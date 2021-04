Soha ilyen sok részvény nem volt hosszútávú emelkedő trendben! Lehet ebből még nagy baj?

Az S&P 500 részvényeinek közel 97%-a a 200 napos mozgóátlaga felett van. A statisztika elsőre nem tűnik meglepőnek, hiszen egy emelkedő trendben vagyunk, és 200 kereskedési nappal ezelőtt még azt sem tudtuk mikor lesz vakcina a koronavírus ellen. Az árfolyamok pedig igencsak mélyen voltak, van tehát egy erős bázishatás. Mégis, ezen piaci mutató értéke soha nem volt még ilyen magasan. Tekinthető-e kontraindikátornak ez a statisztika?

Az alábbi grafikonon az látszik, hogy az S&P 500 részvényei közül hány százalék van a 200 napos mozgóátlaga felett. Önmagában egy ilyen adat még nem mond sokat, de az indikátort gyakran szokták úgy értelmezni, hogy amely részvény a hosszútávú mozgóátlaga felett van, az egy nagy időtávú emelkedő trendben lehet. Ha egyenként megnéznénk a komponensek chartjait, akkor biztosan jó párat találnánk, amelyről nem feltétlenül állíthatnánk, hogy valóban hosszútávon menetelnek a csillagok felé, ám a többség esetén tényleg ez a helyzet.

A piaci indikátor értéke - amióta erről rendelkezésre állnak adatok - még sohasem volt ilyen magas. A mutató jellemzően akkor szokott bőven 90% felett állni, amikor egy-egy piaci pánik, vagy medvepiac után már megtörtént a trendforduló és jellemzően 150-200 kereskedési nap óta él is az emelkedő tendencia. Ez a bázishatás semmiképpen nem jelzi azt, hogy túlzott az optimizmus, hiszen a korábbi alacsony szintek miatt az emelkedés során szinte garantált, hogy az árfolyamok nagyon nagy többsége már a hosszútávú átlag felett lesz. Ez történt 2003 és 2009 végén is, a visszaesések jól láthatóak az alsó grafikonon, ami a részvényindex teljesítményét mutatja. Ezek a magas értékek az indikátorban egyébként nem szoktak sokáig kitartani, és a piacon beinduló differenciálódás, a korrekciók, vagy csak a momentum lassulása miatt valahol 50 és 90% közötti zónába rendezkednek be.

Első pillantásra a mostani helyzet is hasonló 2003-hoz és 2009-hez. A koronavírus globális kitörésére a piacok soha nem látott zuhanással reagáltak, amire a jegybankok és a törvényhozások szintén addig ismeretlen mértékű pénzpumpával válaszoltak. A részvénypiacok emiatt rekordgyorsasággal magukra találtak, ami elképesztő felfutást eredményezett. Közelebbről megnézve azonban látszik, hogy az S&P 500-ban a mélypont még tavaly március végén volt, ami közel 280 kereskedési napot jelent, így a kiugró értéket a bázishatás már nem magyarázhatja. A piaci indikátorban látszik is, hogy a 2020 végi csúcshoz képest, volt egy gyors visszaesés, ami után idén tavasszal futott soha nem látott szintre a 200 napos mozgóátlag feletti részvények aránya az indexen komponensek számához képest. Sokkal inkább tűnik úgy, hogy a kilábalás miatt optimizmus és az egyelőre el nem zárt pénzcsapok tényleg nagyon széles körű optimizmust okoztak.

Az világosan látszik a grafikonból, hogy a jelenlegi helyzet magában az indikátorban nem tartható fent sokáig. Ugyanakkor a mutató visszaesése ilyen szintekről ritkán történik meg nagyon mélyre, inkább a kicsit lejjebb, szélesebb sávban való berendezkedés a jellemző, ahogy a piaci szereplők egyes szektorokban és ágazatokban lassítanak. Emellett az is fontos, hogy ez a folyamat ritkán jár magával az indexnek a visszaesésével, inkább csak a lassulásával. Érdemes megnézni az 50 napos mozgóátlag alapján elkészített statisztikát is, amely ugyan szintén nagyon magasan van, de koránt sincs rekord szinten. Ez arra utal, hogy középtávon már valamivel kevesebb papírban van meg a momentum, mint hosszútávon, azaz ha lassan is, de van némi fékezés a piacon. Itt már szándékosan csak az elmúlt bő öt évet emeltem ki, egyszerűen túl sűrű lenne a grafikon és 2016 óta is volt már három ilyen eset.

Sokszor esett szó az elmúlt hetekben a rotáció jelenségéről, azaz arról, hogy a növekedési papírokat egyre inkább értékalapúakra cserélik a befektetők. Ez a fenti piaci indikátor Nasdaq 100 indexre vetített verziója egy kicsit megerősíti, amelyben nem túl meglepő módon csak kerek számú értékeket lehet találni. A mutató szintje ugyan magas, de egyáltalán nem lehet rekordról beszélni 87%-nál a 200 napos mozgóátlag felettiséget tekintve. Érdekes megfigyelés, hogy a pandémia kitörése miatti pánik nem érintette annyira súlyosan ezt az indexet, persze a hatás itt is erős volt azért. Ennek oka talán az lehet, hogy a befektetők már korán felismerték: a technológia vezérelte nagy kapitalizációs indexben jó sok olyan papír van, amelyiket akár még pozitívan is érintheti az eddig még nem látott típusú vészhelyzet és válság. Csak egyetlen látványos példa: ha már az embereknek otthon kell maradnia a korlátozások miatt akkor a Nasdaq 100 komponens Netflix szolgáltatását fogják hosszabban használni.

Itt még inkább az látszik, hogy a felső szélsőértékek közép és hosszútávon nem jelentenek kontraindikátor jelleget, hiszen a 80-90% körüli értékekből nemigen következett nagy visszaesés, inkább a trend óvatosabb, szelektáltabb, lassabb folytatódása következett. Fontos megjegyezni, hogy ez csak egyetlen mutató, még a piaci indikátorok között is rengeteg van, ami árnyalhatja a képet, ezért ebből végleges következtetést levonni nem érdemes, inkább csak tendenciákat mutat. Ez viszont jelenleg az, hogy a befektetők lába átkerülhet a gázpedálról a fékre, de a kezük egyelőre csak pihen a kormányon.

