Zuhanórepülés előtt a légitársaságok részvényei?

Átesés. Ez az egyik legrettegettebb jelenség a repülésben. Akkor történik ez meg, amikor valamilyen oknál fogva eltűnik, leválik a megfelelő légáramlás a szárnyakról, ami súlyos problémákhoz, akár zuhanáshoz is vezethet. Előidézhető például azzal, ha emelkedés közben a sebesség túlságosan lecsökken. Most valami nagyon hasonló zajlik le a nemzetközi légitársaságok részvényeivel is: a lendület fogytán van, a géptest elkezdett remegni, és könnyen lehet, hogy az árfolyam hamarosan zuhanórepülésbe vált át.