Lehet, hogy az idén nem ülsz új bringára - Az egész világon hiánycikk a kerékpár

Több tényező együttállása miatt hatalmas hiány alakult ki a világon kerékpárokból. A gyártók még mindig érzik a tavalyi gyárleállások hatását, brutálisan megdrágultak az alapanyagok és a fuvarozás, miközben az embereknek lassan a hócipőjük tele van az otthonüléssel és mennének már tekerni valamerre. Viszont a becslések szerint akár még évekig eltarthat, mire helyreáll a piac egyensúlya, jó esély van arra, hogy az idei szezonban hiánycikk lesz a kerékpár a legtöbb sportboltban.

Ahogy a magamfajta hobbikerékpáros azt elképzeli!

Pár hete jött szembe a probléma, hogy szeretnék egy hobbi kategóriás (értsd, nem félmilliós) országúti kerékpárt vásárolni, de a legtöbb webshopban épp készlethiány van. Így alig vártam, hogy ha négyzetméter korlátozással is, de végre kinyissanak a sportboltok, ott majd biztos lesz raktáron, hiszen hetek óta nem tette be a lábát vásárló.

Aztán a helyszínen szembesültem vele, hogy az előzetesen kinézett modellből csak egy bemutató darab van. De nem baj, legfeljebb várok pár hetet! Az igazi hidegzuhany az volt, amikor a segítőkész eladóval való néhány perces beszélgetés után kiderült: fogalma sincs, mikor érkezik szállítmány a kérdéses termékből. Először nyár elejére, majd „valamikor nyárra” becsülte, aztán a végén kibökte, hogy az is lehet, hogy csak 2022-ben ülhetek fel a hőn áhított nyeregbe. Elmondása szerint ugyanis a nemzetközi raktárak is konganak az ürességtől, így egészen biztos, hogy nem heteken belül kapnak a kerékpárból. Ha ugyanis valamelyik nagy európai raktárban most látna belőle készletet, akkor egy-két hét lenne, mire ideér, de egyelőre ott sincs.

Világ bringásai szenvedjetek!

Miután pórul jártam, elkezdtem kicsit alaposabban utánaolvasni a témának, és kiderült, hogy természetesen nem a magyar vásárlók ellátását bojkottálják az áruházak, hanem globális tendenciába futottam bele. És a folyamat nem is most kezdődött, de jelenleg szinte minden a kerékpárhiányt erősíti a világon.

Már a járvány előtt is nőtt globálisan a kerékpározás iránti igény, ami alapvetően jó dolog, csak a gyártók nem tudtak lépést tartani a megnövekedett kereslettel. Ezt csak tetézi, hogy a világ nagy része egy éve kisebb-nagyobb megszakításokkal lezárások között éli az életét a koronavírus-járvány miatt. A jelek szerint sokan eljutottak a tűrőképességük határáig, és már nagyon mennének valahova, ha pedig koncertre, fesztiválra nem lehet, akkor legalább sportolni. Ez pedig újabb lökést adott a keresletnek. De akkor miért nem gyártanak egyszerűen több bringát? Azért, mert a kapacitások végesek, új gyárat építeni pedig nem megy néhány hét alatt. Emellett a gyártók sem tudják, hogy a járványhelyzet miatti extra kereslet meddig tart ki, a bizonytalanra pedig nem akarnak bővíteni a mostani helyzetben. Persze azért tettek már lépéseket, hogy orvosolják a hiányt, de ezek eredményére még várni kell.

A kereslet növekedésével párhuzamosan az utóbbi egy évben több gyárat is le kellett állítani ideiglenesen a járvány miatt, vagyis a kínálat egy része kiesett. Ráadásul a fertőzés terjedése miatt szállítási nehézségek is adódtak, szigorodtak az ellenőrzések a határokon. Ide sorolható még a Kínából történő tengeri szállítás jelentős késése és drágulása, amiről már többször írtunk.

Mindezekhez még hozzájárul egy globális alapanyaghiány, a kerékpáriparban elsősorban alumíniumra lenne szükség, de gyakran hiánycikknek számít, az alternatívaként szóba jöhető acél pedig lényegesen drágább. Vagyis a gyártók akkor sem tudnának többet gyártani, ha erre lenne gyári kapacitásuk. A nyersanyagok árának emelkedését pedig nagyrészt a világgazdaság kilábalása okozza, az iparnak ugyanis egyre nagyobb szüksége van ezekre a fémekre. Ez a kilábalás Kínában már tavaly elindult, majd a várakozások szerint 2021-ben globálisan folytatódik majd.

A fentiek következtében már tavaly 10-15%-os áremelkedés volt a kerékpárok piacán, és az iparági szereplők 2021-re is hasonló mértékű drágulást várnak.

A magyarok is rákaptak a biciklizésre

A globális folyamatok hazai hatásaival kapcsolatban megkerestem az egyik legnagyobb magyar sportáruház-láncot, a Decathlont, hogy számoljanak be tapasztalataikról. A cégnél egyértelműen érzik a hiányt, a cég válasza szerint 2020 tavaszának végén szembesültek először azzal, hogy a kínálat nem fogja tudni követni a megemelkedő keresletet. Erre csak rátett egy lapáttal a koronavírus-járvány, ami miatt még többen váltottak kerékpárra autóról, egyre több lett a kerékpáros futár, a kormány pályázatot írt ki az elektromos kerékpárok támogatására.

Megszületett a kereskedők számára legidillibb helyzet: nincs az a kerékpár, amit nem lehet eladni

- kommentálta a Decathlon.

Kár lenne csak a járványra fognunk a kialakult helyzetet, bár igaz, hogy ez volt a kiváltó ok. Az ok-okozatiság sokkal fontosabb tényező a megértésben. Gyakorlatilag 8 hétre leálltak a gyártósoraink az első lezárás idején tavaly tavasszal, ez pedig rávilágított arra a problémára, amit a szűk keresztmetszet jelent – mondta Poller Bence, az áruházlánc magyarországi ellátási vezetője. Kiemelte, hogy a gyárak hosszú hónapokkal, akár egy évvel előre megkapják a gyártani szükséges mennyiséget, a Decathlon esetében ez világszerte 1500 áruház igényét jelenti. A termékek a gyárakból tengeri szállítmányozással, konténerekben a különböző kikötőkbe kerülnek, majd onnan osztják el az egyes kontinentális raktárakba azokat. A kéthónapos leállás miatt csak a cégnél globálisan 800 ezer termék nem készült el.

Itt jön a képbe a termelés szűk keresztmetszete. A termékek a kontinentális raktárakból az áruházi fogyás függvényében indulnak el. Ha az eladási szám magas, sok termék ürül ki a raktárakból, ezáltal hely szabadul fel, ha alacsony, a készletforgás megreked. A lezárás idején volt olyan állapot, amikor 1500 áruházunkból 1200 zárva tartott - tehát 80%-a az üzleteknek világszinten nem üzemelt. A raktárak telítődtek, nem tudtak már terméket fogadni, ezért azok a kikötőkben, konténerekben “várakoztak”. Közben viszont elfogytak az üres konténerek világszerte, valódi verseny alakult ki a szállítóeszközökért, ami még feljebb srófolta az árakat.

A magyarországi Decathlonnál az utóbbi egy évben 10%-kal nőtt a kerékpárok forgalma, az igazi roham azonban az idén indult el, 2021-ben 28%-os volt a növekedés – árulta el kérdésünkre a cég. Hozzátették, hogy a korábbi évekkel ellentétben most nem a jó idő vagy a húsvéti időszak hozta meg a keresletnövekedést, hanem sokkal korábban, már februárban beindult a szezon. Ilyenkor tavasszal elsősorban a gyerek kerékpárokat keresik, de szinte minden típus esetében növekvő keresletet tapasztalt a cég. Illetve még az új kerékpároknál is nagyobb volt a roham az alkatrészekért és kiegészítőkért, ami azt jelentheti, hogy a vásárlók készek megtartani és fejleszteni, felújítani használt kerékpárjaikat. Ez pedig akár már a hiány egyik következménye is lehet, hiszen ha nincs új termék, akkor jó a régi is kicsit felturbózva.

A sportáruház-lánc szerint a hiány ma gyakorlatilag általánosnak mondható minden típus és árkategória esetében. A prémium modelleknél ez szembetűnőbb, mivel eleve alacsonyabb készlettel dolgoznak.

Vannak olyan 2000-3000 eurós modellek, amelyek 2021 tavaszán-nyarán egyáltalán nem lesznek elérhetők

- válaszolta a cég.

Azzal kapcsolatban nem optimista a Decathlon, hogy egyhamar helyreállna a piaci egyensúly, szerintük amit most látunk, az csak „a jéghegy csúcsa”. A piaci egyensúly nyár közepére-végére némileg biztosan stabilizálódni fog, ugyanakkor a teljes helyreállás éveket fog igénybe venni.

Azért van megoldás

Természetesen a problémákat látva a gyártók és a kiskereskedők is dolgoznak a megoldásokon. A Decathlon például már korábban úgy döntött, hogy számos gyárat telepít Európába: 2021-2023 között: Olaszországba, Portugáliába és Romániába is. Utóbbi várhatóan a legnagyobb ilyen európai üzem lehet. 2023-ig azonban még fennmaradhatnak az átmeneti készlethiányok.

A cég emellett stratégiát is vált: a jövőben sokkal kevesebb kerékpár lesz elérhető fizikailag az üzletekben, a legtöbb típusból csak bemutató darabot tartanak majd. Ennek célja, hogy az eladásaik jelentős részét az áruházi munkatársak segítségével az online csatornára irányítsák, és az áruházak helyett a raktárakból szolgálják ki az igényeket, ezáltal igyekeznek biztosítani az azonos esélyeket.

Sokaknak jelenthet megoldást a használt kerékpár a mostani helyzetben, a kiskereskedő erre a piacra is belép: április végén indul a Recathlon szolgáltatás, ahol a megunt, kinőtt kerékpárokat átveszik a vásárlóktól, majd a megfelelő átvizsgálás és az ár egyeztetése után újra értékesítik. Az eladók pedig két évig felhasználható utalványt kapnak a vételárról.

Jelenleg egyébként a használt kerékpárok piaca sem egyszerű, hiszen a megemelkedett kereslet ott is áremelkedést okozott, emellett ezeket a termékeket gyakran külföldről hozzák be, a gyenge forint pedig csak tovább emeli az árakat.

Címlapkép: Az I bike Budapest kerékpáros felvonulás záróeseménye a Városligetben 2017. április 22-én.MTI Fotó: Mohai Balázs