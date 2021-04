Folytatódik a stabil emelkedő trend az árupiacokon?

Bár a koronavírus járvány még mindig tombol világszerte, az oltások beindulásával egyre több helyről hallunk a korlátozások feloldásáról. Ezeket minden bizonnyal egyre több fogja követni, főként a fejlett országokban, ami a reálgazdaság helyreállításával járhat. Az utazás, vendéglátás és számos egyéb pandémia által sújtott ágazat fellendülése mellett a nem-ciklikus fogyasztási eszközök vásárlása is megugorhat, ahogyan a jövedelmi viszonyok is megközelítik majd a válság előtti szinteket. Jó pár olyan árupiaci termék van, amelyek nélkül a megugró kereslet kielégítése lehetetlenné válhat. Érdemes megnézni a technikai elemzés segítségével, hogy a piacok is ugyanezt gondolják-e?

Réz

A réz árfolyama elképesztő emelkedésen van már most jócskán felülmúlva a válság előtti szinteket. Ez nem csoda, hiszen ez az a fém, amire eleve a gazdaságnak nagy szüksége van expanzió idején, de a klímaváltozás miatti beruházások is is felfelé hajtják. A tavaly márciusi mélypont óta több mint kétszeresére nőtt az árfolyam. A hosszútávú trend tagadhatatlan, és robosztus. Közép- és rövidtávon ugyan valamelyest kevésbé meggyőző a kép, de összességében itt is érezhető az, hogy továbbra is a járvány vége és a vételi erő uralja a piacot. Az árfolyam februárban érte el a csúcsát, amely után egy kisebb korrekció, majd egy olyan alakzat következett ami félig-meddig egy sávra, illetve egy emelkedő háromszögre emlékeztet. Mivel ezek szintje itt nagyon közel esett a lokális csúcshoz, ezért ez mindenképpen a trend irányának folytatódására utaló jelként értelmezhető.

Már decemberben és januárban látványos volt, hogy mennyire stabil és erős ellenállást alakít ki magának az árfolyam a határidős piacok folytonos kontraktusait szerinti charton. Ez 3,5 dollárnál volt, amelyről vagy ennek közeléből nem kevesebb, mint nyolc alkalommal fordult meg az árfolyam. Az utóbbi mintegy két hónapban egy kísértetiesen hasonló támasznak bizonyult a kerek 4 dolláros szint. Ugyanakkor március legelején és legvégén egy-egy lokális mélypontot is formált lejjebb, ami miatt a háromszög szintén berajzolható. A sáv-háromszög teteje még egyértelműbb: 4,2 dollárnál helyezkedett el. Ezt sikerült áttörni múlt hét csütörtökön, ráadásul két egyértelmű akkumulációs nappal. Külön említésre méltó, hogy a sáv szinte bevárta a középtávú mozgóátlagot és annak érintésénél indult el észak felé ismét, ami jelzi a piac véleményét a középtávúm trend kapcsán. A következő elérendő ellenállás szint a korábbi maximum szintje feletti, lélektani 4,4 dollárnál található. Minden időtávon legalább közepesen pozitív a kép, ezért valószínű, hogy ezt hamar eléri és áttöri majd.