliárd forint és 40 új munkahelyet teremt ezzel a Masterplast.

Az újabb egészségipari beruházással kapcsolatos bejelentését követően április elején az MKB elemzője felemelte a célárát a Masterplastra vonatkozóan, amely szerint az aktuális árfolyamhoz képest közel 12 százalékkal többet érhet a részvény.

Az egészségipari beruházás és a céláremelés hírének hatására ismét komoly raliba kezdett a Masterplast árfolyama,

újabb és újabb csúcsokat dönt a jegyzés, idén már 54,5 százalékos a plusz.

És hogy hova tarthat ez az üstökösszerű emelkedés, abban a technikai kép tud segítséget nyújtani.

Mit mond a technikai kép?

A Masterplast részvénye mind középtávon, mind hosszútávon egyértelmű emelkedő trendben van. Bár a papír likviditása korlátozott mértékben teszi lehetővé a kereslet-kínálat viszonyainak vizsgálatát, egyértelmű és folyamatos vételi érdeklődés van rá. Ezt támasztják alá az elmúlt hónapokban időről időre előforduló kiugró forgalmak, ami nem feltétlenül jelent akkumulációt, sokkal inkább aktív szándékot kis- és közepes befektetői rétegek részéről. Ahogy egy hónapja megírtuk az emelkedő trend után egy viszonylag széles sávba rendezkedett be 2200 és 2600 forint között, ahol inkább felfelé vártunk belőle kitörést. Erre utalt az is, hogy a volatilitás alacsony szinten rendezkedett be. A rendszeres céláremelések megtették a hatásukat és múlt héten kitört a papír, ráadásul ezt a forgalom is határozottan megerősítette. Ez mind középtávra, mind hosszútávra ismét berúgta az emelkedő trend motorját. Pár nap emelkedés ugyanakkor egyértelműen túlvetté tette a részvényt, így számíthatunk jó eséllyel arra, hogy a rövidtávú spekulánsok profit realizálásai néhány napig lefelé nyomják majd az árfolyamot. Az emelkedésben csökkenő forgalom pedig arra utal, hogy igazán sok új vevő nem érkezett a piacra, ami szintén a pihenőt valószínűsíti. A mai napon könnyen lehet, hogy egy hullócsillag japán gyertya alakzat alakul ki benne, ami trendfordulónál szokott előfordulni. Természetesen ez most inkább a rövidtávú mozgást jelentheti. Az első komoly támasz a korábbi ellenállás, 2600 forintos szintnél, most kevesebb mint 50%-os valószínűségű, hogy ezt még áprilisban vissza is teszteli. Ha ez megtörténne, pláne sikertelenül, az a középtávú trendnek is a végét jelentené, de továbbra is inkább a hosszútávú trend irányában mozoghat a kurzus pár hónapos időtáv esetén is. A korábbi emelkedő időszakok alapján, hasonló lendület esetén nem elképzelhetetlen a 3400 forintos árfolyam sem az év első felében.

Címlapkép: Szabó Gábor