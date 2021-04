Berobbant az autóértékesítés az AutoWallisnál

A tavaly lezárt hat tranzakciónak köszönhetően kilőttek az AutoWallis értékesítési számai: a társaság az első negyedéves értékesítési adatok alapján több mint megháromszorozta a tavalyi első negyedév számait. Az adatok azt mutatják, hogy a tőzsde autós vállalata túllépett a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásainak többségén. Az év első három hónapjában már a bérleti napok száma is növekedett, több mint 40 százalékkal haladta meg a bázisidőszakét, és erősödés mutatkozik a szervizórák esetében is.

Jelentős pozitív fordulat látható az AutoWallis idei első negyedéves értékesítési számaiban a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt bevezetett korlátozások ellenére. A társaság Nagykereskedelmi üzletágában közel a négyszeresére (+382,5%), 4 555 darabra ugrott az eladott új gépjárművek száma. A kiugró növekedést a 32,5 százalékos (1 251 darab) organikus bővülés mellett az év elején indult, négy országra kiterjedő Opel értékesítés robbantotta be: többek között ezen márka nagykereskedelmi értékesítésének hatására a tranzakciók összesen 250 százalékkal növelték az értékesítési számot (3 304 darab).

Jól teljesített a vállalat Kiskereskedelmi üzletága is, amely különösen figyelemreméltó annak ismeretében, hogy a magyar személy- és kistehergépjármű-piacon eközben összességében egy százalékkal, 35 927 darabra zsugorodott az eladás a DataHouse adatai alapján. Az AutoWallisnál az új gépjármű-értékesítések száma a tavalyi tranzakciók hatása nélkül 42 százalékkal, míg a tavalyi tranzakciók hatására (Iniciál Autóház, Wallis Kerepesi, hazai Jaguar és Land Rover értékesítés és a ljubljanai BMW-kereskedés) összességében 238 százalékkal, 1 678 darabra növekedett. A használt gépjármű-értékesítés is jól teljesített: a tranzakciókkal együtt 132 százalékkal, 434 darabra emelkedett az eladott járművek száma (tranzakciók nélkül 8 százalékos csökkenés).

A szervizórák száma tranzakciók nélkül 40 százalékkal bővült, míg az említett négy tranzakciónak köszönhetően összességében a két és félszeresére (+152,7%), 29 447-re nőtt.

A koronavírus miatti korlátozások még visszafogják a gépjárműkölcsönzési terület növekedési lehetőségeit, de már látható pozitív fordultat: a bérleti napok száma már 43 százalékkal növekedett, miközben a mérethatékonyság javult, ugyanis a bővülés csökkenő flottaméret (-22%) és a bérleti események számának mérséklődése (-48%) mellett történt.

Az első negyedév értékesítési számait Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója mérföldkőnek nevezte a vállalat életében. Emlékeztetett, hogy a most publikált számok összhangban vannak azzal a korábban bejelentett tervvel, amely szerint a társaság 2021-ben a tavalyi közel háromszorosára, akár 230 milliárd forint fölé növelheti árbevételét az organikus növekedésnek és a 2020-ban lezárt hat tranzakciónak köszönhetően. Hozzátette, hogy a gazdaság újranyitásával és a turizmus élénkülésével a Kiskereskedelmi üzletágon belül a szolgáltatási tevékenységek további erősödésére számít, és az új gépjárművek megrendelésállománya is bizakodásra ad okot a járvány lecsengési ütemének bizonytalansága ellenére is.

Az AutoWallis árfolyama 17,7 százalékkal került feljebb idén.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde