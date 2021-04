Árverés, luxusjacht, sírás és életvezetés – Így kereskednek a mai befektetők?

2020 a koronavírus éve volt, emberek milliárdjai kényszerültek bezárkózásra és otthonmaradásra, sok egyéb lemondás mellett jó időre búcsút mondhattunk az esti kocsmázásoknak és a sportfogadásoknak is. Rengeteg huszonéves fiatal találta magát egyik pillanatról a másikra a szobájában unatkozva, közösségi élmények után sóvárogva. A válasz rövidesen meg is érkezett, a tőzsde lett a közösségi élet egyik új színtere, a tapasztalatlan kisbefektetők valósággal elárasztották a tőkepiacokat a különböző online brókercégeken keresztül. Egyelőre idén sem hagyott alább a lelkesedés, sőt, nagyon komoly sztorikat láthattunk, elég például a januári GameStop short squeezere vagy a poénnak szánt Dogecoin eheti menetelésére gondolni. És hogy mindezt hogyan élik meg a fiatal befektetők? Ezt szerencsére sokan Twitteren és TikTokon rendre dokumentálják, most innen válogattunk össze néhány videót, hogy betekintést nyerhessünk a közösségi tőzsdézés világába.

Asztrológia és tőzsde? Simán összefér

A bitcoin árfolyamának mozgása olyan szinten kiszámíthatatlannak tűnhet, hogy sokan már hajlandóak lennének egy kristálygömbből nyerni az iránymutatást, vagy kávézaccból kiolvasni, hogy mégis merre mehet tovább, meddig eshet, meddig emelkedhet a kriptodeviza árfolyama.

Tulajdonképpen ezt a szerepet vállalta magára Maren Altman, akiről még januárban írtunk. Az önjelölt kriptodeviza-szakértő és pénzügyi asztrológus egészen pontosan

a bolygók állásából mondja meg, mikor kell adni vagy venni a bitcoint, a Teslát vagy éppen az amerikai dollárt.

Forrás: TikTok

A populizmus erejét és a közösség súlyát mutatja, hogy Altmannak a TikTokon már több mint egymillió követője van, akik rendszeresen kapnak iránymutatásokat pénzügyi témákban. A TikTok-influenszer elismeri, hogy pénzügyi képzettsége nincs, befektetési tanácsokat sem ad, így igazán számon kérni sem lehet rajta semmit.

És ha már említettük a januári short squeeze-t, a következő fejezetben a GameStop árfolyammozgását figyelő lelkes “elemzőről” mutatunk egy videót.

Árverés vagy grafikonelemzés? Nehéz eldönteni

Megkerülhetetlen tény, hogy sokan rendesen rápörögtek a közösségi tőzsdézésre. A következő videóban látható, kimondottan lelkes fiatalembert hallgatva

könnyen érezhetjük úgy, mintha csak egy árverésen lennénk, vagy akár egy idegtépően izgalmas futballközvetítést néznénk

– holott erről szó sincs, a fiatal elemző a kisbefektetők körében komoly népszerűségnek örvendő GameStop órás grafikonjának alakulását kommentálja elsöprő beleéléssel és odaadással.

May you have the same energy today that this analyst does when trading pic.twitter.com/QIxqj6wOPo — TikTok (Investors) April 13, 2021

A videojáték-értékesítéssel foglalkozó GameStop árfolyama egyébként január végén robbant fel, a történelem eddigi egyik legkomolyabb short squeeze történt a papírral, 2 nap leforgása alatt több, mint 350 százalékot száguldott a részvény. Persze a csoda nem tartott örökké, azóta jóval lejjebb került a jegyzés, bár kisebb-nagyobb fellángolásokat láthattunk már a papírnál – és ki tudja,

ha még 3-4 (ezer) ilyen lelkes srác összeáll, nem kizárt, hogy ismét felnézzen 300 dollár fölé a jegyzés.

Jordan Belford, is that you?

De mielőtt azt hinnénk, hogy a fenti short squeeze volt a one-and-only lehetőség a rendkívül gyors pénzszerzésre, érdemes megnézni az eredetileg poénnak szánt dogecoin eheti szárnyalását. Mindössze 2 nap leforgása alatt közel 300 százalékot szárnyalt a jegyzés péntekig, ezzel piaci kapitalizációját tekintve a 8. legjelentősebb kriptopénz lett a dogecoin. Azóta "kisebb" visszahúzást láthattunk, elképesztően volatilis az árfolyam.

Persze sok fiatal kisbefektető kaszált óriásit az őrületben, a lenti videóban például egy srác reakcióját láthatjuk a kriptodeviza menetelésére – a kiírás szerint 20 befektetett dollárból csinált százat, ez elő is hozta belőle a Hawaii-inges Jordan Belfordot, akinek a tőzsdézéshez fűzött agresszív temperamentumát Leonardo DiCaprio alakításában ismerhette meg még 2013-ban a nagyközönség:

mood when the $20 you put in your robinhood account hits $100 bc of doge: pic.twitter.com/brOKPtCAZD — C (Bock) April 15, 2021

Hogyan veszítsünk el mindent pár nap alatt?

De persze a fenti eset ritkaságszámba megy,

a legtöbbször nem kerülnek ki győztesként a tapasztalatlan kisbefektetők a “nagy Wall Street-i farkasok” játszmájából

– a komoly bukókat viszont már jóval kevesebben dokumentálják, így egy torzított kép alakulhat ki a külső szemlélőben arról, hogy mennyire is sikeres összességében ez a “játszma”.

A következő videó alanya véletlenül sem hivatott elrejteni a veszteséget, bár a poszt kirakásakor még nem volt minden veszve számára. Arra fogadott (többször is ezt a kifejezést használja, mintha megint csak focimeccsről beszélnénk) a fiatalember, hogy a processzorgyártó AMD árfolyama a múlt hét végéig 80 dollár alatt marad. Nos, végül 81 dollár felett zárt a jegyzés, így a 20 000 dolláros (6 millió forint) veszteségével nem lehetett valami boldog az illető – de a twitteres közösség legalább együttérzéséről és (szóbeli) támogatásáról biztosította a srácot.

Oh dear. My guy goes broke Friday if doesn’t close below $80. $AMD — TikTok (Investors) April 7, 2021

Major red flag

És hogy merre tart és hol áll épp a kisbefektetői őrület és a populizmus, azt remekül példázza egy január végi videó, amit

nem kevesebb, mint 2,5 millió ember tekintett meg a TikTokon.

A klasszikus példa a tőzsdei túlhevültség és a fokozott érdeklődés észlelésére az szokott lenni, hogy akkor érdemes eladni egy adott részvényt vagy kriptodevizát, ha már a taxisofőröd vagy a kocsmáros is erről beszél.

Nos, ehhez hasonló intő jel lehet az, ha 2,5 millióan néznek meg egy olyan “életvezetési tanácsadásról” szóló videót, ahol a gondtalan élet titkát a részvény kereskedésben határozzák meg – hogy a fiatalembert idézzük, annyi

az egész kereskedés titka, hogy meglát az ember egy felfelé haladó részvényt, megveszi, és eladja akkor, amikor már nem megy felfelé.

Ezt a taktikát kell újra és újra követni, és nem lesz semmi bajod az életben, így fogalmaz az influenszer pár.

A sneak peek of one of our top secret trading strategies. h/t @ryanfeller_ — TikTok (Investors) January 17, 2021

Ez a hozzáállás enyhébb esetben meredek szemöldökfelhúzásra, de akár bicskanyitogatásra is késztetheti a tapasztaltabb befektetőket, akik már olyan tőzsdei környezetben is kereskedtek életük során, ahonnan a fenti életstílust követők rendkívül gyorsan kihullanának.

Címlapkép: Sabri Kesen/Anadolu Agency via Getty Images