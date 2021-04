Itt már mindenki bitcoint vásárol, lopják a tippet az Elon Musktól

Már meg sem lepődünk azon, hogy a bitcoin és számos kriptodeviza újabb és újabb csúcsokat döntöget. Rengeteg, kevés tapasztalattal rendelkező befektető rohamozza meg a piacot nap mint nap, miközben olyan nagy nevek is céges szintű vásárlásokat hajtanak végre, mint pár hete maga a Technoking, azaz Elon Musk a Teslával. Bár a legnagyobb kriptodevizák esetén már érezhető az intézményi vételek szele, és az arany befektetések átcsoportosítása, több olyan eszköz is van, amelyet kisebb, remegő kezű spekulánsok vásárolnak, gyakran minden megtakarításukat a piacba tolva. A technikai elemzés segítségével megvizsgáljuk, hogy mely kriptodevizáknál lehet megalapozott az emelkedés, és mely esetekben vannak sokkal erősebb kockázatok. Ezeket elsősorban azoknál tesszük meg, ahol vártunk kitörést és további emelkedést már korábban is, de új eszközök is terítékre kerülnek. Továbbá azt is megnézzük, hogy mi lehet ezen kriptodevizáknak a jövőbeli sorsa.