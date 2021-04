Dunaferr: hamis iratokkal akarják elfoglalni a gyárat - Küszöbön a bérgyártás

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban a dunaújvárosi vasmű modernkori történetének legújabb fejezete bontakozott ki a szemünk előtt, ami alapján mostanra még határozottabban kijelenthetjük: nem a piacgazdasághoz méltó, ami most a térség legnagyobb foglalkoztatójánál történik. Ebben a helyzetben állt ki az újságírók elé Nagy Péter, a vállalat jogi képviselője, hogy ismertesse, miért és hogyan akarta átvenni a Dunaferr irányítását a kisebbségi ukrán tulajdonos, és ez miért volt illegitim. Részletesen bemutatta bizonyítékokkal alátámasztva (amelyekről azonban fotót nem készíthettünk, mert jelenleg folyamatban van a nyomozás a Nemzeti Nyomozó Irodánál), hogy az ukrán akció hogyan használt fel hamis okiratokat és hogy a folyamatba már bekapcsolódott az orosz Vnyesekonombank, mert megelégelte az ukránok akcióját. Arról is beszélt, hogy a társaság jövője szempontjából meghatározó megállapodást írtak alá a kazah érdekeltségű, de osztrák hátterű Safin Handels Gmbh-val, aki eddig is fontos beszállítója volt a vasműnek. Az előszerződés alapján egy bérgyártás körvonalazódik a gyárban, amit most a cég jogi képviselője is megerősített nekünk. Dunaújvárosból jelentjük.